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Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания

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Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания

После начала спецоперации Вооруженные силы России стали наносить удары по тыловым объектам Украины высокоточным оружием, при этом избирательно поражались только военные цели. После диверсии на Крымском мосту тактика ВС РФ изменилась, объектами атак на подконтрольной Киеву территории стали критические объекты энергетической и другой инфраструктуры, прямо или косвенно связанные с ВСУ.


Единственные цели, которые до последнего времени не поражались российскими ракетами и дронами, остаются так называемые центры принятия решений. Такая избирательность, к слову, вызывает волну возмущений и критики со стороны некоторых российских пользователей соцсетей. Особенно с учетом террористических актов, совершаемых украинскими националистами в отношении мирных граждан и представителей власти на территории РФ.

И вот уже в Киеве заподозрили, что Москва готова снять табу и начать поражать цели, относящиеся к военному и гражданскому руководству Украины. Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу заявил, что следующими целями ракетных ударов ВС РФ легко могут стать правительственные здания, находящиеся как в Киеве, так и в других крупных городах.

Могут все что угодно обстреливать. У них приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, «центры принятия решений»

— сообщил спикер ВС Украины, отвечая на вопрос журналиста о новых целях РФ после зимних атак на энергетику.

По его словам, другими целями атак ВС РФ остаются объекты энергетики, к которым могут добавиться гидротехнические и очистные сооружения, а также транспортная инфраструктура. Говоря об обстрелах правительственных учреждений, Игнат привел в пример якобы нанесенные российской армией удары по зданиям областных администраций в Харькове и Николаеве.

По словам спикера, все это делается для создания экологической катастрофы и причинения максимального ущерба гражданскому населению. Непрекращающиеся обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, по мнению Игната, никак не могут привести к глобальной экологической катастрофе, которая, случись такое, затронет и миллионы украинских граждан.

То, что поражение гражданских объектов во время российских обстрелов является следствием, если можно так выразиться, кривой работы украинской ПВО, спикер ВС ВСУ, естественно, говорить не стал. Игнат лишь пообещал «уничтожать все, что летит на нас» и призвал украинцев соблюдать меры безопасности при воздушных атаках.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Зеленского
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31 комментарий
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  1. гильза
    гильза Сегодня, 13:00
    +5
    В чём смысл стрельбы по Банковой? Всё уже растащено по бункерам. Шугануть вахтёров с уборщицами?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:04
      0
      А пострелять по бункерам?Не?Они же не кроты,да и те ,иной раз на белый свет лезут.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:08
        +1
        Разумеется, не только крысятники в коих обитают киевские бандеро - нацики, но и сами обитатели этих крысятников. Причем, - где бы они ни находились...

        Кстати, есть подозрение, что в данном случае, количество "иностранных визитёров", посещающих крысячий цирк-зоопарк бандеро - нациков с задачей уточнения их "меню", изрядно поуменьшится...
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:10
      +1
      В телеге сейчас видео горящего здания в Ростове на дону am
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: Alien From
        В телеге сейчас видео горящего здания в Ростове на дону

        Шо там зеленский сидячи?
    3. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 13:11
      +1
      А что будет, если например разбомбить как ы( в данном случае бриты) в 1999 ГШ и другие центры в Белграде!??? Резонанс будет хороший.... А Я бы РАДУ всю в молекулы!!!
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:13
      +3
      В чём смысл стрельбы по Банковой? Всё уже растащено по бункерам. Шугануть вахтёров с уборщицами?

      Евро-гости потом долго не приедут, это уже результат
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:21
      +2
      Цель не Банковая, а уничтожение ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО руководство противника !!! Во всей войнах это цель №1, при условии что нужна победа, а не видимость подковерной возни. Заметьте ПОБЕДЫ, но победа с оглядкой на переговоры и подписания всяких перемирий и подмигиваний не достигается. Следующее условие перестать финансировать противника, почему мы платим за транзит Украине, не правда ли странно газопровод на дне моря взорвали, а трубу открытую не трогают, следующая цель мосты и тоннели не взирая на крики торгашей олигархов. Хватит торговать жизнями российских солдат.
    6. K._2
      K._2 Сегодня, 13:30
      +1
      Чтобы не шастали и боялись, что бы делегации из европ поменьше ездили, а можно ещё по всяким шабашаи ихним стрелять, чтобы утилизировать фашистов, тоже центры, тоже решения принимают типа как в Днепропетровске вчера. В общем, слова спикера ВСУ да нашим военноначальникаи в уши.
    7. isv000
      isv000 Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: гильза
      В чём смысл стрельбы по Банковой? Всё уже растащено по бункерам. Шугануть вахтёров с уборщицами?

