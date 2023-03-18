Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение

14 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена на 60 дней. Разумеется, этот факт вызвал раздражение у части патриотически настроенной общественности, ибо и политологи, и официальные лица неоднократно утверждали, что данная сделка России невыгодна.
При этом ни одно официальное лицо не объяснило, а зачем, собственно, Россия пролонгировала эту сделку? Дмитрий Песков назвал это событие «жестом доброй воли» со стороны России, поскольку часть соглашения, касающаяся снятия запрета с экспорта российских удобрений и продовольствия, до сих пор не выполнена, а замглавы МИД Сергей Вершинин сделал еще более интересное заявление, чем подлил масла в огонь.
«В том, что касается вывоза украинского продовольствия, работает хорошо, приносит немалую прибыль для Киева. А вторая часть пакета, которая касается российских удобрений, не приносит конкретных результатов. В этой связи российская сторона не возражает против продления Зерновой сделки на 60 дней»,
– заявил Вершинин.
Некоторые блогеры назвали такое заявление (не без оснований) символом беспомощности российской дипломатии. Более того, исходя из данной цитаты, получается, что сделку продлевают, поскольку она выгодна Украине? Разумеется это не так.
На самом деле истинные причины того, что зерновая сделка была пролонгирована, куда более тривиальны и напрямую связаны с тем сложным международно-политическим положением, в котором оказалась Россия. Причины продления зернового соглашения и международно-политическую ситуацию и рассмотрим в данном материале.
Международное положение России после начала СВО
Международный престиж государства – это в первую очередь его репутация, авторитет власти. Благоприятный имидж государства на международной арене является обязательным условием успешной защиты интересов страны и ее граждан, эффективного ведения переговоров, заключения выгодных деловых соглашений [1].
Авторитет государства на международной арене – категория далеко не эфемерная, считаются в основном с тем государством, которое способно отстаивать собственные интересы. Если же государство раз за разом терпит неудачи и демонстрирует слабость, его авторитет падает.
Американский политолог Ганс Моргентау отмечал, что «международная политика, как и всякая другая, – это борьба за власть… Цели внешней политики должны определяться в терминах национального интереса и поддерживаться соответствующей силой». Моргентау полагал, что стремление убедить весь мир в том, что государство обладает достаточным могуществом, престижем, авторитетом, является основной задачей мудрой, взвешенной политики престижа [2].
После начала специальной военной операции Россия оказалась в достаточно сложном международно-политическом положении, которое постепенно ухудшается. Не завершив в сжатые сроки военную операцию на Украине, Россия вступила в опосредованную войну (в том числе и экономическую) со всем коллективным Западом, который поддерживает Киев, как военными, так и финансовыми ресурсами, при этом не имеет ни одного серьезного союзника, за исключением Белоруссии, с её весьма ограниченным влиянием на международной арене.
Единственным государством, негласно оказавшим России военно-техническую помощь, оказался Иран, однако назвать его полноценным союзником не представляется возможным, к тому же публично Тегеран открещивается от оказания помощи РФ. Китай занимает выжидательно-нейтральную позицию, пытаясь повысить свой престиж предложениями «мирного плана», который, по мнению автора, не несет в себе никакого глубинного смысла, как пытаются это представить некоторые политологи и эксперты, а по большей части является пустышкой.
При этом похоже на то, что Китай не готов идти на разрыв отношений с США (это показала еще ситуация с Тайванем, где по репутации КНР был нанесен серьезный удар) и поэтому едва ли станет оказывать серьезную поддержку России в конфликте на Украине. Никакой «антиамериканской коалиции», которая, по мнению некоторых экспертов, якобы сейчас создается, на самом деле не существует. По крайней мере, пока.
Ухудшилось и геополитическая ситуация России в Европе. Так, после начала военной операции Россия де-факто утратила европейский энергетический рынок, тем самым потеряв рычаги влияния на Европу, что сыграло на руку США, которые усилили свои позиции в регионе. Кроме того, усилилось НАТО, которое расширится за счет новых государств (Финляндии и, вероятно, Швеции), что создает дополнительные проблемы России по всему периметру границ. Более того, воспользовавшись сложной ситуацией, в которой оказалась Москва, американцы (как напрямую, так и посредством европейских союзников) начали оказывать давление на ранее дружественные РФ государства, чтобы они изменили свое отношение к РФ. И, например, в случае с Сербией, это дало свои плоды.
Нельзя не отметить, что Россия попала в прямую зависимость от некоторых государств, в частности Турции, которая после начала СВО серьезным образом усилила свое влияние на российское политическое руководство. Именно этот фактор и сыграл ключевое значение в продлении зерновой сделки.
