Российский «Корд»: Единственный в своем классе пулемет, позволяющий вести огонь с рук

Российский крупнокалиберный пулемет «Корд» является поистине уникальным образцом вооружения. Ведь он является единственным в мире пулеметов калибра 12,7-мм, который позволяет вести огонь не только с сошек, но и с рук.
«Корд» - этот тот самый случай, когда возникшая проблема и ее вынужденное решение позволяет создать нечто гораздо лучшее, чем было раньше.
Мастерам-оружейникам Завода имени В.А. Дегтярева (Ковров) пришлось в сжатые сроки разрабатывать крупнокалиберный пулемет на замену «Утесам». Последние производились на территории Казахстана, что стало проблемой после распада СССР.
Разработка началась в начале 90-х, а уже в 1998 году пулемет был принят на вооружение ВС РФ и эксплуатируется по сей день.
Здесь стоит отметить, что ковровским оружейникам удалось решить три важных задачи, которые, собственно, и сделали их детище уникальным.
Во-первых, вышеупомянутая возможность стрелять из «Корда» с сошек и с рук появилась благодаря тому, что разработчикам удалось снизить энергию отдачи и повысить устойчивость пулемета.
Во-вторых, благодаря достижению независимости работы механизмов ствола и автоматики, мастерам удалось снизить резонансные колебания. Это напрямую повлияло на точность оружия, которая по некоторым данным почти в 2 раза превосходит аналогичный показатель у «Утеса».
В-третьих, «Корд» является самым легким среди полноценных 12,7-мм пулеметов. Например, его американский «конкурент» Browning M2 Heavy Barrel на треноге вести 58 кг. Впрочем, и само «тело» пулемета также не из легких – 38 кг против 32 у «Корда» вместе со станком.
Среди прочих достоинств российского пулемета стоит отметить высокую надежность. Оружие способно бесперебойно работать в температурном диапазоне от -50 до 50 градусов по Цельсию. Также пулемет продолжает стабильно работать после погружения в воду и в условиях сильной запыленности.
Изначально «Корд» создавался под патрон 12х108 мм. Однако сегодня существует версия и под натовский боеприпас 12,7х99 мм.
На что способен самый мощный в России пулемет наглядно демонстрируют ведущие «Военной приемки»: