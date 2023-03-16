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Патриарх Кирилл отметил, что изгнание монахов из Киево-Печерской лавры и возможное её закрытие нарушит права миллионов верующих

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Патриарх Кирилл отметил, что изгнание монахов из Киево-Печерской лавры и возможное её закрытие нарушит права миллионов верующих

Гонения, которые предпринимают киевские власти в отношении служителей Киево-Печерской лавры не оставляют равнодушными православных верующих как внутри Украины, так и в России.


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал приложить всё усилия для недопущения принудительного закрытия Киево-Печерской лавры. По его словам, такое решение приведёт к

нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания

Это противоречит Конституции Украины, Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека и ряду других международных документов, отметил патриарх.

Глава РПЦ также подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является одним из крупнейших в мире православных монастырей, который стал домом для более 200 монахов и послушников. Кроме того, на территории монастыря проживают и сотни студентов духовных учебных заведений Киева.

Как сообщалось ранее, монахов обязали оставить Лавру до 29 марта. При этом власти ссылаются на якобы имеющееся нарушение условий договора по использованию госимущества. Однако, истинные цели ясны из заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко, который отметил, что монахи могут и не покидать Киево-Печерскую лавру, если они примкнут к ПЦУ (раскольнической церкви Украины - прим. автора).

Киево-Печерская лавра – это один из первых на территории Древней Руси православных монастырей, основанный в 1051 году при князе Ярославе Мудром.
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Использованы фотографии:
Википедия/Falin
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18 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 14:17
    +2
    Патриарх Кирилл отметил, что изгнание монахов из Киево-Печерской лавры и возможное её закрытие нарушит права миллионов верующих

    А укронацистам и их кураторам на это НАПЛЕВАТЬ!
  2. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 14:23
    -1
    Бога гневят, недалекие. Там уже кресты на куполах почернели, после того как раскольники службу провели... Бог попугаем не бывает.... Св. Писание.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 14:41
      0
      Бог-то поругаем не бывает, а святыни очень даже бывают. И святые бывают. Так что не пойму о чём аргумент.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:47
      0
      Кроме того ПЦУ не собирает с приходов должного, что весьма и весьма огорчает раскольников.
      P.S. Про почерневшие кресты правильно упомянули, есть такое дело. Не знаю кто вас минусит, но предполагаю что кто-то с вами несогласный :) Так что мой вам плюсик.
  3. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 14:24
    +2
    Ох уж эти Попы болаблы. Очередной капитан очевидность
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:28
    0
    А ведь на РПЦ была ставка как замена идеологии после отмены советской и как метод влияния на население. Не прокатило.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 14:45
      +1
      Патриарху Кириллу надо было больше про Веру заботиться, а не про деньги. А то даже Компартия РФ и то больше конкретной помощи Донецким больше оказывала чем РПЦ. Суетиться надо было намного раньше. А рн начал только когда у негт конс антинопольский патриарх стал приходы отжимать. Надо было не про бабло, а про веру думать. Глядишь бы и Боженька поддержал.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:30
    +1
    Скорее всего- лавру отберут. Монахов- выгонят. Дело не в этом. Вопрос в том, что паства это проглотит. Никто массово на подвиг из- за веры не пойдет. Кроме отдельных мужественных людей.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 14:47
      +1
      Ну, знаешь ли, там сейчас не та ситуация, чтоб бунтовать.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:31
    -1
    К сожалению верующие это пассивное большинство в отличие от активных нациков- новых орковских церковных деятелей. Поэтому все отнимут, изгонят а пассивное большинство может сразу может через некоторое время начнут ходить к этим антихристам. Веры давно нет у народа, есть традиция и хайп. Для людей плохо для нас хорошо будут нам помогать бороться с фашистами.
  7. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:35
    0
    Даже при татаромонголах такого не было... по чистую грабили ? да было, выгребали все под 0 , но монахов не трогали , тоже самое и с поляками и с французами и с немцами , нынешняя власть переплюнула всех вместе взятых, будем посмотреть ...
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 14:50
      0
      Ну, про поояков ты прям загнул. Французам было не до того. А это ж чисто война двух наций. Ну и тут понятно есть претензии к тому, какая нация возглавляет Церковь. Потому что про бабло.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:38
    0
    А предать их Анафеме: Зеленского и тех кто уже тянет свои щупальцы получать десятину за отправление Обедни.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 14:51
      0
      Очень это их поям опечалит. wassat Анафема - это всего лишь отлучение от Церкви. Для атеистов это вообще смех.
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:00
        0
        А Анафему передать в ВКС, чтобы они поспособствовали её осуществлению...
  9. bober1982
    bober1982 Сегодня, 14:39
    0
    Ситуация комическая - еврей Зеленский одновременно является и врагом православия,и таким же врагом самих евреев.
    Его гнать надо и,из синагоги тоже,на пушечный выстрел не подпускать.
  10. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 14:55
    0
    Патриарх Кирилл отметил, что изгнание монахов из Киево-Печерской лавры и возможное её закрытие нарушит права миллионов верующих

    Вот интересно, каким образом права миллионов верующих пострадают от того, что определенное количество бездельников лишится возможности бесплатно использовать культовые учреждения для того, чтобы стричь эту самую паству в своекорыстных целях?
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:55
    0
    монахи могут и не покидать Киево-Печерскую лавру, если они примкнут к ПЦУ

    Разве священнослужители служат не Богу Единому, а некой бюрократической прослойке, которая взяла на себя право представлять Бога перед мирянами?