Военное обозрение
Войти Регистрация

Пентагон опубликовал кадры инцидента с дроном MQ-9 и российскими истребителями над Чёрным морем

68
Пентагон опубликовал кадры инцидента с дроном MQ-9 и российскими истребителями над Чёрным морем

Пентагон опубликовал видео, на котором, как сообщается, вчерашний инцидент с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Напомним, что, по утверждению американской стороны, он осуществлял полёт в международном воздушном пространстве и был «непрофессионально перехвачен российскими истребителями Су-27»:


Произошло касание лопастей, и беспилотник упал в воду.

Российское Минобороны особо подчёркивало, что дрон летел с выключенными транспондерами, войдя в зону, полёты в которой ограничены в связи с проведением специальной военной операции. Минобороны РФ добавляло, что оружия по дрону Су-27 не применяли и в непосредственный контакт не входили.

Спустя двое с лишним суток после инцидента Пентагон решил опубликовать видеоролик.



Сначала показано, как к дрону подлетает российский истребитель, виден длинный (топливный) шлейф. Потом камера снимает второй похожий подлёт. И картинка обрывается.



Кадры демонстрирует, что никакого оружия российские истребители против MQ-9 не применяли. При этом те же кадры никак не доказывают, что одна из «Сушек» задела американский разведывательно-ударный дрон.

Можно предположить, что именно такой ракурс (видео на канале «Военное обозрение») выбран Пентагоном в связи с тем, что при другом ракурсе можно было бы «засветить» вооружения дрона (если они были под одним из крыльев).
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
68 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:29
    -27
    На последних кадрах плного видео заметна деформация лопастей беспилотника. Значит всё-таки телесный контакт случился.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:52
        -10
        В данном случае, похоже, что ВКС ВС России "завалили" а, точно так же, как, в своё время, завалили U-2 Пауэрса...

        Того, тоже, пилот новейшей по тем временам "Сушки", находившейся на "перегоне" с Дальнего Востока в Белоруссию, "опрокинул" спутной струёй, совершив манёвр в непосредственной близости от носовой части фюзеляжа...

        Потом, по политическим соображениям, озвучили версию, что Пауэрса сбили ПВО страны, ракетой ПВО. Они, разумеется, тоже вели в этот момент боевую работу. Но U-2, тем не менее, был не "на их счете"...
        Планер "дозвукового" самолёта Пауэрса и пару дней назад "заваленый" у побережья российского Крыма, "дозвуковой" БЛА ов, по аэродинамике, практически, - близнецы...

        И результат, в итоге, то же. Всё закономерно и ПРАВИЛЬНО... ВКС ВС России МОДОДЦЫ - ТАК ДЕРЖАТЬ!!!..
        1. KCA
          KCA Сегодня, 14:24
          +1
          Изучайте источники, новейшая СУшка перегонялась без вооружения, но пилот получил приказ сбить любой ценой, однако по высоте не достал до высотного разведчика U-2, так что речи о спутной струе или таране быть не может
    2. одессит2023
      одессит2023 Сегодня, 13:37
      +5
      Где вы там увидели деформацию лопасти(тей)?Свободно крутятся.Пересмотрели видио куча людей и никто никаких деформаций не увидел.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:43
        0
        Цитата: одессит2023
        .Пересмотрели видио куча людей и никто никаких деформаций не увидел.

        А Вы уверены, что пролет был ОДИН? У меня же вопрос только один, а почему лопасть загнулась в обратную сторону от вращения?
        1. svarog77
          svarog77 Сегодня, 13:45
          0
          Лопасти там еще и расцветку поменяли...
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 14:17
            0
            Цитата: svarog77
            Лопасти там еще и расцветку поменяли...

