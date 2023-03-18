Военное обозрение
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Очередь за правом на очередь

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Очередь за правом на очередь

Страна призывает помочь в деле освобождения от фашизма своих юго-западных окраин.

И это правильно!

Лишних рук на фронте и возле фронта не бывает. Не воюет сам по себе ни танкист, ни артиллерист... Сейчас все в движении, даже находясь в обороне.

Правильно, что готовы пусть даже в виде исключения – принять в свои ряды и людей преклонного возраста. При наличии здоровья, жизненный опыт серьезное подспорье на войне.

Но... На войну за освобождение украины, которая идет на её же территории – украинцев не берут!

Про жителей Крыма, Донбасса и уже освобожденных территорий речь сейчас не идет.

Вместо короткой, но доскональной проверки на благонадёжность, принятия присяги и – «приступить к обучению» ратному делу...

Любого украинца, если он не житель республик и не успел получить российский паспорт в брошенном Купянске или Херсоне – ждет многомесячное хождение по чиновничьим кабинетам вместе с товарищами таджиками.

И плевать российскому чиновнику, что ты антифашист. И всеми фибрами души ненавидишь пришедшего не к твоим границам, а в твой дом – бандеру. Плевать, что нацики сожгли твой дом, и ты успел вывезти из фашистского мордора почти всех своих близких.

На твоё желание вернуться в свой дом не когда-нибудь, а ещё прошлым летом – тоже плевать российскому законодателю.

Пленных вэсэшников готовят к перековке в «Богдана Хмельницкого» – это очень правильно, хотя и с запозданием.

Но есть множество тех, которые вообще не запятнали себя службой бандере. При этом, по разным причинам всё еще обладая паспортом с «трезубцем», они географически находятся и не на Украине, и не в России.

Ну не у всех в России оказались родственники и место работы... Так бывает.

Война за Украину без фашистов, но без украинцев...


И принять участие в процессе освобождения от фашизма своей же «Батькивщины» такой человек сможет только после долгого хождения по кабинетам в тысяче километров от места, где живет фактически.

Формальности в разумных пределах, конечно же, необходимы. Но состоять они должны в проверке благонадежности, а не в бумажной волоките.
Никого не смущает, что паспорт России надо заслужить, а не получить в порядке очереди?

Что желающему попасть в войска украинцу надо после проверки дать это право немедленно, обеспечить его близких и самого соцгарантиями, равными гражданам РФ, а российский паспорт уже можно и потом вручить в окопе среди боевых товарищей.

На сколько очередей из АКМ меньше получили бандеровцы, пока украинцы-антифашисты заполняют всякие бланки и анкеты?

У кого может быть больше мотивация, чем у того, кто защищает и освобождает свой дом?

Ситуация, на мой взгляд, даже не странная, а откровенно вредительская. Если доверия украинцам нет... То зачем тогда всё это?

Или человек до вручения паспорта РФ ещё так себе... А как только ему пожали руку спустя месяцы хождений по кабинетам и вручили – тут же стал соответствовать?

Сколько украинских мужчин уже выехало в Европу? Сколько продолжает выезжать из Украины всеми правдами и неправдами?

Явно не из-за любви к бандеровцам это происходит.

Даже если среди них 1 % хочет вернуться в свой дом с шевроном Российского МО, то это тысячи мотивированных и злых мужиков. Которых не надо агитировать и убеждать.
Но опять-таки...

Они должны сначала пройти процедуру обретения гражданства РФ. Переселиться из Европы в российскую деревню. Подать надлежащим образом документы – приехав лично, а не в ближайшем консульстве. Ну и дальше чинно не спеша...

Для большинства из вас все вышеизложенное будет откровением, но это именно так. Для одной и той же конечной цели – придуманный чиновником, путь для Мыколы из Черкасс намного длиннее, чем для Коли из Челябинска.

В этом вопросе нужен режим максимального благоприятствования и реализации патриотического порыва, а не растянутые по времени и географии формальности. Постучался... Открыл дверь. Ты в окопе, а не в коридоре с кабинетами, в очереди длиной в месяцы.

Через окопы по нашу сторону надо пропустить максимально возможное число пока еще граждан Украины.

Сегодняшние украинские антифашисты в СВО – это люди на местах в освобожденных городах и селах завтра. Со знанием местной специфики и персоналий. Это влияние на их друзей и знакомых на территориях, которые еще под властью фашистов.

Но мы же никуда не торопимся? Все по плану?

А я вот хочу, минуя деревню российскую и бомжевание на вокзале в ожидании получения гражданства – вернуться с Российской армией в свою малороссийскую деревню/город.
Заслужить на деле и уже там получить с такими же, как я, Российское гражданство.
Ну и последнее.

Никому не кажется, что человек с трезубцем на паспорте, воюющий против бандеровцев, сегодня в разы легитимнее вообще всех возможных вариантов?

