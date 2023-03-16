Армянский депутат потребовал от российских миротворцев заняться разблокированием Лачинского коридора

Пашинян, по сути, признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, что, в свою очередь, дало Баку возможность нарушить взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательства и прибегнуть к преступным действиям

Мы не должны допускать каких-либо провокаций со стороны Азербайджана