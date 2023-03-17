ЦБ РФ с начала апреля вводит в обращение цифровой рубль в качестве новой формы нацвалюты

Российские власти сообщили о том, что ЦБ РФ вводит в обращение с 1 апреля цифровой рубль (ЦР) – новую форму национальной валюты, которая будет выступать в качестве совершенно нового платёжного средства. Главная цель её введения заключается в постепенном сокращении доли наличных денег и более тщательном контроле расходования бюджетных средств. Она станет полноправной валютой, с помощью которой можно будет осуществлять различные транзакции и услуги в пределах страны, такие как денежные переводы, оплата товаров, используя её, в том числе как надёжный способ хранения своих денежных средств.Существовать такие деньги будут только в электронном кошельке, а обналичить их будет невозможно, поскольку предназначены они лишь для проведения безналичных платежей. Здесь же нужно добавить, что ЦР никак не связан с криптовалютами, поскольку криптовалюта относится к процессу майнинга или стейкинга, а данная валюта будет выступать в качестве гибридной, которая будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Центробанке России. При этом, вопрос, касающийся её эмиссии, будет находиться исключительно в компетенции ЦБ.Стоит отметить, что ЦБ РФ запускает пока что пилотный проект цифрового рубля, а участие в нём клиентов и финансовых учреждений страны будет ограничено. К основным возможностям, которые предоставляет цифровая нацвалюта, относятся: оплата государственных услуг, покупки в маркетплейсах (Ozon, Wildberries), оплата ЖКХ, осуществление переводов между физическими лицами и прочее. Постепенно область её распространения будет расширена, позволяя эффективнее с ней взаимодействовать как бизнесу, так и населению.Среди основных преимуществ её использования необходимо выделить высокий уровень безопасности и сохранности денежных средств, равно как и обслуживание таких цифровых кошельков любыми банками. Помимо этого, не стоит беспокоиться о потере своих средств в случае банкротства той или иной финансовой организации, ведь все обязательства перед клиентом на себя берёт регулятор.