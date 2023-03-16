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Представитель командования ВСУ: ВМФ России в Черном море «действует нетипично»

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Представитель командования ВСУ: ВМФ России в Черном море «действует нетипично»

В командовании ВСУ пытаются анализировать изменения в повседневной деятельности российского Черноморского флота после инцидента с американским беспилотником. Свой комментарий в украинском телемарафоне дала официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.


Как отметила представитель украинского командования, российский флот в Черном море «действует нетипично». Гуменюк рассказала, что ВМФ РФ якобы вывел в море 20 военных кораблей, включая ракетоносители. Она не исключила, что данные действия могут быть связаны с недавним падением в море американского беспилотного летательного аппарата.

Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены

- подчеркнула Гуменюк.

По словам представителя ВСУ, российские корабли рассредоточиваются в акватории Черного моря, пытаясь «максимально покрыть театр морских действий». Гуменюк отметила, что российский флот якобы пытается скрывать свои перемещения от украинской разведки, точнее, видимо, от Запада, который всю имеющуюся информацию о перемещениях российских кораблей передает киевскому режиму.

Ранее ряд высокопоставленных должностных лиц России заявлял о возможности подъема фрагментов рухнувшего в море беспилотника США. В частности, об этом говорили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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6 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:18
    +1
    Зачем выводить ракетоносцы в море, они и с базы могут пульнуть.....
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 12:19
    +3
    ,, нетипично,, ,, непрофессионально,,.. да если бы мы действовали типично, эти гады уже бы в Крыму базу развертывали.....
  3. Invoce
    Invoce Сегодня, 12:19
    0
    Укропитеки путают свою шерсть с шерстью хозяина!
    Гуменюк отметила, что российский флот якобы пытается скрывать свои перемещения от украинской разведки
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:20
    0
    В командовании ВСУ пытаются анализировать
    . Это такая шутка?
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 12:20
    0
    На то флот и военный, что бы действовать нетипично!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:22
    0
    У меня подозрение, что 8 вспомогательных судов в чёрном море дают не правильные координаты.Вся информация скрыта.Их только видно что они есть и это специальные суда( голубенькие такие).Кое кто из них имеет штатные глубоководные аппараты и крановое оборудование.