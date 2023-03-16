Бывшего полковника полиции из Дагестана осудили пожизненно за помощь незаконным вооруженным формированиям

К пожизненному лишению свободы приговорен бывший высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел из Дагестана Гази Исаев. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, изучив все обстоятельства уголовного дела.В свое время полковник Гази Исаев занимал должность начальника ОВД Кизлярского района Республики Дагестан. Несмотря на свой статус, он не нашел ничего лучше, как начать сотрудничество с незаконными вооруженными формированиями.Как установил суд, полицейский предоставлял боевикам информацию о деятельности Кизлярского ОВД, осуществляемых контртеррористических мероприятиях против незаконных вооруженных формирований.Полковник находился на связи с руководством запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В частности, он сотрудничал с Магомедали Вагабовым и Абасом Рамазановым.Выяснилось, что Исаев был причастен к террористическим актам, которые боевики совершили в московском метрополитене в 2010 году. В результате терактов погиб 41 человек. В марте 2010 года Исаев лично привез на своем автомобиле террористку-смертницу на автостанцию Кизляра. Под одеждой у женщины находилось самодельное взрывное устройство.Вместе с сообщницей террористка добралась до Москвы. Их сопровождали члены преступной группы. Теперь Исаев будет отбывать наказание в колонии для осужденных пожизненно. Также с него взыскали 17 млн рублей в пользу потерпевших и родственников погибших. Специального звания «полковник полиции» Гази Исаев тоже лишен по приговору суда.