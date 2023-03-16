Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильские власти одобрили лицензии для возможных поставок вооружений украинской армии

5
Израильские власти одобрили лицензии для возможных поставок вооружений украинской армии

Правительство Израиля впервые после начала российской спецоперации одобрило предоставление компаниям Elbit и Rafael лицензии на экспорт, позволяющие возможную продажу Украине систем для борьбы с беспилотниками.


Как сообщает издание Axios, по словам ряда неназванных израильских и украинских официальных лиц, выдача лицензий была одобрена еще в феврале текущего года после указания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о пересмотре позиции страны в отношении к вооруженному конфликту на Украине. Также отмечается, что об этом решении глава израильского МИД Эли Коэн сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.

По словам украинского чиновника, недавно делегация Минобороны Украины посетила Израиль для получения информации о системах борьбы с беспилотниками, однако никакие договоренности подписаны не были.

Израильские системы для противодействия дронам способны создавать помехи и сбивать беспилотники в радиусе около 40 километров. Их можно устанавливать вблизи объектов критической инфраструктуры. Власти Израиля утверждают, что эти системы являются сугубо оборонительными и не способны нанести какой-либо урон российским военнослужащим.

Тем не менее украинские власти заявляют, что больше хотели бы получить израильские системы противоракетной обороны.

Осенью прошлого года в израильском Минобороны заявили, что не планируют поставлять Киеву какие-либо летальные виды вооружений, а ограничатся поставками гуманитарной помощи.
Автор:
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:16
    +2
    Ну вот и евреи подтянулись, что теперь наш Арон скажет?......не, не любители нацизма...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    +1
    Израильские власти одобрили лицензии для возможных поставок вооружений украинской армии
    . Ищи кому выгодно... больше ничего, в глубину, там нет.
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:23
    +1
    Пора и нам Ирану продать "Искандеры" и С-400. Нужно евреям ответить так сказать взаимностью. Пусть и они каждую ночь просыпаются от взрывов ракет.
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:23
    +1
    Израиль одобрил поставку вооружений государству у которого герои являются ярыми антисемитами, а вооруженные силы используют символику 3 рейха
    Надеюсь подписание документа проходило в Бабьем Яру
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    0
    Израильские власти сделали свой выбор,они решили поддерживать потомков тех ,кто их вешал,сжигали,растреливал бил головой об угол дома ,что мозги на ружу.Они предали свои жертвы.