      В чём смысл стрельбы по Донбасским городам?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:00
    +3
    Спикер видимо стоял под дверью ГШ РФ и подслушивал... fellow
    1. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 13:13
      +2
      Модест умный - он все знает!!! Какой прозорливый спикер..., точно наш агент!
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 13:39
        +1
        Не, он не агент. Просто его домработница сегодня утром сходила на привоз и вернувшись рассказала, что на привозе Абрам Соломонович всем рассказывал, что следующей целью ударов будут правительственные учреждения, а Абрам Соломонович умный - он всё знает.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:00
    +2
    .Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания


    А как же песня про то что ракеты закончились?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
      0
      Orange-Bigg (Александр)
      Сегодня, 13:00
      НОВЫЙ
      0
      .Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания


      А как же песня про то что ракеты закончились?
      Это у них как про мыло и мочало. wink
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:58
        0
        скорее всего это прощупывания реакции
        декорации - это по центрам принятия решения - а косвенно и основное по АЭС
        а точно ли, после начала войны между Польшей и РФ - будут нанесены удары по Ровенской АЭС
        т.к. это повлечет обширную зону отчуждения в восточной Польше и западной Украине
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:01
    +1
    В кои веки соглашусь с Игнатом.Пора уже проверить как держат правительственные здания в Киеве ракетный удар.Я бы на месте западных дипломатов слинял бы из Куева,ВСУшные С 300 такие непредсказуемые.План ВСУ надеюсь не рассекретил. lol
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    0
    Если об этом заговорили, значит хотят замутить какую-то "хулиганку", за которую обязательно прилетит, а судя о вероятных целях - "хулиганка" будет очень не хорошая, вот и опасается.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания
    Это для запада. Там сейчас будут делать глаза по тазику.
    Не будут наши бить зданиям. Во всяком случае первыми.
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:10
    +1
    Дорогостоящие боеприпасы нужно беречь потому,что решения принимаются Факингтоном и Лондоном.Бить по Банковой пустая трата ресурсов,придёт время-даже до суда не дойдёт-либо собственные псы разорвут,либо хозяева подчистят от греха подальше.
  8. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:11
    -2
    Смысл сейчас уже это делать ? laughing с этого надо было сво начинать. Сейчас уже все в бункерах под защитой . Опоздали
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:22
      +1
      Смысл сейчас уже это делать ?

      снимай шинель, иди домой?
  9. HAM
    HAM Сегодня, 13:13
    +3
    Из всей этой болтовни напрашивается вывод : кохлы намерены взрывать очистные сооружения и гидротехнические сооружения,выдавая,как обычно,за обстрелы российскими ракетами...
    А про Банковую знают точно-их не тронут....
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:24
      +1
      про Банковую знают точно-их не тронут....

      так какому-то израильтянину из бывших пообещали, что не тронут...
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:15
    +1
    Это уже похоже на... мазохизм какой-то...
    - Ну, ударь меня, пративный!... (с)
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:22
      +1
      Это уже похоже на... мазохизм какой-то...

      или боятся или провоцируют...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    +1
    Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания
    . Случится/не случится, бум посмотреть.
  12. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:34
    +1
    Этот игнат хорошо придумал насчет очистных сооружений. Сразу же вспомнился древний анекдот, о том, что самые страшные войска в ВС это служба КЭЧ, если ударит то на воды, ни тепла, ни света, одно г... плавает
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:06
      +1
      КЭЧ, сугубо лично - больная тема. Когда служил, мой взвод был закреплен за сортиром. С утра до вечера с бойцами на учебной технике в мороз на открытой площадке, а вечером очки пробивать.... КЭЧ в полку была, но...... ЧВС округа на собеседовании при увольнении все допытывался о причинах.... По смыслу беседы - Родину нужно везде защищать... Начало 90-х было....
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:14
    +1
    А, действительно, очень похоже на "не бросай меня в терновый куст!" Есть ли смысл рушить здания? Просто так. Уничтожать надо не центры принятия решений, а тех индивидуумов эти решения принимающие. И, необязательно в "центрах", а где угодно- в доме, в поле, в автомобиле, в самолете, вертолете, в убежище и т.д и т.п.
  14. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 14:18
    +1
    Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания

    даже враги целесообразность этих ударов понимают... и принимают...