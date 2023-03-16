Глава МИД Украины попросил госсекретаря США ускорить поставку артиллерийских боеприпасов ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном возможность более оперативной поставки артиллерийских снарядов украинским формированиям. Об этом рассказал в социальной сети сам Кулеба.По утверждению главы украинского дипломатического ведомства, во время беседы с главой Госдепа США были подняты два основных вопроса. Первый вопрос – ускорение поставок артиллерийских снарядов. Кулеба подчеркнул, что киевский режим регулярно выходит на связь с США и другими западными странами для обеспечения украинских формирований необходимыми боеприпасами.Глава МИД Украины отметил, что артиллерийские снаряды необходимы ВСУ не только для обороны на отдельных направлениях, но и для перехода в контрнаступление. Однако пока дефицит боеприпасов в украинской армии остается очень серьезным, что ставит под вопрос любое контрнаступление, что бы не утверждали пропагандисты киевского режима.Второй важный вопрос, который, по словам Кулебы, был поднят в беседе с Блинкеном – предложенная Украиной «формула мира». Как известно, США всегда подчеркивают, что Украина сама будет выбирать, как, когда и на каких условиях ей вести мирные переговоры с Россией.Пока киевский режим выдвигает заведомо неприемлемые для России требования, что означает дальнейшее продолжение конфликта. США также демонстрируют свою заинтересованность в затягивании вооруженного противостояния на Украине, поскольку это отвечает их политическим интересам на данный момент.