Военное обозрение
Войти Регистрация

Врио главы ДНР: Российские силы буквально «перемалывают» войска противника в Марьинке

20
Врио главы ДНР: Российские силы буквально «перемалывают» войска противника в Марьинке

Продвижение российских сил в Донецкой Народной Республике в последнее время отмечается не только на Артемовском направлении. Буквально вчера глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял об успехах и на Соледарском участке, где был взят под контроль н.п. Зализнянское.


Впрочем, и это еще не все. О планомерном продвижении российских сил в Марьинке в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. С его слов, несмотря на ожесточенное сопротивление, регулярно пополняемых резервами частей ВСУ, наши военные буквально «перемалывают» войска противника на данном направлении.

Чиновник напомнил, что мощная оборона в Марьинке выстраивалась украинскими военными на протяжении восьми лет. Сейчас ВСУ используют хорошо подготовленные укрепления, пополняя свои потери регулярно прибывающими резервами. Именно поэтому, со слов Пушилина, продвижение на данном участке идет медленнее, чем рассчитывалось изначально.

Между тем врио главы ДНР отметил, что все высотные строения в населенном пункте уже находятся под контролем российских сил. Противник закрепился в жилом секторе на окраине города и там пытается держать оборону.

Стоит отметить, что освобождение Марьинки имеет огромное значение для обеспечения безопасности Донецка, мирные жители которого находятся под постоянным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. После того, как ВС РФ возьмут под контроль вышеупомянутый населенный пункт, по крайней мере Александровка, Перовский район и микрорайон Текстильщик станут недосягаемыми для артиллерии украинских войск.
Автор:
Использованы фотографии:
vk.com/pushilindenis
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:47
    +1
    Интересно когда нибудь нам расскажут почему надо было месяцами долбиться об Марьинку, Авдеевку и тд, а не наступать на Запорожье?
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 16:28
      +2
      Патамушто наступать нужно непременно на самом сильно участке фронта. Только в лоб, только рашпоцентру. Остальное для слабаков.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:48
    +5
    Высотные здания в Марьинке?Если там и было что в три этажа,то уже сровнено с землей..Как такового населенного пункта больше не существует
  3. Gromit
    Gromit Сегодня, 15:57
    +2
    На Украине вообще есть места без "мощной обороны выстроенной за 8 лет"?
    Вот я не понимаю, фрицы же как то нагнули лягушатников с их линией Мажино. Янки нагнули фрицев с их Атлантическим валом. А там укрепления были не чета украинским.
    Если башкой в стену не биться и своей кровью всё не залить, это что не тянет на победу?
    Перемалывальщики ......
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 16:18
      0
      Может и есть, но наступать там видимо неспортивно для МОРФ.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:00
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Высотные здания в Марьинке?Если там и было что в три этажа,то уже сровнено с землей..Как такового населенного пункта больше не существует

    Зато, как говаривают, полно подземных коммуникаций, кои нарыли копатели за 8 лет. Впору метростроевцам задуматься.
    А на поверхности что-то типа лунного пейзажа.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: Tagan
      Впору метростроевцам задуматься.

      Что там думать, нанимать надо. Метро в МСК будет в 2 раза быстрее строить. Так глядишь и с питерским соединят.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:11
    0
    Цитата: Gromit
    На Украине вообще есть места без "мощной обороны выстроенной за 8 лет"?
    Вот я не понимаю, фрицы же как то нагнули лягушатников с их линией Мажино. Янки нагнули фрицев с их Атлантическим валом. А там укрепления были не чета украинским.
    Если башкой в стену не биться и своей кровью всё не залить, это что не тянет на победу?
    Перемалывальщики ......

    Чтобы отпали все вопросы и не отвешивать пренебрежительно и с видом бывалого вояки что-нибудь типа "перемалывальщики" и прочее, сидя при этом на попе ровно где-то км так в тыще-двух от мест событий, наверно стоит убедиться лично, что к чему.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 16:18
      +2
      То есть все максимы военного искусства, отменяются, надо бить в лоб и всё, других вариантов нет, в 1916 вы бы тоже сказали, что надо наступать на Ковель, с первого раза не получилось, с десятого то наверняка получится.
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 16:22
      -1
      Цитата: Tagan
      наверно стоит убедиться лично, что к чему.


