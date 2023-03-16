Президент России заявил о росте отечественной экономики на фоне введенных Западом санкций

Им предлагают перейти вместо салата и помидор на репу. Репа — хороший продукт. Однако наш урожай значительно превышает европейские показатели, это не их вина, это и погодные условия такие. И тем не менее, без наших удобрений им тяжело будет обойтись, и за репой придется к нам ехать

В последнее время российская экономика демонстрирует высокий рост по многим направлениям. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Глава государства подчеркнул, что еще год назад западные государства буквально вынуждали свои компании покидать российский рынок. На Западе надеялись, что это вызовет коллапс в российской экономике. Но мрачные прогнозы западных аналитиков не сбылись. Путин напомнил западным странам русскую пословицу: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».По словам главы государства, в России открылись огромные возможности для практически любого бизнеса. Путин признал наличие определенных проблем с логистикой, финансовыми механизмами, но все эти проблемы решаемы. Зато к началу апреля 2023 года показатели годовой инфляции в РФ дойдут до 4%, что меньше, чем в странах Западной Европы. К апрелю прогнозируется и рост внутреннего валового продукта в стране, отметил Путин.Глава государства призвал открывать новые предприятия и развивать новые производственные возможности, в том числе в партнерстве с дружественными России странами. Прошедший год уже показал, что вести бизнес в России оказалось надежнее, чем на Западе. Из выступления президента напрашивается вывод, что пустые полки вероятнее можно будет увидеть в европейских странах, а не в России.— пошутил Владимир Путин.Затронул глава государства и тему ответственности предпринимателей перед страной и гражданами. По утверждению Путина, ответственные предприниматели не прячут свои активы, не выводят их в офшоры. Зато они оказывают поддержку своим работникам и их семьям, вкладывают зарабатываемые деньги в национальную экономику.