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Верховный суд РФ признал воюющий на стороне киевского режима так называемый легион «Свобода России» террористической организацией

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Верховный суд РФ признал воюющий на стороне киевского режима так называемый легион «Свобода России» террористической организацией

Верховный суд России вынес решение о запрете деятельности воюющего на стороне украинской армии легиона "Свобода России"* и о признании его террористической организацией.


По данным следствия, эта организация была сформирована на территории Украины с целью совершения терактов на территории России. Также в цели этого парамилитарного образования входят действия, направленные на свержение власти и подрыв основ конституционного строя России. Одним из кураторов этой террористической организации является признанный иноагентом бежавший из страны бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.

Согласно решению Верховного суда, всем лицам, являющимся участниками этой организации, грозит уголовное наказание согласно статье 205.4 УК РФ, согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы до десяти лет, а для организаторов - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Однако, согласно той же статье, лица, не совершившие никаких других правонарушений, добровольно покинувшие ряды преступного сообщества и предоставившие информацию об организации представителям правоохранительных органов, освобождаются от наказания при условии, что сделали вышеозначенные действия до задержания либо начала в отношении них следственных действий.

В феврале текущего года Генпрокуратура РФ потребовала признать украинский легион "Свобода России" террористической организаций. Генеральным прокурором Игорем Красновым был направлен соответствующий иск в суд.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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4 комментария
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:55
    0
    Что то у них там с легионами просто мания какая то. Вообще то легион, даже до реформ Мария, это ок. 3000 тыс. чел, плюс лёгкая пехота и 10 турм кавалерии. Если память не изменяет. А тут три рыла на фото и сразу легион. С грузинами та же хрень.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:12
      0
      ОПГ,или "бригада".Больше подходит.Да,если еще тпррористическая,то только ликвидация.Кстати,что там у нас с потомками Меркадера?Ледорубы всем выдали?
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:31
    0
    В феврале Генпрокуратура РФ потребовала признать украинский легион "Свобода России" террористической организаций
    Почему потребовала, что у нас в России кто-то был против?
  3. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 17:31
    0
    А вот СБУ и ГРУ не террористические...