            Это может быть и "игрой света"...
        2. Alien From
          Alien From Сегодня, 13:46
          +1
          Заскриньте пожалуйста, никак не вижу сей момент.
        3. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 13:47
          +3
          Вот тут видно, одна лопость завернута,но эти кадры идут после обрыва основной трансляции, поэтому может быть и монтаж полосатых


          Но это сути не меняет, нехрен в запретную зону летать, да и вообще примите за щелчок по полосатому носу
          1. Lynx2000
            Lynx2000 Сегодня, 14:03
            0
            Цитата: Mitroha
            Вот тут видно, одна лопость завернута,но эти кадры идут после обрыва основной трансляции, поэтому может быть и монтаж полосатых


            Но это сути не меняет, нехрен в запретную зону летать, да и вообще примите за щелчок по полосатому носу


            Блин... если Сушка сбросила топливо, виден шлейф, а эта мелкодисперсная капельная смесь воздействовала на винт прямо как на гребной, ударное воздействие с разряжением при кавитации... Шутка. wink
        4. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:36
          0
          Скорее , не в обратную сторону от "вращения", а в обратную сторону от направления движения БЛА...

          Скорее всего, от того, что её не только "погнуло", но и "закрутило" локальное, вихревое воздействие взаимодействующих воздушных потоков. Как "штатного" (стационарного), формируемого движением самого БЛА, так и "нештатных" (нестационарных), образовавшихся от потока реактивной струи маневрировавших и "газовавших" в непосредственной близости от фюзеляжа БЛА "Сушек"...
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:46
        -7
        Верьте мне. Я очень редко обманываю.
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 13:52
      +3
      при таких скоростях и таких массах, там не деформация, там лопасти должны в мелкий бисер разлетаться при касании.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:16
        +1
        Цитата: Forcecom
        при таких скоростях и таких массах, там не деформация, там лопасти должны в мелкий бисер разлетаться при касании.

        Да какие там скорости? Я имею у вращающихся лопастей? Это они тогда при любом дожде через который этот дрон пролетает, а это ведь бывает, лопасти должны сворачиваться в бараний рог.
        1. Forcecom
          Forcecom Сегодня, 14:51
          0
          капли воды всетаки не такие плотные и не такие тяжелые как набор корпуса истребителя весящего 22 тонны
    4. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:53
      +4
      заметна деформация лопастей беспилотника.

      Заметить деформацию вращающихся лопастей пропеллера - это из раздела
      - Ты суслика видишь?
      -Нет
      -А он есть
    5. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:10
      0
      так и здорово что случился, получили по носу
    6. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:26
      -1
      Цитата: Roma-1977
      На последних кадрах плного видео заметна деформация лопастей беспилотника.

      Не видать конца и края
      Разыгравшимся страстям.
      Что вы там определили
      По погнутым лопастям?
    7. Diger
      Diger Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Roma-1977
      Значит всё-таки телесный контакт случился

      1. Автомашина есть? True?
      2. В теплую погоду заводим, ждём когда прогреется, до включения вентилятора радиатора на максимальную скорость
      3. Прямо на лопасти выливаем два ведра воды, не струйкой, а прямо в морду ( для лучшего эффекта -облицовку радиатора ) лучше снять
      Должно получиться так

      Подготовка к форсированию водных преград
      Если же вентилятор зафиксирован, то это означает, что он вращается постоянно в зависимости от оборотов двигателя и в этом случае ремень вентилятора должен быть отсоединен до погружения автомобиля в воду. Иначе вентилятор может погнуться и воткнуться в радиатор, значительно повредив его.

      Тут более нежный пропеллер с нежными лопастями и с бОльшей скоростью вращения
    8. Маз
      Маз Сегодня, 14:36
      0
      Лётчиков к награде однозначно и всех кто делал расчёты и обеспечивает сию операцию. Цена этого рипера 56 миллионов баксов. За тонну солярии сброшенной с сушки, просто офигенный 'обмен."
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:29
    +10


    Отлично! Как и предполагалось ! спутная струя ! и 30 миллионов Баксов в море!
    НАМ поднимать дрон надо! Дело не в самом дроне! Америкосам навалить , чтобы весь мир понял - что мы Америкосов вертим на предмете!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:48
      +2
      А у нас случайно рояль в кустах стоит..... feel
    2. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 14:19
      +2
      Это если бы сбили его ракетой и на визги ответили - это наше небо и нехрен тут летать. А по факту МО всячески пытается показать, что столкновение было случайным. РФ даже рядом не СССР, силу показывать не умеет.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: Бонифаций
      и 30 миллионов Баксов в море!

