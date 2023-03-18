Очередь за правом на очередь

Война за Украину без фашистов, но без украинцев...

Страна призывает помочь в деле освобождения от фашизма своих юго-западных окраин.И этоЛишних рук на фронте и возле фронтабывает. Не воюет сам по себе ни танкист, ни артиллерист... Сейчас все в движении, даже находясь в обороне., что готовы пусть даже в виде исключения – принять в свои ряды и людей преклонного возраста. При наличии здоровья, жизненный опыт серьезное подспорье на войне.Но... На войну за освобождение укрины, которая идет на её же территории – украинцевПро жителей Крыма, Донбасса и уже освобожденных территорий речь сейчас не идет.Вместо короткой, но доскональной проверки на благонадёжность, принятия присяги и – «приступить к обучению» ратному делу...Любого украинца, если он не житель республик и не успел получить российский паспорт в брошенном Купянске или Херсоне – ждет многомесячное хождение по чиновничьим кабинетам вместе с товарищами таджиками.И плевать российскому чиновнику, что ты антифашист. И всеми фибрами души ненавидишь пришедшего не к твоим границам, а в твой дом – бандеру. Плевать, что нацики сожгли твой дом, и ты успел вывезти из фашистского мордоравсех своих близких.На твоё желание вернуться в свой дом не когда-нибудь, а ещё прошлым летом – тоже плевать российскому законодателю.Пленных вэсэшников готовят к перековке в «Богдана Хмельницкого» – это очень правильно, хотя и с запозданием.Но есть множество тех, которые вообще не запятнали себя службой бандере. При этом, по разным причинам всё еще обладая паспортом с «трезубцем», они географически находятся и не на Украине, и не в России.Ну не у всех в России оказались родственники и место работы... Так бывает.И принять участие в процессе освобождения от фашизма своей же «Батькивщины» такой человек сможет только после долгого хождения по кабинетам в тысяче километров от места, где живет фактически.Формальности в разумных пределах, конечно же, необходимы. Но состоять они должны в проверке благонадежности, а не в бумажной волоките.Никогосмущает, что паспорт России надо заслужить, а не получить в порядке очереди?Что желающему попасть в войска украинцу надо после проверки дать это право немедленно, обеспечить его близких и самого соцгарантиями, равными гражданам РФ, а российский паспорт уже можно и потом вручить в окопе среди боевых товарищей.На сколько очередей из АКМ меньше получили бандеровцы, пока украинцы-антифашисты заполняют всякие бланки и анкеты?У кого может быть больше мотивация, чем у того, кто защищает и освобождает свой дом?Ситуация, на мой взгляд, даже не странная, а откровенно вредительская. Если доверия украинцам нет... То зачем тогда всё это?Или человеквручения паспорта РФ ещё так себе... А как только ему пожали руку спустя месяцы хождений по кабинетам и вручили – тут же стал соответствовать?Сколько украинских мужчин уже выехало в Европу? Сколько продолжает выезжать из Украины всеми правдами и неправдами?Явно не из-за любви к бандеровцам это происходит.Даже если среди них 1 % хочет вернуться в свой дом с шевроном Российского МО, то это тысячи мотивированных и злых мужиков. Которых не надо агитировать и убеждать.Но опять-таки...Они должны сначала пройти процедуру обретения гражданства РФ. Переселиться из Европы в российскую деревню. Подать надлежащим образом документы – приехав лично, а не в ближайшем консульстве. Ну и дальше чинно не спеша...Для большинства из вас все вышеизложенное будет откровением, но это именно так. Для одной и той же конечной цели – придуманный чиновником, путь для Мыколы из Черкасс намного длиннее, чем для Коли из Челябинска.В этом вопросе нужен режим максимального благоприятствования и реализации патриотического порыва, а не растянутые по времени и географии формальности. Постучался... Открыл дверь. Ты в окопе, а не в коридоре с кабинетами, в очереди длиной в месяцы.Через окопы по нашу сторону надо пропустить максимально возможное число пока еще граждан Украины.Сегодняшние украинские антифашисты в СВО – это люди на местах в освобожденных городах и селах завтра. Со знанием местной специфики и персоналий. Это влияние на их друзей и знакомых на территориях, которые еще под властью фашистов.Но мы же никуда не торопимся? Все по плану?А я вот хочу, минуя деревню российскую и бомжевание на вокзале в ожидании получения гражданства – вернуться с Российской армией в свою малороссийскую деревню/город.Заслужить на деле и уже там получить с такими же, как я, Российское гражданство.Ну и последнее.Никому не кажется, что человек с трезубцем на паспорте, воюющий против бандеровцев, сегодня в разы легитимнее вообще всех возможных вариантов?У бандерлогов, кто не в курсе, больше всего рушит их картину мира то, когда ты давишь их, будучи таким же «громадяныном украйины», да ещё и общаешься с ними на мове. А если это происходит еще и с земляками, и со знанием местной специфики не из Интернета – то на стороне бандербанд начинается паника и поросячий визг.К сожалению, взявшись за решение год назад главного, мы упустили множество важнейших мелочей, в которых это главное забуксовало. Я отлично понимаю, что этот вопрос требует детальной проработки, но решили-то его не как надо, а как проще для кого-то.Кому на руку положение дел, которое имеет место сейчас в этом вопросе?А никому из тех, кто посторону.