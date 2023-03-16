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Российский «Корд»: Единственный в своем классе пулемет, позволяющий вести огонь с рук

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Российский «Корд»: Единственный в своем классе пулемет, позволяющий вести огонь с рук

Российский крупнокалиберный пулемет «Корд» является поистине уникальным образцом вооружения. Ведь он является единственным в мире пулеметов калибра 12,7-мм, который позволяет вести огонь не только с сошек, но и с рук.


«Корд» - этот тот самый случай, когда возникшая проблема и ее вынужденное решение позволяет создать нечто гораздо лучшее, чем было раньше.

Мастерам-оружейникам Завода имени В.А. Дегтярева (Ковров) пришлось в сжатые сроки разрабатывать крупнокалиберный пулемет на замену «Утесам». Последние производились на территории Казахстана, что стало проблемой после распада СССР.

Разработка началась в начале 90-х, а уже в 1998 году пулемет был принят на вооружение ВС РФ и эксплуатируется по сей день.

Здесь стоит отметить, что ковровским оружейникам удалось решить три важных задачи, которые, собственно, и сделали их детище уникальным.

Во-первых, вышеупомянутая возможность стрелять из «Корда» с сошек и с рук появилась благодаря тому, что разработчикам удалось снизить энергию отдачи и повысить устойчивость пулемета.

Во-вторых, благодаря достижению независимости работы механизмов ствола и автоматики, мастерам удалось снизить резонансные колебания. Это напрямую повлияло на точность оружия, которая по некоторым данным почти в 2 раза превосходит аналогичный показатель у «Утеса».

В-третьих, «Корд» является самым легким среди полноценных 12,7-мм пулеметов. Например, его американский «конкурент» Browning M2 Heavy Barrel на треноге вести 58 кг. Впрочем, и само «тело» пулемета также не из легких – 38 кг против 32 у «Корда» вместе со станком.

Среди прочих достоинств российского пулемета стоит отметить высокую надежность. Оружие способно бесперебойно работать в температурном диапазоне от -50 до 50 градусов по Цельсию. Также пулемет продолжает стабильно работать после погружения в воду и в условиях сильной запыленности.

Изначально «Корд» создавался под патрон 12х108 мм. Однако сегодня существует версия и под натовский боеприпас 12,7х99 мм.

На что способен самый мощный в России пулемет наглядно демонстрируют ведущие «Военной приемки»:

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2 комментария
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  1. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:07
    0
    А когда говорят про недостатки РПК (можно согласиться), то почему бы не нарастить темпы выпуска КОРДа, а не изобретать снова колесо?
    Это серьезная машина, уникальная и востребованная! В бою нужен настоящий пулемет.
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 17:19
    0
    Осталось объяснить практическую ценность такой стрельбы.
    В-третьих, «Корд» является самым легким среди полноценных 12,7-мм пулеметов.

    Нет