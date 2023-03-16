Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России заявил о росте отечественной экономики на фоне введенных Западом санкций

33
Президент России заявил о росте отечественной экономики на фоне введенных Западом санкций

В последнее время российская экономика демонстрирует высокий рост по многим направлениям. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).


Глава государства подчеркнул, что еще год назад западные государства буквально вынуждали свои компании покидать российский рынок. На Западе надеялись, что это вызовет коллапс в российской экономике. Но мрачные прогнозы западных аналитиков не сбылись. Путин напомнил западным странам русскую пословицу: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

По словам главы государства, в России открылись огромные возможности для практически любого бизнеса. Путин признал наличие определенных проблем с логистикой, финансовыми механизмами, но все эти проблемы решаемы. Зато к началу апреля 2023 года показатели годовой инфляции в РФ дойдут до 4%, что меньше, чем в странах Западной Европы. К апрелю прогнозируется и рост внутреннего валового продукта в стране, отметил Путин.

Глава государства призвал открывать новые предприятия и развивать новые производственные возможности, в том числе в партнерстве с дружественными России странами. Прошедший год уже показал, что вести бизнес в России оказалось надежнее, чем на Западе. Из выступления президента напрашивается вывод, что пустые полки вероятнее можно будет увидеть в европейских странах, а не в России.

Им предлагают перейти вместо салата и помидор на репу. Репа — хороший продукт. Однако наш урожай значительно превышает европейские показатели, это не их вина, это и погодные условия такие. И тем не менее, без наших удобрений им тяжело будет обойтись, и за репой придется к нам ехать

— пошутил Владимир Путин.

Затронул глава государства и тему ответственности предпринимателей перед страной и гражданами. По утверждению Путина, ответственные предприниматели не прячут свои активы, не выводят их в офшоры. Зато они оказывают поддержку своим работникам и их семьям, вкладывают зарабатываемые деньги в национальную экономику.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:37
    -1
    Мне понравилось:Надо пересмотреть выплату девидентов иностранным акционерам!Всё напряглись! am И тут бац : Может стоит направлять эти девиденты на развитие экономики России!Миллиардеры, ответили. soldier
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:57
      -1
      Профицит торгового баланса РФ в 332 млрд долларов в 2022 году можно назвать хорошей музыкой.
      Урожай в РФ значительно превышает европейские показатели, им даже за репой придется ездить в Россию.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:03
      +2
      Это просто слова. Были бы поступки - он бы уже указ озвучивал, а не планы.
  2. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 16:38
    +12
    Рост экономики? Тут зарплату уже какой год не повышают (А с учётом инфляции так вообще в минус улетели)
    Про цену на продукты и прочее молчу.....мрак
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:48
      -5
      А вы у частника работаете,если у частника то у него и спрашивайте.Бюджетникам всем зарплату повышали.В прошлом году мне на 14 000 повысили.Был бюджетником.В конце года перевели в частный государственный фонд- всё пролёт с повышением.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 17:06
        +1
        Цитата: tralflot1832
        А вы у частника работаете,если у частника то у него и спрашивайте.

