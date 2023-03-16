Врио главы ДНР: Российские силы буквально «перемалывают» войска противника в Марьинке

Продвижение российских сил в Донецкой Народной Республике в последнее время отмечается не только на Артемовском направлении. Буквально вчера глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял об успехах и на Соледарском участке, где был взят под контроль н.п. Зализнянское.
Впрочем, и это еще не все. О планомерном продвижении российских сил в Марьинке в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. С его слов, несмотря на ожесточенное сопротивление, регулярно пополняемых резервами частей ВСУ, наши военные буквально «перемалывают» войска противника на данном направлении.
Чиновник напомнил, что мощная оборона в Марьинке выстраивалась украинскими военными на протяжении восьми лет. Сейчас ВСУ используют хорошо подготовленные укрепления, пополняя свои потери регулярно прибывающими резервами. Именно поэтому, со слов Пушилина, продвижение на данном участке идет медленнее, чем рассчитывалось изначально.
Между тем врио главы ДНР отметил, что все высотные строения в населенном пункте уже находятся под контролем российских сил. Противник закрепился в жилом секторе на окраине города и там пытается держать оборону.
Стоит отметить, что освобождение Марьинки имеет огромное значение для обеспечения безопасности Донецка, мирные жители которого находятся под постоянным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. После того, как ВС РФ возьмут под контроль вышеупомянутый населенный пункт, по крайней мере Александровка, Перовский район и микрорайон Текстильщик станут недосягаемыми для артиллерии украинских войск.