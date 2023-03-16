Минобороны: За сутки на различных участках фронта уничтожено семь танков ВСУ, а также ЗРК С-300 и истребитель МиГ-29

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении. Минобороны сообщает о значительных потерях ВСУ, которые за минувшие сутки составили 275 военнослужащих. Кроме того, совместными действиями штурмовых групп ЧВК «Вагнер», артиллерии и авиации «Южной» группировки войск уничтожены два танка, РСЗО «Ураган», две гаубицы советского образца и одна американская САУ М109 Paladin.
Огнем артиллерии и ТОС группировки «Центр» ВС РФ на Красно-Лиманском направлении подбита САУ акация и гаубица Д-30. На позициях украинской обороны в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе села Григоровка западнее Артемовска уничтожено свыше 100 боевиков.
Нанесены авиационные и артиллерийские удары по местам дислокации ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском участках фронта. Под огнем группировки войск «Восток» Угледар и Павловка в Донецкой республики. В ЛНР отбита атака бронетанковой группы на наши позиции в районе села Новоданиловка на Ореховском участке Запорожского фронта. В результате общие потери украинских националистов составили порядка 60 человек личного состава. Поражены четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицы Д-20 и М777.
В районе Гряновки, Котляровки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской республики армейская авиация и арторудия «Западной» группировки войск уничтожили до 50 боевиков украинской армии, два бронеавтомобиля и артиллерийскую систему М777.
В ожидании поставки западных танков, ВСУ продолжают терять остатки бронемашин из наличия. Только за минувшие сутки, по данным Минобороны, российские войска на различных участках фронта уничтожили семь украинских танков, один из них на Херсонском направлении. Кроме того, на этом участке ЛБС противник потерял 35 боевиков, две РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.
В районе пгт Камышовка на оккупированной части ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Продолжается прореживание и украинской системы ПВО. На этот раз вблизи с селом Ясеновое на западе Донецкой республики выявлен и уничтожен ЗРК С-300, вблизи с Константиновкой к юго-западу от Артемовска выведена из строя зенитная система советского образца «Оса-АКМ».
Помимо успехов на земле, российские летчики продолжают уничтожать остатки боевой авиации Воздушных сил Украины. В районе села Нововодяное западнее Макеевки в ЛНР истребителями российских ВКС был сбит очередной украинский МиГ-29.