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Армянский депутат потребовал от российских миротворцев заняться разблокированием Лачинского коридора

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Армянский депутат потребовал от российских миротворцев заняться разблокированием Лачинского коридора

В Ереване депутат от оппозиционного блока «Армения» Андраник Теванян предложил принять документ, содержащий осуждение действий азербайджанских военных, заблокировавших Лачинский коридор. Речь идет о дороге, соединяющий Армению с Республикой Арцах, как здесь называют Нагорный Карабах.


Об инициативе оппозиционера сообщает агентство «Новости-Армения».

Пашинян, по сути, признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, что, в свою очередь, дало Баку возможность нарушить взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательства и прибегнуть к преступным действиям

- заявил Теванян.

Также армянский депутат потребовал от российских миротворцев заняться разблокированием Лачинского коридора. Он считает, что проблема должна быть решена в самое ближайшее время.

Мы не должны допускать каких-либо провокаций со стороны Азербайджана

- заявил оппозиционер, подразумевая блокирование коридора азербайджанскими военными.

Инициатива Теваняна не была поддержана представителями правящего политического движения Армении «Гражданский договор». В Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания (местного парламента) предложение депутата отклонили.

Азербайджанская армия блокирует Лачиенский коридор с 12 декабря прошлого года. В связи с этим 27 декабря глава армянского правительства Никол Пашинян напомнил, что, согласно договоренностям между Москвой, Ереваном и Баку, коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан не должен препятствовать передвижению людей и транспорта между Арменией и Арцахом.
Автор:
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22 комментария
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  1. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 16:06
    +6
    "Сейчас встану, все дела брошу и пойду делать тебе маленькую лопаточку".
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:12
      +4
      Пущай сначала рожи свои пашинянские отвернут от франков и американцев, дел у нас больше нет, других.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:15
      +8
      Он что-то попутал, требовать он будет у Байдена. Армения ведет крайне не дружественную политику по отношению к России и водит шашни с США, им русские миротворцы нужны только когда их отоваривают. По моему сугубо личному мнению в международных отношениях лучше иметь дело с Азербайджаном, Алиев более адекватный и прагматичный политик.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:22
        +3
        В Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания (местного парламента) предложение депутата отклонили.

        И чего тогда обсуждать? Негего! request
        Разберитесь сначала у себя.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 17:05
          +1
          Цитата: Теренин
          В Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания (местного парламента) предложение депутата отклонили.

          И чего тогда обсуждать? Негего! request
          Разберитесь сначала у себя.

          Эти хитрые еноты из Еревана, для начала хотя бы сами должны признать независимость Карабаха, прежде чем прокачивать на него права и чего то трещать про Лачинский коридор. Нет у него никакого статуса и принадлежности, кроме как никем не признанная территория. Россия там для того, что бы не было бойни между "добрыми соседями", а уж с тем, как выполняются подписанные договорённости, пусть соседи сами дела утрясают т.к. и те и другие знают что подписывали и на каких условиях. А то Ереван там с матрасами и французами в дёсна целуется, а россияне должны ему комфорт и безопасность обеспечивать. Если бы Россия не вмешалась, то сейчас бы Армения напрямую граничила с Азербайджаном без всяких Карабахов.
  2. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 16:17
    +3
    По мне, так лучше вывести миротворцев совсем, пусть варятся в собственном русофобском соку.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:24
      +7
      Армянский депутат потребовал

      Мал клоп, да вонюч winked
  3. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 16:18
    +4
    Хитрозадые высокопоставленные армяне из клана депутатов опять хотят загрести жар руками наших военных ? Сорос им в помощь вместе с Пашиняном до кучи wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:30
      +2
      Цитата: viktor_ui
      Хитрозадые высокопоставленные армяне из клана депутатов опять хотят загрести жар руками наших военных ? Сорос им в помощь вместе с Пашиняном до кучи wassat

      Да, США во многих странах своих марионеток расставили на ключевые должности. Особенно мв постсоветских республиках. Скоро дадут команду на бузу против России.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:22
    +4
    Также армянский депутат потребовал от российских миротворцев

    Потребовал - звучит как-то по-дружески...
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 17:17
      +1
      Потребовал - звучит как-то по-дружески...

      весьма дипломатичненько выразился...
  5. Aken
    Aken Сегодня, 16:22
    +2
    Любопытно, что на аналогичное требование ответил папаша Сорос?
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 16:23
    +1
    Пора уже изолировать Армению от Карабаха и навести там конституционный порядок, армян не пускать, азеров жестко предупредить, чтоб не хулиганили!
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:25
    +7
    Требую появления качественного, но дешевого армянского коньяка в магазинах РФ!!!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:29
      +3
      Цитата: sergo1914
      Требую появления качественного, но дешевого армянского коньяка в магазинах РФ!!!

      Для этого Армения должна вернуться в родную гавань!
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 16:33
        +2
        неужели к туркам?
        Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 17:19
          +1
          неужели к туркам?

          канэшно, америка уже там...
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 16:37
        +1
        Цитата: isv000
        Для этого Армения должна вернуться в родную гавань!

        Не дай Бог!
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:27
    +2
    Прям таки потребовал? Хитро- мудрый. Очень дерзкий господин-партнер. Или союзник? Или скрытый недоброжелатель? И, почему, кстати скрытый? Он вполне себе позволяет недружественные слова и действия по отношению к нам. Так, что -"Ага, сейчас!".
  9. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:29
    +4
    пусть для начала закроют биолабораторию пентагосную а там мы решим - стоит обсуждать или будем посмотреть дальше
  10. HAM
    HAM Сегодня, 16:36
    +3
    Все "защитники" Арцаха лихо смылись на Кубань,на Дон,Москву и Питер-вот только с них можно что то требовать....видел сборище таких "защитников"-поорали,поорали и решили-пусть Россия защищает...
  11. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 16:40
    +2
    Так и хочется послать Пашиняна и его братьев.. на гору Арарат!