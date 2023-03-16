Верховный суд РФ признал воюющий на стороне киевского режима так называемый легион «Свобода России» террористической организацией

Верховный суд России вынес решение о запрете деятельности воюющего на стороне украинской армии легиона "Свобода России"* и о признании его террористической организацией.По данным следствия, эта организация была сформирована на территории Украины с целью совершения терактов на территории России. Также в цели этого парамилитарного образования входят действия, направленные на свержение власти и подрыв основ конституционного строя России. Одним из кураторов этой террористической организации является признанный иноагентом бежавший из страны бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.Согласно решению Верховного суда, всем лицам, являющимся участниками этой организации, грозит уголовное наказание согласно статье 205.4 УК РФ, согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы до десяти лет, а для организаторов - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.Однако, согласно той же статье, лица, не совершившие никаких других правонарушений, добровольно покинувшие ряды преступного сообщества и предоставившие информацию об организации представителям правоохранительных органов, освобождаются от наказания при условии, что сделали вышеозначенные действия до задержания либо начала в отношении них следственных действий.В феврале текущего года Генпрокуратура РФ потребовала признать украинский легион "Свобода России" террористической организаций. Генеральным прокурором Игорем Красновым был направлен соответствующий иск в суд.* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.