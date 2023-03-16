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Обсуждение украинского кризиса стало поводом для серьёзных разногласий среди представителей Республиканской партии

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Обсуждение украинского кризиса стало поводом для серьёзных разногласий среди представителей Республиканской партии

Обсуждение украинского кризиса стало поводом для раздора среди представителей Республиканской партии. Разногласия между ними возникли из-за вопроса предоставления помощи Украине, о чём в своей статье для американской газеты The Washington Post написали обозреватели Лиз Гудвин, Айзек Арнсдорф и Марианна Сотомайор.


Вот как авторы публикации процитировали слова кандидата-республиканки Кэри Лейк, выдвинувшей свою кандидатуру на пост губернатора от штата Аризона в прошлом году:

Мы живём в обезумевшем мире, когда сотни миллиардов долларов наших американских налогоплательщиков отправляются за границу для разжигания третьей мировой войны. Это явно не наша борьба

В то же время журналисты обратили внимание и на растущее недовольство среди избирателей-республиканцев, также не согласных с дальнейшей поддержкой Киева со стороны американского руководства. Это же касается губернатора Флориды Рона Десантиса, экс-лидера Белого Дома Дональда Трампа, равно как и многих законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США, выступающих за прекращение финансирования режима Зеленского.

Однако среди представителей Республиканской партии есть и весьма влиятельные члены, продолжающие активно выступать за увеличение военной помощи Киеву для его противостояния России, выражая, при этом, недовольство в адрес администрации президента Джо Байдена из-за её нежелания поставлять на Украину истребители F-16. К таковым относится лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Ещё один республиканец Майк Роджерс считает, что нерешительность действующего американского лидера предоставить Украине больше необходимого ей оружия ради победы в этом конфликте лишь ещё больше затянула его, а потому, полагает он, Байден должен сделать всё возможное с тем, чтобы кризис в этой стране завершился как можно скорее, причём непременно победой киевского режима над Россией. Внутрипартийные разногласия по украинскому вопросу скрывать в США всё сложнее.

Отметим, что нынешний губернатор от штата Флорида Рон Десантис на днях заявил о том, что вовлечённость США в конфликт на Украине не относится к жизненно важному национальному интересу страны, правда, действия американских властей говорят об обратном.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.aoc.gov/
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4 комментария
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  1. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 15:54
    0
    по-моему Рома Десантник слишком сильно палиться :) или хочет догнать в звании полковника СВР Трампова?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:04
    +1
    Если к осени 2024 г. СВО не закончится, а все указывает на это, за лужей будет знатный междусобойчик. Первый колокольчик будет уже этой осенью, когда снова нужно будет выписывать чеки для окраины.
  3. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:07
    0
    Те деятели, что от ВПК кормятся ,конечно будут за помощь в братоубийственной войне на Украине,до последнего бандерлога.План по демилитаризации и денацификации в действии!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    -1
    У республиканцев тоже есть конгрессмены ,которые кормятся от ВПК.Отец говорил при СССР бахнул из 122м - кирзовые сапоги улетели,а сейчас ВСУ шники бахнули раз 15 из 155 мм,мерседесс улетел.