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СМИ Финляндии: требование Киева подарить ему поезда удивило финское правительство

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СМИ Финляндии: требование Киева подарить ему поезда удивило финское правительство

Требование Киева подарить ему поезда Allegro удивило финское правительство. Данный запрос можно было бы счесть неудачной шуткой, если бы он не был официальным и не исходил от премьер-министра государства.

Об этом рассуждает главред финской газеты Demokraatti Петри Корхонен.

Речь идет о четырех скоростных поездах, до начала спецоперации на Украине курсировавших между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии

- отмечает автор.

И хотя требование по своей сути является абсурдным, Хельсинки не может оставить его без внимания и обязан рассмотреть, дав на него официальный ответ, как и на любой другой документ, поступивший от руководства какого-либо иностранного государства.

В СМИ Финляндии предположили, что обращение украинской стороны имеет своеобразный смысл. Дескать, у Киева есть потребность, которую Хельсинки мог бы удовлетворить, если финское руководство проявит некоторую смекалку.

Даже если бы финны дали согласие на передачу поездов, они не имеют право это делать, так как не являются их собственниками. Транспортные средства принадлежат совместному предприятию «Карельские поезда», организованному российской компанией РЖД и финской VR.


И хотя сейчас поезда фактически стоят без дела, так как рейсы между Петербургом и Хельсинки отменили, распоряжаться ими на свое усмотрение финская сторона не может. Этому препятствуют действующие в стране правовые нормы.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/www.fahrradmonteur.de
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33 комментария
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 13:24
    +14
    В офисе готовятся к Новому году, наряжают елку и вешают на нее открытки с пожеланиями. Один менеджер решил приколоться, взял открытку и пишет: "Добрый дедушка Мороз подари мне новый мозг". Сзади подходит директор, через плечо заглядывает в открытку и говорит: "Николай, поскольку мы представительство финской компании, то правильно следует просить так: Йоулупукки, Йоулупукки, переставь мне с попы руки". Весь офис лежит, занавес.
    P.S.: хотеть не вредно...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:29
      +8
      . Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии

      - отмечает автор.


      Это только начало.Так что пусть привыкают.Как там говорится?Мы в ответе за тех кого приручили. Это известная цитата из философской повести Антуана де Сент-Экзюпери. Люди забыли эту истину.
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 14:33
        +1
        Мы в ответе за тех кого приручили

        и кого породили - пора этого уродца убивать, как Бульба-отец предателя Бульбу-сына...
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:27
    +9
    Будут удивляться и возмущаться до первого звонка из вашингтонского обкома, пожмут плечами, поскребут репу....
    И подарят, прицепив пару вагонов со снарядами.
    Им ше в НАТО натта...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: Романенко
      И подарят, прицепив пару вагонов со снарядами.

      Не прицепишь, у него скорость 200 км/час. Да и так дорогое удовольствие, откуда у шумеров такие деньги, от Питера до Хельсинки было 95 евро.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:00
        +4
        Цитата: tihonmarine
        ..... откуда у шумеров такие деньги, от Питера до Хельсинки было 95 евро.

        hi При чём здесь деньги? laughing халява сэр wassat Вот действительно обнаглели! Только и знают ДАЙ! crying ДАЙ!
        .... поразило руководство....
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:15
          +3
          Цитата: Reptiloid
          При чём здесь деньги? халява сэр

          Поезд на халяву, а на билеты халявы не будет, стоимость билета никто не отменял. Ну если только поляки в родные Восточные Кресы будут кататься.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 14:30
            +1
            Цитата: tihonmarine
            ...на билеты халявы не будет, стоимость билета никто не отменял..

            laughing как Вы могли такое подумать? lol они завопят
            за шоооо?

            У укров и в мыслях нет платить. От пособия укробеженцам обнаглели
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:29
    +5
    Ma questi ucraini qua, vogliono tutto a gratis, a noi europei ci sono gia' costati centinaia di miliardi di euro, tra bollette munizioni armi, e adesso vogliono pure i treni?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: Semovente7534
      ci sono gia' costati centinaia di miliardi di euro, tra bollette munizioni armi, e adesso vogliono pure i treni?

