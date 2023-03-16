В Ростове-на-Дону загорелось здание регионального Пограничного управления ФСБ РФ

Сильный пожар начался в здании Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Ростовской области.Согласно официальному сообщению, пожар начался в здании по адресу пр. Сиверса, 20. Именно здесь многие годы находится региональное пограничное управление. На место происшествия выехали расчеты пожарной охраны.Местные паблики дают более развернутую информацию, которая пока не получила официального подтверждения. Так, Telegram-канал «Че по Ростову», ссылаясь на источник в Погранслужбе ФСБ, сообщил, что на территории ведомства могли взорваться боеприпасы. Возможно, именно это и есть те взрывы, о которых сообщают в социальных сетях очевидцы.Другой источник сообщает, что горят складские помещения пограничного управления. Есть высокий риск обрушения конструкций здания. Пожарные расчеты запросили специальное оборудование, поскольку если начнут рваться боеприпасы, есть риск поражения бойцов пожарной охраны осколками.Площадь пожара составляет на данный момент не менее 800 квадратных метров. Ряд пабликов сообщил о пострадавших: нашли двух мужчин, они работали на складе, об их состоянии пока ничего неизвестно.Между тем, в сети появилось видео с домофона одного из жилых домов неподалеку от места происшествия. Слышен громкий хлопок.О причинах произошедшего говорить пока преждевременно. Сейчас экстренные службы потушат пожар, после чего начнется выяснение всех обстоятельств, способствовавших его возникновению. В текущей военно-политической ситуации причины пожара могут быть самыми разнообразными, рассматривать стоит все версии.Позже в СМИ появилась официальная предварительная версия: причиной пожара назвали возгорание электропроводки. Также экстренные службы сообщили, что один человек в результате пожара погиб, двое серьезно пострадали.