      Говорили что он стоит 52 миллиона. Кстати при подлёте Сушки не одна поверхность управления самолётом- ни флаперон, ни стабилизатор, ни руль направления- не отклонились/ шевельнулись ни на грамульку... А по идеи должны.
    4. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:56
      0
      Отлично! Как и предполагалось ! спутная струя !

      красиво накрыл!!!
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:30
    +4
    Пентагон опубликовал кадры инцидента с дроном MQ-9 и российскими истребителями над Чёрным морем
    Эти клоуны, и голливуд подключат. bully
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:22
      -1
      Цитата: a.s.zzz888
      Пентагон опубликовал кадры инцидента с дроном MQ-9

      Министерство обороны
      Показало нам кино.
      Видим мы, что ваши «дроны»
      Это полное дерьмо...
  4. Су-25
    Су-25 Сегодня, 13:33
    +8
    Нечего шарашиться в нашем небе!!!!
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 14:58
      0
      шарашиться в нашем небе

      так задание же ж штатное... - украм разведку выдавать, чтобы те русских ловчее убивали..
  5. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:35
    +5
    Se il trasponder del drone americano era spento, l'aviazione russa aveva tutto il diritto di abbatterlo. Che il ministro Austin torni a raccogliere il cotone nei campi di lavoro confederato.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:42
      +2
      Это вряд ли, хотя и хотелось бы. Там этому остину в правительстве должны ботинки целовать, он же черный и обиженный, хотя на украине наверное и целуют.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:54
        +3
        Цитата: владимир 290
        Там этому остину в правительстве должны ботинки целовать, он же черный и обиженный, хотя на украине наверное и целуют.

        Если перед поляком на коленях стоят, то уж Остину ботинки поцелуют:
        1. Semovente7534
          Semovente7534 Сегодня, 14:00
          0
          Questo Tusk qui, anche quando era eurodeputato puzzava di massoneria liberal-democratica, non e' mai piacciuto a noi europei. Forse solo ai poveri creduloni ucraini lo vedono come un salvatore.
        2. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 14:32
          -1
          А чем вот эти лучше? Или булочки принципиально отличаются от печенек?
    2. RaDeVl
      RaDeVl Сегодня, 13:48
      +3
      Sì . il transponder è spento, il che significa che l'aereo rappresenta una minaccia, soprattutto nell'area di un'operazione militare speciale
      (Да, это так . выключенный транспондер, значит воздушное судно представляет угрозу, особенно в зоне проведения специальной военной операции.)
  6. sifgame
    sifgame Сегодня, 13:37
    +1
    Первый таран в Третьей мировой гибридной войне. Истребитель рисковал конечно, но кому везет тот пьет шампанское.
    1. cadaver
      cadaver Сегодня, 13:42
      -21
      Первый таран в Третьей мировой гибридной войне.

      Именно, видео четко показывает предумышленное сбитие БПЛА. Не особо важно, было это сделано ракетой или таким способом.
      Раз опубликовали, значит будут последствия. Вопрос какие?
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:45
        +16
        Ну, последствия будут катастрофические. Весь полк будет отмечать, а назавтра аспирин и лимоны глотать.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 13:51
          +1
          Нам еще сотню таких БПЛА нужно вальнут, что бабло за СП отбить.... После 99 дойдет....
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:55
          -1
          Цитата: Roma-1977
          Весь полк будет отмечать, а назавтра аспирин и лимоны глотать.

