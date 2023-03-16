Обсуждение украинского кризиса стало поводом для серьёзных разногласий среди представителей Республиканской партии

Обсуждение украинского кризиса стало поводом для раздора среди представителей Республиканской партии. Разногласия между ними возникли из-за вопроса предоставления помощи Украине, о чём в своей статье для американской газеты The Washington Post написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор.
Вот как авторы публикации процитировали слова кандидата-республиканки Кэри Лейк, выдвинувшей свою кандидатуру на пост губернатора от штата Аризона в прошлом году:
Мы живём в обезумевшем мире, когда сотни миллиардов долларов наших американских налогоплательщиков отправляются за границу для разжигания третьей мировой войны. Это явно не наша борьба
В то же время журналисты обратили внимание и на растущее недовольство среди избирателей-республиканцев, также не согласных с дальнейшей поддержкой Киева со стороны американского руководства. Это же касается губернатора Флориды Рона Десантиса, экс-лидера Белого Дома Дональда Трампа, равно как и многих законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США, выступающих за прекращение финансирования режима Зеленского.
Однако среди представителей Республиканской партии есть и весьма влиятельные члены, продолжающие активно выступать за увеличение военной помощи Киеву для его противостояния России, выражая, при этом, недовольство в адрес администрации президента Джо Байдена из-за её нежелания поставлять на Украину истребители F-16. К таковым относится лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.
Ещё один республиканец Майк Роджерс считает, что нерешительность действующего американского лидера предоставить Украине больше необходимого ей оружия ради победы в этом конфликте лишь ещё больше затянула его, а потому, полагает он, Байден должен сделать всё возможное с тем, чтобы кризис в этой стране завершился как можно скорее, причём непременно победой киевского режима над Россией. Внутрипартийные разногласия по украинскому вопросу скрывать в США всё сложнее.
Отметим, что нынешний губернатор от штата Флорида Рон Десантис на днях заявил о том, что вовлечённость США в конфликт на Украине не относится к жизненно важному национальному интересу страны, правда, действия американских властей говорят об обратном.