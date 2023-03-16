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В Ростове-на-Дону загорелось здание регионального Пограничного управления ФСБ РФ

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В Ростове-на-Дону загорелось здание регионального Пограничного управления ФСБ РФ

Сильный пожар начался в здании Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Ростовской области.


Согласно официальному сообщению, пожар начался в здании по адресу пр. Сиверса, 20. Именно здесь многие годы находится региональное пограничное управление. На место происшествия выехали расчеты пожарной охраны.

Местные паблики дают более развернутую информацию, которая пока не получила официального подтверждения. Так, Telegram-канал «Че по Ростову», ссылаясь на источник в Погранслужбе ФСБ, сообщил, что на территории ведомства могли взорваться боеприпасы. Возможно, именно это и есть те взрывы, о которых сообщают в социальных сетях очевидцы.

Другой источник сообщает, что горят складские помещения пограничного управления. Есть высокий риск обрушения конструкций здания. Пожарные расчеты запросили специальное оборудование, поскольку если начнут рваться боеприпасы, есть риск поражения бойцов пожарной охраны осколками.

Площадь пожара составляет на данный момент не менее 800 квадратных метров. Ряд пабликов сообщил о пострадавших: нашли двух мужчин, они работали на складе, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Между тем, в сети появилось видео с домофона одного из жилых домов неподалеку от места происшествия. Слышен громкий хлопок.



О причинах произошедшего говорить пока преждевременно. Сейчас экстренные службы потушат пожар, после чего начнется выяснение всех обстоятельств, способствовавших его возникновению. В текущей военно-политической ситуации причины пожара могут быть самыми разнообразными, рассматривать стоит все версии.

Позже в СМИ появилась официальная предварительная версия: причиной пожара назвали возгорание электропроводки. Также экстренные службы сообщили, что один человек в результате пожара погиб, двое серьезно пострадали.

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14 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:18
    +2
    Только не говорите, что купили в неположенном месте.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:28
      +2
      В последнее время основной причиной пожаров на объектах является нарушение ППБ при сварочных работах. Подождем результатов. Склады правления ПВ ФСБ области, конечно, в труху.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:36
        +8
        Особенно часто ППБ при сварочных работах нарушают люди, получающие за это денежку из-за рубежа и по совместительству крайне отрицательно относящиеся к России.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:39
      0
      Мышей не ловят, надо менять руководство, это позор для пограничных войск ФСБ.
  2. Эдик
    Эдик Сегодня, 13:26
    0
    Генеральские припасы горят?Мечта любого хомяка.
  3. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:28
    +5
    "Telegram-канал «Че по Ростову», ссылаясь на источник в Погранслужбе ФСБ, сообщил, что на территории ведомства могли взорваться боеприпасы" - вот какие молодцы, уже все для всех решили, наверное погранцы снаряды и мины в здании хранят, как же иначе, они же у нас все такие недалекие и недисциплинированные, не знают что боеприпасы (которые могут взорваться) должны на специальных площадках храниться (обвалованных и с молниезащитой).
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:37
      0
      владимир 290 :....боеприпасы (которые могут взорваться) должны на специальных площадках храниться (обвалованных и с молниезащитой).

      Конечно, я сомневаюсь, что в центре миллионного города имело место хранение боеприпасов. Возможно горят трусы и портянки, какая-то химия и др. имущество.
    2. Minus
      Minus Сегодня, 13:43
      0
      Ну кое что и могло в оружейке храниться. И про взрыв резервуара с топливом. опять-таки все пишут. Вывод- отсутствие или не рабочее состояние системы пожаротушения , которая должна иметься в таких сооружениях в обязательном порядке. Кстати часто сталкивался с тем что пиропатроны на порошковых и газовых системах пожаротушения часто отключены от автоматики. И система фактически не работоспособна....
  4. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:41
    0
    - В настоящее время - просто необходимо предвидеть, предполагать и принимать меры предупреждающие подобные " пожары" в зоне проведения СВО , как на передовой , так и в ближнем тылу... Ведь "специальных" объектов - не так уж много, чтобы не держать их под постоянным контролем . И ещё - главным Условием снижения таких потерь в нынешней ситуации - является Рассредоточение . Рассредоточение , и Рассредоточение того, что взрывается...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:02
    +2
    Диверсия? Вот так- хоп и загорелось. Жаль, что реальных причин никто не озвучит. Как всегда - виноваты сварщик и нарушение мер безопасности при производстве сварочных работ. Ну, или как вариант-неисправная электропроводка.
    Виновные найдены, имущество сгорело. Все довольны. Но, почему-то грустно. И, тревожно.
  6. skept
    skept Сегодня, 14:05
    0
    Пополнение будет из подготовленных рук.водителей в зону СВО.Научат как боеприпасы хранить и охранять
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:30
      0
      В сапёрные части. В подразделения пешего разминирования.
  7. Aken
    Aken Сегодня, 14:29
    0
    Шо? Опять? Уже две стены рухнули. Пограничники, говорите? Граница на замке?
    Когда мы прочитаем про хлопки в украинских штабах и администрациях? Устал ждать.
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:34
    0
    Короче я вижу только одну картину. Россия и США объявили негласную диверсионную войну друг другу....но Россия всего лишь отвечает. Первые объявили США отдав приказ на активацию в России всех террористических и диверсионных агентов и ячеек вот мы уже с начала СВО наблюдаем многие взрывы везде где только можно и многие предотвращенные...но без ответа это не остается... - в сша странным образом тоже многое загорается и взрывается и пускается под откос...вот сегодня тоже очередной ж\д состав в сша с химическими отходами слетел с пути....так что не видеть явной диверсионной войны обоих сторон глупо.