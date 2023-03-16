Украина заняла третье место в мире по импорту оружия в 2022 году

Украина, которая была где-то далеко позади по объемам импортируемого оружия, выбилась в лидеры в прошлом году по этому показателю.
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), значительный приток военной помощи на Украину из США и Европы после начала российской СВО сделал Украину третьим в мире импортером оружия в 2022 году.
В сообщении SIPRI отмечается, что с 1991 года, когда Украина стала независимой в результате распада Советского Союза и до конца 2021 года Украина импортировала мало основных вооружений. Резко ситуация изменилась после 24 февраля 2022 года.
Только Катар, который резко увеличил закупки оружия за последнее десятилетие, и Индия импортировали больше оружия в прошлом году, говорится в отчете SIPRI о глобальных поставках оружия.
По словам старшего научного сотрудника SIPRI Питера Веземана, несмотря на то, что в прошлом году мировые поставки оружия сократились, поставки оружия в Европу резко возросли «из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств».
В отчёте SIPRI также говорится, что за последние три десятилетия США и Россия являются лидерами по экспорту вооружений.
На самом деле, назвать Украину импортёром оружия сложно. Ведь импорт так или иначе предполагает оплату поставленного товара. Украина же пока оплачивает поставленное оружие, разве что, своим суверенитетом. Погашать долги финансовыми средствами Киев не намерен, по крайней мере, из собственного кармана.