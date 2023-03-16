В статье The Wall Street Journal утверждают, что доходы РФ от экспорта нефти за год сократились вдвое

Западные СМИ продолжают убеждать общественность в целесообразности, а главное действенности, антироссийских санкций.
Так, The Wall Street Journal пишет о двукратном сокращении нефтяных доходов России за год при сохранении объемов экспорта на прежнем уровне. Данные показатели американские журналисты публикуют со ссылкой на Международное энергетическое агентство.
Что характерно, авторы материала главную заслугу за снижение российских нефтяных доходов приписывают так называемому «ценовому потолку», который был введен США и их союзниками. Кроме того, по мнению американских журналистов, массу проблем нашей нефтяной отрасли добавило решение некоторых стран о полном прекращении закупки российского «черного золота».
Стоит отметить, что выводы экспертов из WSJ выглядят несколько однобокими.
Во-первых, с мая прошлого года и по сей день значительно снизились цены на нефть. Таким образом, доход снизился не только у России, но и у других экспортеров.
Во-вторых, «пресловутый» отказ от закупки нашей нефти, которым «хвастаются» авторы статьи, напрямую отразился на стоимости бензина и ДТ в странах, принявших «принципиальное» решение.
В-третьих, «ценовой потолок», который не позволяет страховщикам и судоходным компаниям иметь дело с российскими экспортерами, желающими продать нефть выше установленных ограничений, привел к появлению у нашей страны огромного «теневого флота». По мнению ряда аналитиков, данный фактор уже в обозримом будущем может оказать значительное влияние на нефтяной рынок, серьезно «перекроив» сферы влияния в пользу России.
Мало того, МЭА не имеет возможности точно учёта недолларовых доходов России при реализации нефти и вынуждено оперировать данными исключительно в американской валюте. Но за последний год на рынке нефти в плане оплаты произошли серьёзные изменения, касающиеся в том числе перехода на национальные валюты.
В итоге, если учесть все вышеперечисленные факторы, то материал в The Wall Street Journal, очевидно, больше ориентирован на простых американцев, многие из которых не понимают, ради чего они должны так много платить за бензин.