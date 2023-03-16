.Спикер Воздушных сил ВСУ: Следующими целями ракетных ударов ВС РФ станут правительственные здания

Могут все что угодно обстреливать. У них приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, «центры принятия решений»

После начала спецоперации Вооруженные силы России стали наносить удары по тыловым объектам Украины высокоточным оружием , при этом избирательно поражались только военные цели. После диверсии на Крымском мосту тактика ВС РФ изменилась, объектами атак на подконтрольной Киеву территории стали критические объекты энергетической и другой инфраструктуры, прямо или косвенно связанные с ВСУ.Единственные цели, которые до последнего времени не поражались российскими ракетами и дронами , остаются так называемые центры принятия решений. Такая избирательность, к слову, вызывает волну возмущений и критики со стороны некоторых российских пользователей соцсетей. Особенно с учетом террористических актов, совершаемых украинскими националистами в отношении мирных граждан и представителей власти на территории РФ.И вот уже в Киеве заподозрили, что Москва готова снять табу и начать поражать цели, относящиеся к военному и гражданскому руководству Украины. Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу заявил, что следующими целями ракетных ударов ВС РФ легко могут стать правительственные здания, находящиеся как в Киеве, так и в других крупных городах.— сообщил спикер ВС Украины, отвечая на вопрос журналиста о новых целях РФ после зимних атак на энергетику.По его словам, другими целями атак ВС РФ остаются объекты энергетики, к которым могут добавиться гидротехнические и очистные сооружения, а также транспортная инфраструктура. Говоря об обстрелах правительственных учреждений, Игнат привел в пример якобы нанесенные российской армией удары по зданиям областных администраций в Харькове и Николаеве.По словам спикера, все это делается для создания экологической катастрофы и причинения максимального ущерба гражданскому населению. Непрекращающиеся обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, по мнению Игната, никак не могут привести к глобальной экологической катастрофе, которая, случись такое, затронет и миллионы украинских граждан.То, что поражение гражданских объектов во время российских обстрелов является следствием, если можно так выразиться, кривой работы украинской ПВО, спикер ВС ВСУ, естественно, говорить не стал. Игнат лишь пообещал «уничтожать все, что летит на нас» и призвал украинцев соблюдать меры безопасности при воздушных атаках.