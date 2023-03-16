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Президент Индонезии призвал органы власти страны отказаться от использования Visa и Mastercard

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Президент Индонезии призвал органы власти страны отказаться от использования Visa и Mastercard

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал руководство региональных органов власти страны к отказу от использования западных платежных систем Visa и Mastercard.


Как сообщает индонезийское издание The Jakarta Post, Видодо подчеркнул, что подобная мера необходима для обеспечения безопасности проведения транзакций от возможных последствий, вызванных геополитическими процессами в мире, в частности от западных санкций.

Президент Индонезии напомнил о введенных руководством США антироссийских санкциях, вследствие которых было ограничено функционирование платежных систем Visa и Mastercard для потребителей из России.

Глава государства отметил, что введенные из-за украинского кризиса правительством США ограничительные меры могут стать причиной некоторых трудностей, поскольку платежные системы являются экономическими инструментами, которые можно использовать против стран, по мнению американского руководства, имеющих какое-либо отношение к вооруженному конфликту на Украине.

Ранее представитель МИД Индонезии заявил, что его страна рассматривает варианты использования для осуществления транзакций российской платежной системы "Мир".

Западные платежные системы VISA и MasterCard приостановили сотрудничество с российскими банками в начале прошлого года из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, после чего миллионы российских граждан столкнулись с невозможностью использования банковских карт этих систем за пределами страны.

Индонезия - не просто крупнейшая по численности населения мусульманская страна мира (общее число жителей - около 270 млн человек), но и член G20, а также крупнейший в мусульманском мире держатель карт американских платёжных систем.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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15 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:10
    +6
    Ого, ливийского лидера за это на куски порвали, только за озвучку!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:40
      +1
      Западные платежные системы VISA и MasterCard приостановили сотрудничество с российскими банками

      Назло бабушке отморожу себе уши am Ну, не иди.оты!? winked
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: Маз
      Ого, ливийского лидера за это на куски порвали, только за озвучку!

      Так в Индонезии
      (общее число жителей - около 270 млн человек),
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 17:25
      0
      на куски порвали

      Сейчас уже не то время, тогда не было ни бегства с Афганистана, не было ни СВО, где п.ндосы потерпят поражение по определению... Тогда Россия была почти развалина, ещё не могли сказать своё слово, в руководстве России стоял блюститель, да и Китай не обрёл той силы, которую сейчас имеет!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:10
    +1
    Да он же коммунист!!.К ногтю его!Быстро привести в дерьмократическое стойло! am
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:14
    +2
    Ранее представитель МИД Индонезии заявил, что его страна рассматривает варианты использования для осуществления транзакций российской платежной системы "Мир".
    Здесь не точность в подачи информации.
    В оригинале она изложена в несколько другом виде:
    ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации отказаться от иностранных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками, на случай повторения ситуации с запретом на эти карты в России в связи с санкциями. Об этом в четверг сообщила газета The Jakarta Post.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:20
      +4
      Ну ,вот так все в статье ладно укладывалось в пропагандистский тренд..А тут Вы,со своим уточнением... fellow
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 16:26
        +4
        Ну ,вот так все в статье ладно укладывалось в пропагандистский тренд..А тут Вы,со своим уточнением.
        Меня удивило в статье желание Индонезии перейти на систему Мир, для них логичнее было бы выбрать Китайскую China UnionPay.Вот и решил перепроверить информацию. bully
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 16:37
          0
          Цитата: Gomunkul
          Меня удивило в статье желание Индонезии перейти на систему Мир,

          Ну, а что вы хотите? на площадке где пишут о том что самолёты НАТО перехватили российский самолёт-запрвщик АН148 это вполне нормальное желание. Просто я удивляюсь тому, что Президент Индонезии Джоко Видодо, не сказал ньюсмейкерам ВО о том ,что Индонезия решила вступить в ШОС, ОДКБ и БРИКС, а так же отказалась от доллара и перешла на монгольский тугрик- очень стабильно ни кому не нужная валюта....
      2. VoprosNeudobny
        VoprosNeudobny Сегодня, 16:39
        0
        тогда такие опусы надобно развенчать, поскольку ложь всегда ложь даже в малом. есть один авторок-рок, который врет как сивый мерин, но ему вопросов задавать низзяяя ибо оно можно только палочкой трогать
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: Gomunkul
      Здесь не точность в подачи информации.
      В оригинале она изложена в несколько другом виде:

      Это добавление к статье. Там же написано
      Ранее представитель МИД Индонезии заявил,...
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 17:01
        0
        Это добавление к статье. Там же написано
        Ранее представитель МИД Индонезии заявил,...
        В основной статье про переход на другие платёжные системы(информация из других СМИ) нет упоминания на слова представителя МИД Индонезии, поэтому если это было заявлено ранее, то хотя бы в изложенной статье нужно указать имя этого представителя, а то похоже на фразу типа "одна баба сказала". wink
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    0
    За Видодо случаем не видать улыбающееся лицо товарища Сечина?
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:23
    0
    Эх! Если ему не будет поддержки- демократы и либерасты затопчут эти робкие ростки самостоятельности. Но, кто поддержит? Вопрос!
  6. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:37
    0
    зачем призывать? всё равно будут те, кто будет кричать что запад хороший. подготовиться к ответке, поставить невыполнимые условия параллельно запустить другие платежные системы. профит.