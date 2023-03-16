Инфляцию в 16 процентов болгарские экономисты теперь считают неплохим показателем

Европейские страны продолжают ощущать «чудесный» эффект антироссийских санкций. Самое удивительное заключается в том, что даже двузначные показатели инфляции считаются в некоторых странах не таким уж плохим результатом. С недавних пор...Например, в Болгарии в прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 9-месячного минимума в 16,0% по сравнению с 16,7% в январе. Таким образом, 16% - самый низкий годовой уровень инфляции с мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического института Болгарии.Однако в месячном исчислении потребительские цены в этой стране выросли на 0,8% по сравнению с первым месяцем 2023 года, когда инфляция увеличилась на 1,4%.В Болгарии данные за январь были пересмотрены в сторону повышения месячной инфляции на 1,4% и годового роста до 16,7% по сравнению с предыдущей оценкой NSI, согласно которой рост составил 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Инфляция с начала года (февраль 2023 г .по сравнению с декабрем 2022 г.) составляет 2,1%, а среднегодовая инфляция за март 2022- февраль 2023 по сравнению с мартом 2021-февралем 2022 составляет 16,4%.В феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, наибольший рост цен наблюдался на продукты питания и безалкогольные напитки (на 2,4%), на услуги связи (на 1,9%), рестораны и гостиницы (на 1,1%), развлечения и культуру ( на 1,1%) и в здравоохранении (на 1%).При этом наибольшее снижение цен в месячном исчислении болгарские экономисты зафиксировали в группе «жилье, вода, электроэнергия, газ» (снижение на 1,2%), на одежду и обувь (также на 1,2%) и в транспорт (на 0,4%).Цифры инфляции в 16% болгарские экономисты теперь называют неплохим результатом...Приходят данные об инфляции и в другой европейской стране – Франции. Здесь годовая инфляция выросла до 7,3 процента в феврале с 7 процентов в январе. Это произошло отчасти из-за более высоких цен на продукты питания. Об этом свидетельствуют окончательные данные Национального статистического института «Insee».Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, который ранее заявлял, что ожидает пика инфляции летом, а затем её спада, в этом месяце достиг соглашения с крупными сетями французских супермаркетов, чтобы помочь потребителям справиться с высокими ценами. Однако, как выясняется, пока к сколько-нибудь значительному падению уровня инфляции это в стране не приводит.