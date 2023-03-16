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В статье The Wall Street Journal утверждают, что доходы РФ от экспорта нефти за год сократились вдвое

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В статье The Wall Street Journal утверждают, что доходы РФ от экспорта нефти за год сократились вдвое

Западные СМИ продолжают убеждать общественность в целесообразности, а главное действенности, антироссийских санкций.


Так, The Wall Street Journal пишет о двукратном сокращении нефтяных доходов России за год при сохранении объемов экспорта на прежнем уровне. Данные показатели американские журналисты публикуют со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

Что характерно, авторы материала главную заслугу за снижение российских нефтяных доходов приписывают так называемому «ценовому потолку», который был введен США и их союзниками. Кроме того, по мнению американских журналистов, массу проблем нашей нефтяной отрасли добавило решение некоторых стран о полном прекращении закупки российского «черного золота».

Стоит отметить, что выводы экспертов из WSJ выглядят несколько однобокими.

Во-первых, с мая прошлого года и по сей день значительно снизились цены на нефть. Таким образом, доход снизился не только у России, но и у других экспортеров.

Во-вторых, «пресловутый» отказ от закупки нашей нефти, которым «хвастаются» авторы статьи, напрямую отразился на стоимости бензина и ДТ в странах, принявших «принципиальное» решение.

В-третьих, «ценовой потолок», который не позволяет страховщикам и судоходным компаниям иметь дело с российскими экспортерами, желающими продать нефть выше установленных ограничений, привел к появлению у нашей страны огромного «теневого флота». По мнению ряда аналитиков, данный фактор уже в обозримом будущем может оказать значительное влияние на нефтяной рынок, серьезно «перекроив» сферы влияния в пользу России.

Мало того, МЭА не имеет возможности точно учёта недолларовых доходов России при реализации нефти и вынуждено оперировать данными исключительно в американской валюте. Но за последний год на рынке нефти в плане оплаты произошли серьёзные изменения, касающиеся в том числе перехода на национальные валюты.

В итоге, если учесть все вышеперечисленные факторы, то материал в The Wall Street Journal, очевидно, больше ориентирован на простых американцев, многие из которых не понимают, ради чего они должны так много платить за бензин.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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12 комментариев
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  1. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:20
    0
    Ну так минфин уже писал что в январе-февраля у нас дифицит бюджета
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:31
      -2
      Непонятно кому верить. Видимо истина посредине. Наши наоборот говорят , что имеем профицит и получили больше доходов от нефти и газа чем до войны.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:51
      -2
      Ну так минфин уже писал что в январе-февраля у нас дифицит бюджета
      Нужно срочно поднимать пенсионный возраст, ни одна яхта и их владелицы пострадать не должны.
  2. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 14:22
    +3
    А где вы видели в воюющей стране профицит?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:23
    0
    Даже если так, то врагам надо сказать спасибо за науку.

    О том, что с нефтяной иглы надо слезать говорили все и очень долго. Теперь жизнь руками этих гадов дала нам мощнейшую оплеуху. Лекарство горькое, с побочными эффектами, но должно подействовать, наконец.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:46
      0
      О том, что с нефтяной иглы надо слезать говорили все и очень долго.

      Так до этого вот наверное уже лет 5-6 назад нам гарант вещал что Россия уже слезла с нефтегазовой иглы .Ан нет видать слезем только тогда когда выкачивать через эту "иглу" не чего будет.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:26
    0
    Да, понятно ! Утверждение на основании официальных данных ! Но, есть и реальная статистика ! Кто же выдаст "рыбное место" ? wassat
    WSJ выдают желаемое за действительное!
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:35
    -2
    По большому счету ничего не изменилась, наша нефть всегда стоила дешевле, а после раскупоривания кубышки америкосской вся нефть упала и доходы тоже, но для нас то это хорошо, наконец то займёмся промышленностью, а то привыкли бюргерам платить за то что и у нас можно делать.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:51
      0
      но для нас то это хорошо, наконец то займёмся промышленностью, а то привыкли бюргерам платить за то что и у нас можно делать.

      А где деньги брать что бы заниматься промышленностью, платить пенсии и з/п бюджетникам? На экспорт нашей сельхоз продукции ведь тоже санкции наложили. В ту же Африку бесплатно обещали поставлять нашу пшеницу.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:40
    +1
    11,6 млрд $ это за февраль ,мы продали нефти.Прикольно ,американцы отмазываются, нас устраивает что что Российские нефтяные сверхдоходы перераспределились между Индией и КНР.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:52
      +1
      Это выручка. Прибыль какая? Бесспорно , что продаём мы выгодно , даже у учетом сложной логистики, но могли бы больше , все эти потолки к сожалению работают. Работают.
  7. Игораш
    Игораш Сегодня, 14:59
    0
    И это хорошо...Спасибо придуркам с запада.Надоело за дарма жить за счет России.Сами себе яму вырыли..Глядишь-опять возродим промышленность.Разобраться бы со своей сволочью и будет порядок...А дефицит бюджет заставляет правительство его ликвидировать за счет роста производства...А профицит выгоден предателей Родины и ее богатств..