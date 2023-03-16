Израильские власти одобрили лицензии для возможных поставок вооружений украинской армии

Правительство Израиля впервые после начала российской спецоперации одобрило предоставление компаниям Elbit и Rafael лицензии на экспорт, позволяющие возможную продажу Украине систем для борьбы с беспилотниками.
Как сообщает издание Axios, по словам ряда неназванных израильских и украинских официальных лиц, выдача лицензий была одобрена еще в феврале текущего года после указания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о пересмотре позиции страны в отношении к вооруженному конфликту на Украине. Также отмечается, что об этом решении глава израильского МИД Эли Коэн сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.
По словам украинского чиновника, недавно делегация Минобороны Украины посетила Израиль для получения информации о системах борьбы с беспилотниками, однако никакие договоренности подписаны не были.
Израильские системы для противодействия дронам способны создавать помехи и сбивать беспилотники в радиусе около 40 километров. Их можно устанавливать вблизи объектов критической инфраструктуры. Власти Израиля утверждают, что эти системы являются сугубо оборонительными и не способны нанести какой-либо урон российским военнослужащим.
Тем не менее украинские власти заявляют, что больше хотели бы получить израильские системы противоракетной обороны.
Осенью прошлого года в израильском Минобороны заявили, что не планируют поставлять Киеву какие-либо летальные виды вооружений, а ограничатся поставками гуманитарной помощи.