Патриарх Кирилл отметил, что изгнание монахов из Киево-Печерской лавры и возможное её закрытие нарушит права миллионов верующих

нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания

Гонения, которые предпринимают киевские власти в отношении служителей Киево-Печерской лавры не оставляют равнодушными православных верующих как внутри Украины, так и в России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал приложить всё усилия для недопущения принудительного закрытия Киево-Печерской лавры. По его словам, такое решение приведёт кЭто противоречит Конституции Украины, Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека и ряду других международных документов, отметил патриарх.Глава РПЦ также подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является одним из крупнейших в мире православных монастырей, который стал домом для более 200 монахов и послушников. Кроме того, на территории монастыря проживают и сотни студентов духовных учебных заведений Киева.Как сообщалось ранее, монахов обязали оставить Лавру до 29 марта. При этом власти ссылаются на якобы имеющееся нарушение условий договора по использованию госимущества. Однако, истинные цели ясны из заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко, который отметил, что монахи могут и не покидать Киево-Печерскую лавру, если они примкнут к ПЦУ (раскольнической церкви Украины - прим. автора).Киево-Печерская лавра – это один из первых на территории Древней Руси православных монастырей, основанный в 1051 году при князе Ярославе Мудром.