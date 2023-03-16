СМИ Финляндии: требование Киева подарить ему поезда удивило финское правительство

Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии

Требование Киева подарить ему поезда Allegro удивило финское правительство. Данный запрос можно было бы счесть неудачной шуткой, если бы он не был официальным и не исходил от премьер-министра государства.Об этом рассуждает главред финской газеты Demokraatti Петри Корхонен.Речь идет о четырех скоростных поездах, до начала спецоперации на Украине курсировавших между Санкт-Петербургом и Хельсинки.- отмечает автор.И хотя требование по своей сути является абсурдным, Хельсинки не может оставить его без внимания и обязан рассмотреть, дав на него официальный ответ, как и на любой другой документ, поступивший от руководства какого-либо иностранного государства.В СМИ Финляндии предположили, что обращение украинской стороны имеет своеобразный смысл. Дескать, у Киева есть потребность, которую Хельсинки мог бы удовлетворить, если финское руководство проявит некоторую смекалку.Даже если бы финны дали согласие на передачу поездов, они не имеют право это делать, так как не являются их собственниками. Транспортные средства принадлежат совместному предприятию «Карельские поезда», организованному российской компанией РЖД и финской VR.И хотя сейчас поезда фактически стоят без дела, так как рейсы между Петербургом и Хельсинки отменили, распоряжаться ими на свое усмотрение финская сторона не может. Этому препятствуют действующие в стране правовые нормы.