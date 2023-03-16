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Президент Турции Эрдоган объяснил, по каким причинам поддерживает контакты с Путиным и Зеленским

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Президент Турции Эрдоган объяснил, по каким причинам поддерживает контакты с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать тесные контакты со своими российским и украинским коллегами ради завершения вооруженного конфликта на Украине. Турецкий лидер также заявил о своем намерении продолжить усилия, направленные на организацию мирных переговоров между Россией и Украиной.


В ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств Эрдоган подчеркнул, что продолжает прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. Для этого он сохраняет контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам политика, благодаря его посредничеству была заключена "Зерновая сделка", а также осуществлен обмен военнопленными. Президент Турции выразил надежду, что стороны, участвующие в украинском конфликте, способны найти общий язык. Эрдоган также заверил, что намерен и дальше прилагать значительные усилия, направленные на организацию мирных переговоров.

Турецкие власти неоднократно обвиняли Запад в отсутствии стремления к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По мнению представителей правительства Турции, власти США и Великобритании напрямую заинтересованы в продолжении боевых действий и всячески препятствуют мирному урегулированию.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен одобрить заявку Финляндии на вступление в военный блок НАТО и захотел встретиться с президентом этой страны Саули Ниинисте.
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Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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7 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 15:22
    +2
    В ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств Эрдоган подчеркнул, что продолжает прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. Для этого он сохраняет контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    При этом мечтает о турецком Крыме. Какой гибкий у человека позвоночник.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:24
    0
    Пока мы на украине, эдику спокойнее в сирии. Жаль только землятресение помешало полной халяве.
  3. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 15:26
    0
    Президент Турции выразил надежду, что стороны, участвующие в украинском конфликте, способны найти общий язык.

    В етом вся проблема. Они не понимают язик друг друга потому что нет переводчика.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:30
    +2
    Президент Эрдоган, в отличие от канцлера шольца или президента макрона, старается быть Президентом Турции и турок, а не украинской шавкой на побегушках у белого дома.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:37
    +2
    Эрдоган без выгоды ничего не делает. Мир на Украине ему на фиг не нужен он торговец и пословица - кому война, а кому мать родна (в этом случае) как раз про него. Выгода туркам идёт с обеих сторон конфликта.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:12
    0
    Эрдоган ,поддерживает связь с Путиным и Зелебобой чтобы получать инсайдерскую информацию.Торговля превыше всего!Какой мир?Он и на смертном одре будет с всевышним торговаться.
  7. инженер74
    инженер74 Сегодня, 17:07
    0
    Был, тут рядом, один "бохатовекторный", чуть башку не открутили... Султан гордый, Султану чужие грабли не нужны? wassat
    ИМХО hi