        Опять народ плохой? wink Я у Вексельберга работаю, а он плоть от плоти системы власти. Которая по всем признакам является продолжательницей Ельцинского курса. Моё предприятие на момент основания входило в четверку по технологичности производства, в мире! Сегодня это на 90% тоже самое оборудование, 70-х годов.
        Цитата: tralflot1832
        В прошлом году мне на 14 000 повысили
        Мне на 5-6 тыс.руб за два года. С учётом РЕАЛЬНОЙ, а не официальной инфляции я потерял процентов 20-30.
        Но вот что интересно - на днях с удивлением узнал среднюю з\п по Тольятии, оказалось 47-49 тыс.руб. Два года моя з\п являлась средней, сегодня более чем на 10 тыс. меньше. По статистике личных опросов з\п поднялась так же, как и у меня, на 5-7 тыс. Так что официальная статистика нагло лжёт.
        Кстати. напомните мне, насколько подняли пенсии? wink
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 17:35
          0
          Я работающий пенсионер, пенсия у меня заморожена.19 000 без копек.На свою пенсию ,если бы не работал 27000 я только в личном кабинете смотрю.Я пока не интересуюсь повышением пенсий ,нет надобности.
      2. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:07
        +1
        1. Ну что ж, можно вас поздравить....вопрос в одном - если все пойдут в бюджетники, то кто на ваше содержание будет зарабатывать налоги? В июне 2021 вас уже было 3 300 тысяч человек!!!!?
        2. Рассказываю о повышении бюджетникам - ЗП учителям знакомым и медикам - оклады подняли, надбавки порезали. Итог =0 И индексация была, вроде бы, на 8%с ноября 2022, при инфляции в 12 , кажется.
        3. "Частный государственный Фонд"- это, конечно, круто.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:38
    +4
    Вот за всю экономику говорить не буду,только за то,что знаю-сельское хозяйство.Как работали два года назад,так и дальше работаем.Да,немецкого оборудования не стало,зато появились прайсы с оборудованием(скопированным)и произведенным в том же Воронеже к примеру
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:49
      +4
      появились прайсы с оборудованием(скопированным)и произведенным в том же Воронеже

      очень позитивно!!
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:51
      0
      Ещё бы запад дожали с зерновыми.А то смотрю только в Новороссийске зерно по 14 500 за тонну.Экспортёры на ровном месте наживаются и владельцы элеваторов.А у производителей не очень финансовые показатели.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:18
        0
        Вот про элеватор наш..Я не буду лезть в дебри бухгалтерии,да и мне рядовому работникв и не скажут.Одежонка рабочая -самая дешевая,мыло ,по куску на два человека.Но хоть в туалеты начали бумагу давать..Наверное это на суперприбыли.Правда это не в Новороссийске элеватор,а подальше.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:41
    +4
    А, вот хотелось бы знать, сколько, из общего количества, бизнесменов- ответственно относятся к своей стране. Не выводят деньги в офшоры, честно платят налоги и главное- помогают своим работникам и их семьям(!)? Лично я такие примеры привести не могу. Может быть я действительно чего-то не знаю?
  5. Deon59
    Deon59 Сегодня, 16:42
    +4
    Цены повысили ,вот и экономика пошла верх ,раньше с Европы завозили, теперь Китай .
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:42
    +7
    ответственные предприниматели не прячут свои активы, не выводят их в офшоры.
    Он точно о России?
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      ответственные предприниматели не прячут свои активы, не выводят их в офшоры.
      Он точно о России?

      возможно я вас удивлю, но в большинстве своём ответственные предприниматели и те кто прячут свои активы в офшорах, это разные люди hi
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:58
        +4
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        ответственные предприниматели и те кто прячут свои активы в офшорах, это разные люди

        Вот только нам забыли сообщить, сколько у нас ответственных. За треть века безответственного товарища Чубайса разглядеть не смогли.
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:00
          +2
          Цитата: мордвин 3
          Вот только нам забыли сообщить, сколько у нас ответственных. За треть века безответственного товарища Чубайса разглядеть не смогли.

          да их ни кто и не разглядывал, зачем ворью типа Чубайса этим заниматься))
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 17:34
            0
            Как-то вы странно ответили мордвину. Он пишет, что Чубайса не разглядели, вы отвечаете, что Чубайс этим и не занимался. belay Или все поголовно ворьё?
  7. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:43
    +5
    Президент России заявил о росте отечественной экономики на фоне введенных Западом санкций
    Вот оказывается чего нам 30 лет не хватало для роста экономики ))
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:52
      +1
      чего нам 30 лет не хватало

      в этом деле все средства хороши, если они в плюс...
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:36
      0
      Протекционистские меры всегда способствовали росту экономики. И неважно, по чьей инициативе этот протекционизм существует. Другое дело, что если такое и происходит, то далеко не факт, что производимая в условиях протекционизма продукция сможет конкурировать с иностранной, когда придёт время. Потому что если сможет, то чего раньше-то не производилась?
  8. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 16:46
    +2
    Но мрачные прогнозы западных аналитиков не сбылись...

