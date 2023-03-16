Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина заняла третье место в мире по импорту оружия в 2022 году

10
Украина заняла третье место в мире по импорту оружия в 2022 году

Украина, которая была где-то далеко позади по объемам импортируемого оружия, выбилась в лидеры в прошлом году по этому показателю.


Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), значительный приток военной помощи на Украину из США и Европы после начала российской СВО сделал Украину третьим в мире импортером оружия в 2022 году.

В сообщении SIPRI отмечается, что с 1991 года, когда Украина стала независимой в результате распада Советского Союза и до конца 2021 года Украина импортировала мало основных вооружений. Резко ситуация изменилась после 24 февраля 2022 года.

Только Катар, который резко увеличил закупки оружия за последнее десятилетие, и Индия импортировали больше оружия в прошлом году, говорится в отчете SIPRI о глобальных поставках оружия.

По словам старшего научного сотрудника SIPRI Питера Веземана, несмотря на то, что в прошлом году мировые поставки оружия сократились, поставки оружия в Европу резко возросли «из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств».

В отчёте SIPRI также говорится, что за последние три десятилетия США и Россия являются лидерами по экспорту вооружений.

На самом деле, назвать Украину импортёром оружия сложно. Ведь импорт так или иначе предполагает оплату поставленного товара. Украина же пока оплачивает поставленное оружие, разве что, своим суверенитетом. Погашать долги финансовыми средствами Киев не намерен, по крайней мере, из собственного кармана.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown, 10th Press Camp Headquarters
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:32
    +2
    В этом году Украина должна выбится в лидеры по экспорту оружия,вполне достижения цель.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:32
    +3
    Импорт, как то громко сказано. За импорт вообще то бабосы платят. А шароварники чем оплачивают импорт? Чистая халява, по крайней мере пока, лишь бы нам гадили.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:32
    +2
    Вот не верю в эти выкладки.На первом месте они.Ну,только если подачки убыткам не считать за "импорт"
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:33
    +1
    Третье по импорту, и первое по попрошайничеству.
  5. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 16:33
    +1
    Интересно , а Катар что такого накупил , что вошёл в тройку лидеров ??
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:41
      +3
      Может пару эскадрилий F35?Оно того..потянет на первое место.По стоимости
      1. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:43
        +1
        потянет на первое место.По стоимости

        по дороговизне закупок
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:34
    +2
    Так то оно, конечно так. Но хотелось бы знать, сколько своих кровных денег вложили украинцы в закупку этого оружия? Получается ведь, что запад сам у себя закупает. По этому, мне кажется, уместнее было бы спросить: "на каком месте по выпрашиванию оружия".
  7. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 16:34
    +1
    Цитата: tralflot1832
    В этом году Украина должна выбится в лидеры по экспорту оружия,вполне достижения цель.

    Думаю черный рынок в расчет не идёт laughing Хотя эти могут
  8. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:01
    0
    Ну да!!!.... столько ржавого гумна не одна страна не получала от "союзников"... есть некоторые экземпляры новшества-только хлопотно все это