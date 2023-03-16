Президент Индонезии призвал органы власти страны отказаться от использования Visa и Mastercard

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал руководство региональных органов власти страны к отказу от использования западных платежных систем Visa и Mastercard.Как сообщает индонезийское издание The Jakarta Post, Видодо подчеркнул, что подобная мера необходима для обеспечения безопасности проведения транзакций от возможных последствий, вызванных геополитическими процессами в мире, в частности от западных санкций.Президент Индонезии напомнил о введенных руководством США антироссийских санкциях, вследствие которых было ограничено функционирование платежных систем Visa и Mastercard для потребителей из России.Глава государства отметил, что введенные из-за украинского кризиса правительством США ограничительные меры могут стать причиной некоторых трудностей, поскольку платежные системы являются экономическими инструментами, которые можно использовать против стран, по мнению американского руководства, имеющих какое-либо отношение к вооруженному конфликту на Украине.Ранее представитель МИД Индонезии заявил, что его страна рассматривает варианты использования для осуществления транзакций российской платежной системы "Мир".Западные платежные системы VISA и MasterCard приостановили сотрудничество с российскими банками в начале прошлого года из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, после чего миллионы российских граждан столкнулись с невозможностью использования банковских карт этих систем за пределами страны.Индонезия - не просто крупнейшая по численности населения мусульманская страна мира (общее число жителей - около 270 млн человек), но и член G20, а также крупнейший в мусульманском мире держатель карт американских платёжных систем.