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Минобороны: За сутки на различных участках фронта уничтожено семь танков ВСУ, а также ЗРК С-300 и истребитель МиГ-29

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Минобороны: За сутки на различных участках фронта уничтожено семь танков ВСУ, а также ЗРК С-300 и истребитель МиГ-29

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении. Минобороны сообщает о значительных потерях ВСУ, которые за минувшие сутки составили 275 военнослужащих. Кроме того, совместными действиями штурмовых групп ЧВК «Вагнер», артиллерии и авиации «Южной» группировки войск уничтожены два танка, РСЗО «Ураган», две гаубицы советского образца и одна американская САУ М109 Paladin.


Огнем артиллерии и ТОС группировки «Центр» ВС РФ на Красно-Лиманском направлении подбита САУ акация и гаубица Д-30. На позициях украинской обороны в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе села Григоровка западнее Артемовска уничтожено свыше 100 боевиков.

Нанесены авиационные и артиллерийские удары по местам дислокации ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском участках фронта. Под огнем группировки войск «Восток» Угледар и Павловка в Донецкой республики. В ЛНР отбита атака бронетанковой группы на наши позиции в районе села Новоданиловка на Ореховском участке Запорожского фронта. В результате общие потери украинских националистов составили порядка 60 человек личного состава. Поражены четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицы Д-20 и М777.

В районе Гряновки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской республики армейская авиация и арторудия «Западной» группировки войск уничтожили до 50 боевиков украинской армии, два бронеавтомобиля и артиллерийскую систему М777.

В ожидании поставки западных танков, ВСУ продолжают терять остатки бронемашин из наличия. Только за минувшие сутки, по данным Минобороны, российские войска на различных участках фронта уничтожили семь украинских танков, один из них на Херсонском направлении. Кроме того, на этом участке ЛБС противник потерял 35 боевиков, две РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.

В районе пгт Камышовка на оккупированной части ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Продолжается прореживание и украинской системы ПВО. На этот раз вблизи с селом Ясеновое на западе Донецкой республики выявлен и уничтожен ЗРК С-300, вблизи с Константиновкой к юго-западу от Артемовска выведена из строя зенитная система советского образца «Оса-АКМ».

Помимо успехов на земле, российские летчики продолжают уничтожать остатки боевой авиации Воздушных сил Украины. В районе села Нововодяное западнее Макеевки в ЛНР истребителями российских ВКС был сбит очередной украинский МиГ-29.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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19 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:50
    0
    Заглавное фото с Терминатора красивое! А вот МО как всегда..... request
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:08
      0
      Когда же мы её возьмем, Или Обойдем? Или окружим?
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 16:36
      -1
      Заглавное фото с Терминатора красивое!

      "Яблоки на снегу. Красные на белом..." Вернее зеленые, чувствуется нехватка мела...или снято в подмосковье...
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 15:52
    -7
    Почему же всё " Боевиков"? Солдаты они, только по ту линию фронта, чего обзываться-то.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:56
      +8
      Солдаты безоружных пленных не расстреливают, по суставам не стреляют. От уха до уха горло не режут. И при этом все на камеру и в тырнет под всеобщее улюлюканье. Это просто твари.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:03
      +4
      Цитата: роман66
      Почему же всё " Боевиков"? Солдаты они, только по ту линию фронта, чего обзываться-то.

      Не все там "солдаты". Вермахт в свое время тоже всех своих военнослужащих солдатами считал. Не буду говорить то, что всем известно о том, что эти "солдаты" творили на нашей земле.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: роман66
      Почему же всё " Боевиков"? Солдаты они, только по ту линию фронта, чего обзываться-то.

      А как же всякие правосеки, азовцы, дудаевцы, иностранные легионы с грузинами, поляками и прочей шушерой? Бандерлоги, они и есть бандерлоги, ну-у в смысле, боевики. yes
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:59
    +2
    В ЛНР отбита атака бронетанковой группы на наши позиции в районе села Новоданиловка на Ореховском участке Запорожского фронта - походу опечатка, исходя из географии ЛНР не граничит с Запорожской областью. Ну это так...., к слову. А десять танков в утиль, неплохой результат дня, все остальное тоже положительно, до "кучи".
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:13
      -1
      А десять танков в утиль, неплохой результат дня
      Действительно не плохой, не хватает привычной фразы "до 200 боевиков", а так преслужба МО супостата не жалеет.
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 16:18
        0
        Стоит заметить, что на Запорожском участке фронта украинцы на днях впрямь немного огребли и потери в бронетехнике понесли. Ну а Конашенков... что про него и говорить.
  4. B44
    B44 Сегодня, 16:01
    -1
    Я даже перестал читать эти сообщения. Каждый день сбит самолет, получается, что у Украины было больше самолетов, чем у всего НАТО.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:08
      +1
      Секрет Полишинеля - у стран Варшавского договора по самолетам был паритет со странами НАТО. Какие самолеты стояли на страже Варшавского договора надеюсь не нужно рассказывать.
      1. ИсламГ
        ИсламГ Сегодня, 16:16
        -1
        А вы расскажите. Как мы знаем ни болгария не польша свои самолёты ещё не поставила.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 16:28
          0
          Как сказал один австралийский экс - "У меня есть мозг и я им пользуюсь".
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:18
      0
      Тихо,не вносите сумятицу в отчетность конашенковцев..
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:11
      +1
      У них столько самолётов , как у нас ракет, все не заканчиваются.
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:17
    0
    Это "МЁД" для моих ушей good .... главное не терять самоконтроль и позиции soldier
    1. Последний_Витязь
      Последний_Витязь Сегодня, 16:29
      0
      Мёд для ушей это хорошо. Но мёд для глаз был бы лутше.
  6. Normann
    Normann Сегодня, 17:27
    0
    Наша песня хороша, начинай сначала

    Сколько уже можно((