Бывшего полковника полиции из Дагестана осудили пожизненно за помощь незаконным вооруженным формированиям

К пожизненному лишению свободы приговорен бывший высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел из Дагестана Гази Исаев. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, изучив все обстоятельства уголовного дела.
В свое время полковник Гази Исаев занимал должность начальника ОВД Кизлярского района Республики Дагестан. Несмотря на свой статус, он не нашел ничего лучше, как начать сотрудничество с незаконными вооруженными формированиями.
Как установил суд, полицейский предоставлял боевикам информацию о деятельности Кизлярского ОВД, осуществляемых контртеррористических мероприятиях против незаконных вооруженных формирований.
Полковник находился на связи с руководством запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В частности, он сотрудничал с Магомедали Вагабовым и Абасом Рамазановым.
Выяснилось, что Исаев был причастен к террористическим актам, которые боевики совершили в московском метрополитене в 2010 году. В результате терактов погиб 41 человек. В марте 2010 года Исаев лично привез на своем автомобиле террористку-смертницу на автостанцию Кизляра. Под одеждой у женщины находилось самодельное взрывное устройство.
Вместе с сообщницей террористка добралась до Москвы. Их сопровождали члены преступной группы. Теперь Исаев будет отбывать наказание в колонии для осужденных пожизненно. Также с него взыскали 17 млн рублей в пользу потерпевших и родственников погибших. Специального звания «полковник полиции» Гази Исаев тоже лишен по приговору суда.