У бандерлогов, кто не в курсе, больше всего рушит их картину мира то, когда ты давишь их, будучи таким же «громадяныном украйины», да ещё и общаешься с ними на мове. А если это происходит еще и с земляками, и со знанием местной специфики не из Интернета – то на стороне бандербанд начинается паника и поросячий визг.

К сожалению, взявшись за решение год назад главного, мы упустили множество важнейших мелочей, в которых это главное забуксовало. Я отлично понимаю, что этот вопрос требует детальной проработки, но решили-то его не как надо, а как проще для кого-то.

Кому на руку положение дел, которое имеет место сейчас в этом вопросе?

А никому из тех, кто по нашу сторону.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:33
    0
    В Крыму были случаи когда пробандеровские ждуны отказываются вставать на официальных мероприятиях при демонстрации гимна и флага России.
    С этим что то надо делать...эта гниль как гангрена будет изнутри разьедать организм нашего общества.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:39
      -2
      Цитата: Леха с Андроида.
      когда пробандеровские ждуны отказываются вставать на официальных мероприятиях при демонстрации гимна и флага России.

      Слишком уж часто, по делу и чаще не по делу, у нас играет гимн и тем более "махает" триколор, к которому я отношусь крайне отрицательно т.к. он символизирует предателей воевавших на стороне фашистов и убивших моего деда ВОВ ...

      В СССР государственный флаг мог вывешиваться в праздники только на государственных учреждениях. Этот принцип необходимо вернуть.

      ps
      В безсмертном полку мы несём портреты своих героев, а над ними веет власовская тряпка... это как? Вне "полка" - это государственный символ и мы его обязаны уважать, а вот в строю "полка" - это знамя предателей, убивавших тех, которые на портретах... Люди, одумайтесь! Что вы делаете каждое 9-е мая, кого вы чтите?

      По теме.

      Цитата: Червоный Байкер
      Никому не кажется, что человек с трезубцем на паспорте, воюющий против бандеровцев, сегодня в разы легитимнее вообще всех возможных вариантов?

      Вот только не надо мерятся легитимностью.

      Вместе освободим эту территорию от нечести, проведём на ней референдум, узнаем мнение народа, они в составе России или в обновлённой про российской Украине, тогда и ваш вопрос решится сам собой.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 05:37
    0
    В этом вопросе подводных камней немерено. С кандачка такие дела не делают, и так много шушеры зашло, работы спец людям на годы!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:16
      0
      Именно так,прежде чем встать в строй,получить оружие надо проверить и перепроверить.У меня вопрос к автору по поводу "замечательных людей"-одесситов.Ну и как они(как раз в тему статьи)снесли памятник Екатерине?Только вот не надо про заезжих западенцев..
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 07:09
        +3
        А много эти "замечательные люди"- одесситы могли сделать против сноса памятника? Один раз попытались, их просто сожгли. У меня тогда вопрос, а как другие тоже "замечательные люди" могли допустить строительство " Алкаш-центр"?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:08
          0
          Вы не в курсе,что автор некоторое время назад утверждал,что одесситы не допустят сносов памятников
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 06:23
    0
    У нас "катаются" по городу сотни машин с номерами DNR ,LNR.Хозяева не только гражданство не меняют-они даже российские номера не ставят!
    Уже люди робчат-наши пацаны там бьются,а эти тут "катаются".И наверно еще пособия получают.Уже 8 лет город забит подобными машинами. hi
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:19
      0
      Тут конечно надо, не поменял вовремя гражданство - под зад ногой и на ту часть Украины отправлять. Но тут есть вот какой момент, если бы они получили тогда гражданство России, то потеряли бы украинский трудовой стаж. А вот при получении гражданства после входа республик в состав России, трудовой стаж сохраняется. Мелочь конечно, но не приятно. Ну и отправлять их надо на СВО. Надо бы принять закон, выходцы с этих республик не участвовавшие в СВО не могут занимать должности во власти, силовых структурах, быть депутатами.... Как правило такие потом и пролезут во власть.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:40
    0
    То,что мы многое берем от других стран,у них уже затерлось.Это стало обычной формальностью.Так и у нас будет. Людей воспитывает среда.И неплохо было бы вспомнить,кто такие были русские люди,какой была Россия.Русские люди никого не подавляли своей национальностью.Во главе русского воинства были честь,справедливость.В отличии от европейского обывателя.В характере которого засело получение девидентов от колоний. Нам нужна такая политика? Русский человек всегда ценил все новое,полученное от соседа.Будь он любой национальности. Россия никогда не повышала голос ни на врагов,ни на друзей.Со всеми говорила ровным голосом,ставя свой авторитет превыше всего.
  5. aars
    aars Сегодня, 07:00
    -1
    Опасно набирать таких, даже недавний российский паспорт ни о чём не говорит.
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:00
    -1
    В чем-то вы правы дорогой автор, но просто одна диверсия перечеркивает все ваши благие начинания.