Очередь за правом на очередь

Страна призывает помочь в деле освобождения от фашизма своих юго-западных окраин.
И это правильно!
Лишних рук на фронте и возле фронта не бывает. Не воюет сам по себе ни танкист, ни артиллерист... Сейчас все в движении, даже находясь в обороне.
Правильно, что готовы пусть даже в виде исключения – принять в свои ряды и людей преклонного возраста. При наличии здоровья, жизненный опыт серьезное подспорье на войне.
Но... На войну за освобождение украины, которая идет на её же территории – украинцев не берут!
Про жителей Крыма, Донбасса и уже освобожденных территорий речь сейчас не идет.
Вместо короткой, но доскональной проверки на благонадёжность, принятия присяги и – «приступить к обучению» ратному делу...
Любого украинца, если он не житель республик и не успел получить российский паспорт в брошенном Купянске или Херсоне – ждет многомесячное хождение по чиновничьим кабинетам вместе с товарищами таджиками.
И плевать российскому чиновнику, что ты антифашист. И всеми фибрами души ненавидишь пришедшего не к твоим границам, а в твой дом – бандеру. Плевать, что нацики сожгли твой дом, и ты успел вывезти из фашистского мордора почти всех своих близких.
На твоё желание вернуться в свой дом не когда-нибудь, а ещё прошлым летом – тоже плевать российскому законодателю.
Пленных вэсэшников готовят к перековке в «Богдана Хмельницкого» – это очень правильно, хотя и с запозданием.
Но есть множество тех, которые вообще не запятнали себя службой бандере. При этом, по разным причинам всё еще обладая паспортом с «трезубцем», они географически находятся и не на Украине, и не в России.
Ну не у всех в России оказались родственники и место работы... Так бывает.
Война за Украину без фашистов, но без украинцев...
И принять участие в процессе освобождения от фашизма своей же «Батькивщины» такой человек сможет только после долгого хождения по кабинетам в тысяче километров от места, где живет фактически.
Формальности в разумных пределах, конечно же, необходимы. Но состоять они должны в проверке благонадежности, а не в бумажной волоките.
Никого не смущает, что паспорт России надо заслужить, а не получить в порядке очереди?
Что желающему попасть в войска украинцу надо после проверки дать это право немедленно, обеспечить его близких и самого соцгарантиями, равными гражданам РФ, а российский паспорт уже можно и потом вручить в окопе среди боевых товарищей.
На сколько очередей из АКМ меньше получили бандеровцы, пока украинцы-антифашисты заполняют всякие бланки и анкеты?
У кого может быть больше мотивация, чем у того, кто защищает и освобождает свой дом?
Ситуация, на мой взгляд, даже не странная, а откровенно вредительская. Если доверия украинцам нет... То зачем тогда всё это?
Или человек до вручения паспорта РФ ещё так себе... А как только ему пожали руку спустя месяцы хождений по кабинетам и вручили – тут же стал соответствовать?
Сколько украинских мужчин уже выехало в Европу? Сколько продолжает выезжать из Украины всеми правдами и неправдами?
Явно не из-за любви к бандеровцам это происходит.
Даже если среди них 1 % хочет вернуться в свой дом с шевроном Российского МО, то это тысячи мотивированных и злых мужиков. Которых не надо агитировать и убеждать.
Но опять-таки...
Они должны сначала пройти процедуру обретения гражданства РФ. Переселиться из Европы в российскую деревню. Подать надлежащим образом документы – приехав лично, а не в ближайшем консульстве. Ну и дальше чинно не спеша...
Для большинства из вас все вышеизложенное будет откровением, но это именно так. Для одной и той же конечной цели – придуманный чиновником, путь для Мыколы из Черкасс намного длиннее, чем для Коли из Челябинска.
В этом вопросе нужен режим максимального благоприятствования и реализации патриотического порыва, а не растянутые по времени и географии формальности. Постучался... Открыл дверь. Ты в окопе, а не в коридоре с кабинетами, в очереди длиной в месяцы.
Через окопы по нашу сторону надо пропустить максимально возможное число пока еще граждан Украины.
Сегодняшние украинские антифашисты в СВО – это люди на местах в освобожденных городах и селах завтра. Со знанием местной специфики и персоналий. Это влияние на их друзей и знакомых на территориях, которые еще под властью фашистов.
Но мы же никуда не торопимся? Все по плану?
А я вот хочу, минуя деревню российскую и бомжевание на вокзале в ожидании получения гражданства – вернуться с Российской армией в свою малороссийскую деревню/город.
Заслужить на деле и уже там получить с такими же, как я, Российское гражданство.
Ну и последнее.
Никому не кажется, что человек с трезубцем на паспорте, воюющий против бандеровцев, сегодня в разы легитимнее вообще всех возможных вариантов?
У бандерлогов, кто не в курсе, больше всего рушит их картину мира то, когда ты давишь их, будучи таким же «громадяныном украйины», да ещё и общаешься с ними на мове. А если это происходит еще и с земляками, и со знанием местной специфики не из Интернета – то на стороне бандербанд начинается паника и поросячий визг.
К сожалению, взявшись за решение год назад главного, мы упустили множество важнейших мелочей, в которых это главное забуксовало. Я отлично понимаю, что этот вопрос требует детальной проработки, но решили-то его не как надо, а как проще для кого-то.
Кому на руку положение дел, которое имеет место сейчас в этом вопросе?
А никому из тех, кто по нашу сторону.