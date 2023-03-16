Президент Турции Эрдоган объяснил, по каким причинам поддерживает контакты с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать тесные контакты со своими российским и украинским коллегами ради завершения вооруженного конфликта на Украине. Турецкий лидер также заявил о своем намерении продолжить усилия, направленные на организацию мирных переговоров между Россией и Украиной.В ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств Эрдоган подчеркнул, что продолжает прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. Для этого он сохраняет контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.По словам политика, благодаря его посредничеству была заключена "Зерновая сделка", а также осуществлен обмен военнопленными. Президент Турции выразил надежду, что стороны, участвующие в украинском конфликте, способны найти общий язык. Эрдоган также заверил, что намерен и дальше прилагать значительные усилия, направленные на организацию мирных переговоров.Турецкие власти неоднократно обвиняли Запад в отсутствии стремления к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По мнению представителей правительства Турции, власти США и Великобритании напрямую заинтересованы в продолжении боевых действий и всячески препятствуют мирному урегулированию.Ранее Эрдоган заявил, что намерен одобрить заявку Финляндии на вступление в военный блок НАТО и захотел встретиться с президентом этой страны Саули Ниинисте.