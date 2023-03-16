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Бывшего полковника полиции из Дагестана осудили пожизненно за помощь незаконным вооруженным формированиям

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Бывшего полковника полиции из Дагестана осудили пожизненно за помощь незаконным вооруженным формированиям

К пожизненному лишению свободы приговорен бывший высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел из Дагестана Гази Исаев. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, изучив все обстоятельства уголовного дела.


В свое время полковник Гази Исаев занимал должность начальника ОВД Кизлярского района Республики Дагестан. Несмотря на свой статус, он не нашел ничего лучше, как начать сотрудничество с незаконными вооруженными формированиями.

Как установил суд, полицейский предоставлял боевикам информацию о деятельности Кизлярского ОВД, осуществляемых контртеррористических мероприятиях против незаконных вооруженных формирований.

Полковник находился на связи с руководством запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В частности, он сотрудничал с Магомедали Вагабовым и Абасом Рамазановым.

Выяснилось, что Исаев был причастен к террористическим актам, которые боевики совершили в московском метрополитене в 2010 году. В результате терактов погиб 41 человек. В марте 2010 года Исаев лично привез на своем автомобиле террористку-смертницу на автостанцию Кизляра. Под одеждой у женщины находилось самодельное взрывное устройство.

Вместе с сообщницей террористка добралась до Москвы. Их сопровождали члены преступной группы. Теперь Исаев будет отбывать наказание в колонии для осужденных пожизненно. Также с него взыскали 17 млн рублей в пользу потерпевших и родственников погибших. Специального звания «полковник полиции» Гази Исаев тоже лишен по приговору суда.
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4 комментария
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:43
    +3
    Может Путин все таки вернет смертную казнь. Она сегодня необходима стране.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:49
      +2
      Может Путин все таки вернет смертную казнь. Она сегодня необходима стране.
      А "полковники Гази Исаевы" будут материалы для суда собирать... красота.
    2. Yang Yangov
      Yang Yangov Сегодня, 14:52
      +5
      Вы хотите оставить страну без чиновников , и депутатов!!
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:50
    +2
    Также с него взыскали 17 млн рублей в пользу потерпевших и родственников погибших. Специального звания «полковник полиции» Гази Исаев тоже лишен по приговору суда.

    Для таких - полная конфискация ВСЕГО имущества, включая всех родственников до 2 колена. Дом снести. Семью выгнать на улицу.
    Смертная казнь для такого -слишком легкое наказание.