    радужные западные прогнозы на мрачное российское будущее не срослись ((
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:49
    +4
    Цитата: Комиссар_Вольф
    Про цену на продукты и прочее молчу.....мрак

    Вот и посчитали по новым ценам-получился рост! laughing
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 16:53
      +1
      28 февраля с трибуны Госдумы выступил депутат КПРФ Н.В. Арефьев.
      "...Но январь показал несколько другие результаты, хотя он и не показатель, но тем не менее. По предварительной оценке Минфина, значит, доходы федерального бюджета сократились на 35 процентов, при этом нефтегазовые доходы почти на 50 процентов сократились, и на 30 процентов сократились ненефтегазовые доходы. Ну, а дефицит бюджета составил 1 триллион 760 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, и аналитики говорят, что по году мы не досчитаемся в бюджете около 5 триллионов рублей.

      В этой сложившейся ситуации безденежья правительство обратилось к крупному бизнесу с просьбой: помогите государству, которое вам неоднократно помогало, ну, сверстать бюджет, и попросило крошечную сумму - 300 миллиардов рублей. Однако крупный бизнес ответил отказом..."
      https://kprf.ru/
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:27
        0
        Какая-то ерунда. Все в таких ситуациях пускают в ход резервные фонды, выпускают гособлигации, включают печатный станок, продают госимущество, повышают налоги и акцизы, урезают расходы, начинают играть на валютных курсах... куча инструментов! И только в России решили пойти с протянутой рукой к какому-то там бизнесу?
  10. Слон
    Слон Сегодня, 16:51
    +6
    Я лично в своем полумиллионном городе давно наблюдаю как производственные площадки застраиваются жильем и рынки еще растут. В бытность Союза было 12 промпредприятий. Вот и вся экономика со статистикой и тенденции развития
  11. faiver
    faiver Сегодня, 16:53
    +2
    Ох уж эти сказочки.... Может руководитель страны озвучит какие убытки понесла Россия от взорванных газопроводов? Из различных секторов экономики выдернуто 300тыс. человек по мобилизации, и тут вдруг рост... Да у нас оказывается гении в экономическом секторе правительства сидят, глядишь еще награды получат и премии...
    Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо как никогда....
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:04
    +5
    Рост оно штука лукавая.
    По сравнению с чем или кем?
    Например, в январе сильно упали, в феврале зато рост... Но, по сравнению с порошлым или позапрошлым февралем как? Тоже рост?
    Или там отрицательный рост?
    Рост цен вижу, что ценники на колбасу и рыбу пишут за 100гр. (Мелкими букавками) чтобы в обморокмее падать от их четырехзначности в рублях.
    Мойва жареная, в СССР стоила 50 коп/кг, тут в Перекрестке увидел 700 рублей! Это рост! Поздравляю всех.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: faterdom
      По сравнению с чем или кем?

      Рост он всегда по сравнению с самими собой, но какое-то время назад. Вот какое это время... но обычно указывают с начала года, кажется.
      Простите, а причём тут рост экономики и рост цен? Прямой закономерности тут вроде и не должно быть. Какие-то опосредованные связи да, но не прямые. Да и в активно растущей экономике цены спокойно могут расти куда активнее, чем в стагнирующей, из-за активного оборота денежных средств, стимулирующего инфляцию. Зачем тут цены почти полувековой давности, вообще непонятно. Можно ещё начать с царскими сравнивать.
      С чем соглашусь, так это с тем, что никакой конкретики, как обычно. Допустим, ладно, сравнение происходит с показателями начала года. Но какой именно рост произошёл? Сколько %?
  13. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 17:05
    +3
    Ему наверное об этом сообщили те же люди которые сказали что нас на Украине будут встречать со цветами, что армия перевооружена и обеспечена всем необходимым итд, если варить Россстату мы живём в сказке
  14. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:11
    -2
    Нак кого рассчитан этот бред от путина? За два месяца 2023 года потрачено уже две трети бюджета,такого не было при "пандемии",ожидается,что в первом квартале годовой бюджет будет полностью израсходован. Об этом кстати говорил Мишустин.
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:27
    0
    Мы должны поздравить ответственных за экономическую сферу. Россия сопротивляется как крепость