Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение

«В том, что касается вывоза украинского продовольствия, работает хорошо, приносит немалую прибыль для Киева. А вторая часть пакета, которая касается российских удобрений, не приносит конкретных результатов. В этой связи российская сторона не возражает против продления Зерновой сделки на 60 дней»,

Международное положение России после начала СВО

Позиция Турции в зерновой сделке как ключевой фактор ее пролонгации

Что будет, если Россия выйдет из зерновой сделки?

Использованная литература:

[1]. Цитата по Бозаджиев В. Л. Политическая психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. ‒ М.: Издательский дом Академии естествознания, 2015.

[2]. Антанович, Н. А. Ганс Моргентау: реалистическая теория международной политики / Н. А. Антанович, Е. А. Достанко // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. ‒ 2000. ‒ № 1. – С. 76–81.