Мы живём в обезумевшем мире, когда сотни миллиардов долларов наших американских налогоплательщиков отправляются за границу для разжигания третьей мировой войны. Это явно не наша борьба

Обсуждение украинского кризиса стало поводом для раздора среди представителей Республиканской партии. Разногласия между ними возникли из-за вопроса предоставления помощи Украине, о чём в своей статье для американской газеты The Washington Post написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор.Вот как авторы публикации процитировали слова кандидата-республиканки Кэри Лейк, выдвинувшей свою кандидатуру на пост губернатора от штата Аризона в прошлом году:В то же время журналисты обратили внимание и на растущее недовольство среди избирателей-республиканцев, также не согласных с дальнейшей поддержкой Киева со стороны американского руководства. Это же касается губернатора Флориды Рона Десантиса, экс-лидера Белого Дома Дональда Трампа, равно как и многих законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США, выступающих за прекращение финансирования режима Зеленского.Однако среди представителей Республиканской партии есть и весьма влиятельные члены, продолжающие активно выступать за увеличение военной помощи Киеву для его противостояния России, выражая, при этом, недовольство в адрес администрации президента Джо Байдена из-за её нежелания поставлять на Украину истребители F-16. К таковым относится лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.Ещё один республиканец Майк Роджерс считает, что нерешительность действующего американского лидера предоставить Украине больше необходимого ей оружия ради победы в этом конфликте лишь ещё больше затянула его, а потому, полагает он, Байден должен сделать всё возможное с тем, чтобы кризис в этой стране завершился как можно скорее, причём непременно победой киевского режима над Россией. Внутрипартийные разногласия по украинскому вопросу скрывать в США всё сложнее.Отметим, что нынешний губернатор от штата Флорида Рон Десантис на днях заявил о том, что вовлечённость США в конфликт на Украине не относится к жизненно важному национальному интересу страны, правда, действия американских властей говорят об обратном.