Позиция Турции в зерновой сделке как ключевой фактор ее пролонгации
1 марта Турция внезапно остановила параллельный импорт санкционных товаров в Россию (а это ноутбуки, смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.), без объяснения причин. Таможенная система Турции просто стала блокировать транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения.
Здесь стоит сделать немаловажную ремарку – после того как Запад ввел санкции против России, а производители электроники (которая в России не производится) отказались напрямую сотрудничать с РФ, появились зарубежные компании, помогающие ретейлерам закупать технику. Был налажен параллельный импорт, поставки ушедших из России брендов стали производиться через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а важным транзитным хабом стала Турция. Потеря турецкого хаба может грозить России определенными проблемами.
Некоторые СМИ (например «Коммерсант») со ссылкой на участников рынка сообщали, что данные проблемы могли быть связаны с недавним визитом в Турцию Энтони Блинкена, госсекретаря США, которые оказывают давление как на Турцию, так и на ОАЭ. Однако из виду как-то был упущен тот факт, что все эти события начали происходить на фоне приближения даты окончания зерновой сделки и принятия решения о ее дальнейшей судьбе.
И как только Россия заявила о «жесте доброй воли» в виде продления зерновой сделки на 60 дней, «проблемы с оформлением» неожиданно куда-то пропали – издание VPost сообщило, что начиная со вторника, таможня стабильно выпускает грузы всеми видами транспорта.
Таким образом, становится очевидным, что зерновая сделка была продлена для того, чтобы схемы параллельного импорта (а также, вероятно, и «серого экспорта») продолжали работать, а следовательно, ни о каком «жесте доброй воли» речи не идет. Но сказать это публично официальные лица РФ и не могут.
В связи с этим мнение некоторых экспертов, например, политолога Андрея Никифорова радио «Спутник», который заявил, что Россия продлила зерновую сделку не из-за шантажа, а якобы «чтобы не ослаблять позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами», представляется автору неубедительным. Имело место быть как серьезное давление со стороны Турции, так и желание РФ не портить отношения с Реджепом Эрдоганом из экономических и политических соображений.
Итак, одной из ключевых причин продления зерновой сделки стала позиция Турции. Однако это хоть и ключевая, но не единственная причина.
Давайте попробуем ответить на вопрос – а что бы дал России выход из данной сделки?
Что будет, если Россия выйдет из зерновой сделки?
Существует мнение, что Россия должна остановить участие в зерновой сделке и арестовывать суда, идущие из Одессы ив Одессу. Ибо в судах, идущих в Одессу, Киев может тайно перевозить оружие. Однако данный сценарий выглядит практически нереалистичным по нескольким причинам.
Во-первых, после известных событий на острове Змеиный, который де-факто был Россией потерян («жест доброй воли»), инцидента с ракетным крейсером «Москва», который затонул не без помощи ракет западного производства, а также в связи с общим переходом к стратегической обороне, Черноморский флот утратил возможность блокировать порты Одессы.
Во-вторых, в связи с вышеуказанным фактом, Россия утратила возможность арестовать данные суда. Поскольку одним из гарантов зерновой сделки является Турция, флот которой, откровенно говоря, намного сильнее флота ЧФ РФ, турки, в случае выхода Москвы из соглашения, просто могут поставить свое сопровождение для сухогрузов, и зерновая сделка будет продолжать функционировать без участия России. Объявлять войну Турции РФ точно из-за этого не станет. Данный факт станет серьезным ударом по и без того не очень впечатляющему престижу России на международной арене.
В-третьих, возникает логичный вопрос, а на основании чего Россия будет арестовывать данные суда? Есть ли какие-то доказательства, что в них перевозят оружие? Если нет, то подобные действия могут объявить пиратством, с соответствующими последствиями – например, в виде захода в Черное море объединенных флотов Европы и США.
Это те последствия, с которым может столкнуться Россия в случае выхода из зерновой сделки.
В завершение следует отметить, что РФ оказалась в сложном международно-политическом положении, в связи с чем политическое руководство лишено пространства для маневра при принятии решений.
Использованная литература:
[1]. Цитата по Бозаджиев В. Л. Политическая психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. ‒ М.: Издательский дом Академии естествознания, 2015.
[2]. Антанович, Н. А. Ганс Моргентау: реалистическая теория международной политики / Н. А. Антанович, Е. А. Достанко // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. ‒ 2000. ‒ № 1. – С. 76–81.