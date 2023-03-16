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Глава МИД Украины попросил госсекретаря США ускорить поставку артиллерийских боеприпасов ВСУ

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Глава МИД Украины попросил госсекретаря США ускорить поставку артиллерийских боеприпасов ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном возможность более оперативной поставки артиллерийских снарядов украинским формированиям. Об этом рассказал в социальной сети сам Кулеба.


По утверждению главы украинского дипломатического ведомства, во время беседы с главой Госдепа США были подняты два основных вопроса. Первый вопрос – ускорение поставок артиллерийских снарядов. Кулеба подчеркнул, что киевский режим регулярно выходит на связь с США и другими западными странами для обеспечения украинских формирований необходимыми боеприпасами.

Глава МИД Украины отметил, что артиллерийские снаряды необходимы ВСУ не только для обороны на отдельных направлениях, но и для перехода в контрнаступление. Однако пока дефицит боеприпасов в украинской армии остается очень серьезным, что ставит под вопрос любое контрнаступление, что бы не утверждали пропагандисты киевского режима.

Второй важный вопрос, который, по словам Кулебы, был поднят в беседе с Блинкеном – предложенная Украиной «формула мира». Как известно, США всегда подчеркивают, что Украина сама будет выбирать, как, когда и на каких условиях ей вести мирные переговоры с Россией.

Пока киевский режим выдвигает заведомо неприемлемые для России требования, что означает дальнейшее продолжение конфликта. США также демонстрируют свою заинтересованность в затягивании вооруженного противостояния на Украине, поскольку это отвечает их политическим интересам на данный момент.
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7 комментариев
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  1. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:45
    +3
    Со снарядами всякий сможет, - ответил главный еврей в Госдепе, - ты без них попробуй.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:04
    0
    Этот надел популярный среди английских футбольных гопников свитер stone Island... Наверно перепутал их эмблему со значком нато laughing
  3. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 16:11
    0
    Что значит попросил? Украина дала себе право требовать а он просит.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:14
    0
    "Копченный" им уже сказал, реже и точнее стреляйте, и маневрируйте, маневрируйте..... , а за "формулу мира" - может еще чего добавить, а то своим умишко скудны..... , фантазии и хотелки - это да, а вот умишком...
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:22
    0
    Совсем не то Кулебка просишь!...проси пеньку метра три и табуретку wassat
  6. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:25
    0
    Это Блинкин ездил по Средней Азии ,уговаривал дружить против России.Овощем ему по губам.Там все завязано на Китай и Россию. Нигде не поступиться.Местные ,когда с чем-то формально соглашаются,говорят "ХОП"в переводе на английский:" Овощ От меня Получишь!"
  7. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:27
    +1
    еще один лубител переодеться в толстовочку. под крокодилом, надеюсь?