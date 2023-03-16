В Ереване депутат от оппозиционного блока «Армения» Андраник Теванян предложил принять документ, содержащий осуждение действий азербайджанских военных, заблокировавших Лачинский коридор. Речь идет о дороге, соединяющий Армению с Республикой Арцах, как здесь называют Нагорный Карабах.
Об инициативе оппозиционера сообщает агентство «Новости-Армения».
Пашинян, по сути, признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, что, в свою очередь, дало Баку возможность нарушить взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательства и прибегнуть к преступным действиям
- заявил Теванян.
Также армянский депутат потребовал от российских миротворцев заняться разблокированием Лачинского коридора. Он считает, что проблема должна быть решена в самое ближайшее время.
Мы не должны допускать каких-либо провокаций со стороны Азербайджана
- заявил оппозиционер, подразумевая блокирование коридора азербайджанскими военными.
Инициатива Теваняна не была поддержана представителями правящего политического движения Армении «Гражданский договор». В Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания (местного парламента) предложение депутата отклонили.
Азербайджанская армия блокирует Лачиенский коридор с 12 декабря прошлого года. В связи с этим 27 декабря глава армянского правительства Никол Пашинян напомнил, что, согласно договоренностям между Москвой, Ереваном и Баку, коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан не должен препятствовать передвижению людей и транспорта между Арменией и Арцахом.