      I russi dicono: "Dai tua moglie a tuo zio e vai all'inferno."
    2. Ady66
      Ady66 Сегодня, 14:29
      +1
      Vogliono tutto, molto e per niente. È sempre stato così.
    3. aakvit
      aakvit Сегодня, 14:53
      0
      Cosa ne pensate? Ciuffi sempre e ovunque vogliono gratuitamente, o rubare! E guadagna - sì, cosa!
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:31
    +6
    Эх финчура, не знаете вы братушек, что ни зьим, то понадкусаю.... bully
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:32
    +8
    Требование Киева подарить ему поезда Allegro удивило финское правительство.

    Хамство и наглость шумеров, не имеет пределов. "Осьмушку хлеба мне подали, а вот банку черной икры подать забыли !"
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:37
      +1
      Хамство и наглость шумеров, не имеет пределов

      попрашайничество превращается в открытое рэкетирство под покровительством заокеанской крыши
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:33
    +2
    Этому препятствуют действующие в стране правовые нормы.
    . Прикольно! А кукуевские этого знать, понимать не, не хотят?
    Впрочем, протяни такому "голодному" лепешку, так он и всю руку охватить попробует, сомневается в этом не приходится.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: rocket757
      .....протяни такому "голодному" лепешку, так он и всю руку охватить попробует, сомневается в этом не приходится.

      Приветствую Виктор hi украинцы сами всё нарушают и побираются под защитой США. Думают, что ради них и все всё нарушать будут
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 14:57
        0
        День добрый, Дима! hi
        Да не, хохххломены привыкли или на халяву, или спи.. украсть, а вот остальное им в голову не приходит, эўронахлебники фиговы!
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:35
    +4
    А почему бы и нет? На окраине, походу, комиссию создали по "хотелкам", раз украсть невозможно, значит нужно требовать в дар..... По мимо всего прочего, у немчуры можно еще пару составов для метро "истребовать" и т.д. по списку....... Весьмирнамдолжен!!!
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:39
      +1
      раз украсть невозможно, значит нужно требовать в дар...

      базарные напёрсточники принялись бомбить лавочников...
  8. uralex
    uralex Сегодня, 13:41
    +4
    Не помешало бы хохлам вспомнить русскую классику А.С. Пушкина - "Сказка о рыбаке и рыбке".
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:48
      +6
      Цитата: uralex
      Не помешало бы хохлам вспомнить русскую классику А.С. Пушкина - "Сказка о рыбаке и рыбке".

      Поэтому они Пушкина А.С. запретили в первую очередь, и, "Сказку о рыбаке и рыбке" в том числе.
  9. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 13:41
    +5
    Вообще требование что либо подарить- звучат эпично
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:40
      +1
      звучат эпично

      звучит логично - до сих пор прокатывало, почему бы и нет...
  10. sifgame
    sifgame Сегодня, 13:43
    +1
    Они до сих пор удивляются, смешные эти финны, не зря с эстонцами родня.
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 14:25
      0
      До них ещё не дошло )) пару месяцев подождать натто, оттветтим.
  11. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:50
    +1
    Нищий Куев пусть лучше требует побольше гробов прислать. На них там спрос ежедневно возрастает.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: Sasha1979
      Нищий Куев пусть лучше требует побольше гробов прислать. На них там спрос ежедневно возрастает.

      Толи ещё будет, ой-ё-ёй...
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:56
    +4
    Точно! Дайте попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде!
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 14:03
    +1
    Что себе возомнили эти финики! Пан атаман сказал сдать - рысью, пригнувшись, метнулись на склад!
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:11
    0
    Привыкайте финики, укрошумеры скоро вообще вам на шею сядут.
    Коготок увяз-всей птичке пропасть.
  15. Diger
    Diger Сегодня, 14:20
    +1
    Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии

    good
    Да нормально всё.
    Просто Финляндия ни когда не граничила с Украиной и не шевствовала над «небратьями».
    Следующим будет требование отгрузить в Киев недостроенную АЭС Ханхикиви-1 (Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos)

    И подвергшегося мутации дед мороза (Joulupukki)

    [/center]
  16. Ady66
    Ady66 Сегодня, 14:22
    +1
    Шо не зъим, то понадкУсаю. Национальный менталитет. Когда украинец родился, еврей заплакал. (Я не националист, просто поговорка такая есть)