          Пиво пить.
        3. cadaver
          cadaver Сегодня, 13:58
          -12
          Ну, последствия будут катастрофические. Весь полк будет отмечать, а назавтра аспирин и лимоны глотать.

          Опять шапкозакидательство, как это привычно....
          А между прочим, радоваться сбитию беспилотника в крысу - такое себе достижение. Их оператор в тепле и уюте, беспилотник - просто расходный материал, завтра полетит другой.
          Вот если бы сбивали ракетами, каждый раз как только подлетает - это да, это демонстрация силы.
          Они кружатся возле Крыма уже год, каждый день минимум по 10 часов и будут летать дальше. Объясните мне, где в данном инциденте показана сила России?
          С такой демонстрацей силы, не удивительно что на все красные линии всем давно плевать.
          Ну и не забудьте минусонуть, ведь вопрос идет в разрез линии партии)
          1. Комментарий был удален.
          2. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 14:12
            0
            тролю слово не давали!!!....................
          3. Uprun
            Uprun Сегодня, 14:15
            0
            Зачем ракеты тратить если можно керосином.....!!!! За крысой с АК будете бегать или дустом ее, дустом....
          4. YanniKounnar
            YanniKounnar Сегодня, 14:23
            +1
            Un pays qui se permet des frappes ou même des guerres "préventives" ( Serbie, Afghanistan, Panama, Grenade,Libye, sans parler des coups d'états provoqués Chili, Pakistan, Ukraine...) un peu partout dans le monde devrait plutôt se faire oublier lorsqu'un de ses drones prends un coup sur le bec ...

            Страна, которая позволяет себе наносить удары или даже вести "превентивные" войны ( Сербия, Афганистан, Панама, Гренада,Ливия, не говоря уже о государственных переворотах, спровоцированных Чили, Пакистаном, Украиной...) практически во всем мире, должна скорее забыть о себе, когда один из ее беспилотников наносит удар по клюв ...
          5. faiver
            faiver Сегодня, 14:38
            0
            Поборник псевдодемократических принципов?
            Объясните мне, где в данном инциденте показана сила России?
            - показано мастерство летчиков ВКС нашей страны.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    +3
    Пентагон опубликовал кадры инцидента с дроном MQ-9 и российскими истребителями над Чёрным морем
    . Не прекратят летать, там где нельзя, стоит повторить, на бис!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:44
    +2
    Радует,что это было целенаправленное воздействие ,не случайность.С БПЛА определились .Теперь надо определится где он упал.Явно не в 60км от Крыма и это тоже радует.
    1. RaDeVl
      RaDeVl Сегодня, 13:53
      +1
      Хорошо, что действительно перехватили. Очень радует сей факт. Возможно и поднимут остатки этой "гадости".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:13
        0
        Нужны координаты падения ,маритрафик показывает активность спецсудов в одном из районов чёрного моря.Что они там делают ? У всех частично отключены транспондеры.
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      Радует,что это было целенаправленное воздействие ,не случайность

      Радует. Ударил или нет? Скорее нет. Может ли лопасть погнуть струя керосина? Да бог его знает, из чего эта лопасть...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:45
    +2
    В результате описанных событий не пострадал ни один обитатель черноморской флоры и фауны, оператору БПЛА своевременно оказана психиатрическая помощь.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Uprun
      оператору БПЛА своевременно оказана психиатрическая помощь.