      100500 видео с обеих сторон (которые не противоречат друг другу) недостаточно? Обязательно надо в космос слетать, что бы убедится, что земля круглая?
  6. spirit
    spirit Сегодня, 16:21
    +3
    Хорошо укреплённая оборона,отсутствие ударов с воздуха,и обхватов с флангов но перемалывают почему то обороняющихся.Чудеса военной аналитики.Судя по "мясным" штурма и записям обращений мобилизованных перемалывают там не только Украинцев.Пушилину видимо только отчёты интересным имитация бурной деятельности,свои потери его не интересуют не ему же идти в наступление.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:34
    -2
    Цитата: Охсетин
    Цитата: Tagan
    наверно стоит убедиться лично, что к чему.


    100500 видео с обеих сторон (которые не противоречат друг другу) недостаточно? Обязательно надо в космос слетать, что бы убедится, что земля круглая?

    Не что земля круглая, а что лучше не трындеть, если сам не прочувствовал. Вас послушать, так пару дней на симуляторах покатать и вам равных не будет.
    Когда разговаривал с теми, кто именно там побывал, то в множестве этих видосиков возникают сомнения, как минимум.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 17:28
      +1
      Цитата: Tagan
      Когда разговаривал с теми, кто именно там побывал,

      Т.е. ты лично там тоже не бывал, но веришь, что перамалывание (исключительно ВСУ) там идёт успешно?
      то в множестве этих видосиков возникают сомнения

      В каких именно видосиках у тебя сомнения? Что кладбища вагнеров стремительно расширяются? Что 200-ю Угледарскую выводили на переформирование, т.к. после нескольких штурмов она стала небоеспособна?
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:46
    +1
    Пушилин стал очень буквальным, тащится как уж по стекловате от того как наши военные куда-то продвигаются с лёгкой подачи новых патриотов русского мира из ЛДНР . Странно почему Пушилин не вместе с ними, так сказать не на острие копья... Также как Сальдо, Пасечник и Рогов... fellow
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:50
    +1
    Впрочем, и это еще не все. О планомерном продвижении российских сил в Марьинке в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. С его слов, несмотря на ожесточенное сопротивление, регулярно пополняемых резервами частей ВСУ, наши военные буквально «перемалывают» войска противника на данном направлении.

    Чиновник напомнил, что мощная оборона в Марьинке выстраивалась украинскими военными на протяжении восьми лет. Сейчас ВСУ используют хорошо подготовленные укрепления, пополняя свои потери регулярно прибывающими резервами. Именно поэтому, со слов Пушилина, продвижение на данном участке идет медленнее, чем рассчитывалось изначально.


    Ни одному слову не верю. Перемалывают, да никак второй год не перемелют...Пушилин покажи укрепления...одни отговорки. Там хорошо налаженная артиллерийская оборона, которая предусматривает нахождение в Марьинке только корректировщиков и наблюдателей. Пока в контрбатарейной борьбе мы не превосходим ВСУ. Не считайте ВСу сборищем недалеких, нет там таких потерь как расписывает Пушилин, а раньше Басурин, Безсонов и примкнувший к ним Сладков. Обстрелы Донецка как шли так и идут. Наоборот НМ ДНР понесла очень большие потери продвигаясь под арт и минометным огнем, вместо того чтобы уничтожать артиллерию противника. Уже раздражает очередным заявлением по Марьинке. А обходить Марьинку и Авдеевку по чистому с минами полю при неподавленной артиллерии просто смертельно, поэтому и пытаются пройти по ходам сообщения, что очень бестолково и бессмысленно. А погасить украинскую артиллерию не можем.
  10. tarakan
    tarakan Сегодня, 16:59
    0
    Блин,перемалывают мобиков,а профи "кучкуются" для контр удара.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 17:29
      +1
      А куда делась Ахмат-Сила? С лета они ни одной деревни у укров не отжали :-/
  11. tarakan
    tarakan Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: Охсетин
    Цитата: Tagan
    Впору метростроевцам задуматься.

    Что там думать, нанимать надо. Метро в МСК будет в 2 раза быстрее строить. Так глядишь и с питерским соединят.

    Зачёт laughing
  12. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:07
    0
    Между тем врио главы ДНР отметил, что все высотные строения в населенном пункте уже находятся под контролем российских сил.
    то есть вместо их уничтожения клали людей для их захвата?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 17:31
      0
      А снарядов нет, авиация только ракеты с кабрирования может запустить. Чем их уничтожать?