      Отправили отдохнуть на Украину под Артемовск.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:46
    +2
    вы меня конечно извините, а что эти кадры вообще показывают, третий так вообще "шедевр"
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      а что эти кадры вообще показывают, третий так вообще "шедевр"

      "Черный квадрат" Малевича, плачет.
  11. Privet
    Privet Сегодня, 13:47
    0
    Этот дрон ещё вчера вокруг Луны летал, а сегодня в Чёрное море упал.
  12. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:55
    0
    Что значит,непрофессионально? Если на дне морском значит-вполне профессионально! И заметьте,без применения оружия!
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:57
    +1
    Сброс топлива приводит к тому, что попав в воздухозаборник БПЛА оно переобогащает смесь от чего в камере сгорания срывает факел. Двигатель останавливается. ТВД не ПД, который прочихается.
    При этом сброс топлива не является боевым применением.
    Как говорят в хоккее, силовой приём в рамках правил.
  14. Prometey
    Prometey Сегодня, 13:59
    +1
    Пилот - красавчик! И эти лгбтешники кричат - непрофессиональные действия. Даже я - далекий от авиации человек понимаю, что этот маневр мог выполнить только настоящий профи.
    1. leshiy076
      leshiy076 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: Prometey
      Пилот - красавчик! И эти лгбтешники кричат - непрофессиональные действия. Даже я - далекий от авиации человек понимаю, что этот маневр мог выполнить только настоящий профи.

      Был в истории советской авиации пилот Вася Цымбал, он любил такие трюки делать. Видимо пилот хорошо знает историю.
  15. Простой
    Простой Сегодня, 14:05
    0
    Можно предположить, что именно такой ракурс (видео на канале «Военное обозрение») выбран Пентагоном в связи с тем, что при другом ракурсе можно было бы «засветить» вооружения дрона (если они были под одним из крыльев).



    MQ-9B SkyGuardian не имеет вооружения.
    Только разведывательная аппаратура.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Простой
      MQ-9B SkyGuardian не имеет вооружения
      Правда, что ли? А мужики-то не знали и понавешали всякого:
  16. HAM
    HAM Сегодня, 14:06
    0
    Слава Василию Цымбалу,это он научил "непрофессионально" отваживать наглецов...
  17. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:08
    0
    эх! как бы я хотел сейчас услышать разговор летчика с КДП ! Очень много интересного бы услышали good
  18. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:11
    -1
    Вот этот дрон - то же самое, что украинская ДРГ на яхте с полутора тоннами взрывчатки...
    Явный способ перевести стрелки...
    Я одного не пойму - чего наш МИД и МО стоят по стойке смирно? В Израиле даже прямые ракетные удары не комментируют...
    Наоборот, надо было молчать. Не знаем ничего, есть факты - выкладывайте и рассматривайте хоть всем кагалом. Ещё раз полетите с выключенным транспондером - снова упадёте на дно.
    Угрожать нашим самолётам не нужно, а то хвалёные невидимки станут падать, как перезрелые яблоки...
    Можем и «Кинжалы» с «Цирконами» на авианосцах опробовать, или «Физика» запустить в каком районе мирового океана...
    Ибо нехрен было «Курск» топить...
  19. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 14:18
    -1
    "непрофессионально" - это как? Может дрон просто "непрофессионально" упал в воду? В смысле - не вынырнул. Может коряга на дне лежала, а он в неё головушкой.
  20. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 14:20
    +1
    Зашёл тут на реддит. Нет, я понимаю, что там филиал одноклассников, но блин. Коментарии такого типа:

    "Русские хотели показать трюк, но их дерьмовые пилоты допустили удар по нашему могучему дрону, потому что русские никогда бы не решились специально таранить"

    "Как и говорило наше правительство - пилот даже не способен низко пролететь не задевая дрон"

    "Избавьте уже нас от рака в лице России - уничтожте их"

    И прочее прочее прочее. Примерно как на хохляций телеграм зайти, но на англ. Но если обратить внимание на ники - там много или иммигрантов или просто сочуствующих хохлам.
  21. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:22
    0
    Нефиг летать на чужой территории. Сидите у себя дома и никто не будет брызгать на ваши беспилотники
  22. Diger
    Diger Сегодня, 14:24
    0
    1. Шикарная оптика
    2. Зачем было МО 15.03.23 врать?
    По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение

    Песков
    Нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее, в нем описаны обстоятельства произошедшег