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Киевский режим рассчитывает на появление к маю соглашения по конфискации российских активов

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Киевский режим рассчитывает на появление к маю соглашения по конфискации российских активов

Власти Украины надеются, что в мае-июне 2023 года уже будет принято некое «международное соглашение», предполагающее конфискацию российских активов в западных странах с их последующей передачей на дело «восстановления» украинского государства. Об этом сообщает украинская пресса.


В то же время, агентство Reuters подчеркивает, что и США, и Евросоюз пока не спешат воплотить в жизнь устремления киевских лидеров. Украинские чиновники мечтают заполучить удерживаемые в западных банках российские средства, однако у Запада есть определенные преграды для этого. Вероятно, на Западе опасаются коррупции на Украине, ответных действий России по национализации западного имущества и неизбежного ответа на вопрос, что делать потом, когда спецоперация завершится.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, слова которой приводит украинское издание «Страна», считает, что нерешительность западных стран объясняется возможным появлением прецедента, ставящего под угрозу их собственные финансовые активы.

Например, могут возникнуть вопросы, почему это Россия должна направлять свои средства на восстановление Украины, а США, например, не должны финансировать восстановление Ирака?

Киевский режим оценивает ущерб от специальной военной операции в 700 миллиардов долларов. Однако на какое «восстановление» могут пойти эти деньги, не очень понятно. Ведь спецоперация продолжается, и те же инфраструктурные объекты могут опять подвергнуться ракетным ударам. На Западе прекрасно понимают, что любые деньги будут просто разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:50
    +3
    Нет, ну понятно- стоять с протянутой рукой труда не составляет. Но, есть ли предел этому бестыдству и наглости? Говорю так мягко, по тому, что уже имею предупреждение.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:09
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Но, есть ли предел этому бестыдству и наглости?

      Пока позволяют все это проделывать, то предела не будет.
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 16:51
    +3
    украинцы только и мечтают о халяве, хоть от ЕС, США---- российских денег, хоть от финнов ---- 4 поезда, глазищи am завидущие, ручищи загребущие
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 16:59
      +3
      украинцы только и мечтают о халяве

      это человеческая скромность всегда умеренна, а жадность - безгранична
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 17:06
        +1
        Цитата: ivan_nkl
        ...жадность - безгранична

        Ни дня не проходит, что бы не потребовали что-то negative negative
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: Reptiloid
      украинцы только и мечтают о халяве, хоть от ЕС, США---- российских денег, хоть от финнов ---- 4 поезда, глазищи am завидущие, ручищи загребущие

      Всё равно - Бог шельму метит...
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:54
    +3
    От ссаного осла ушки подойдут?....нет....тогда есть тропа лесом laughing если нет проводника,то курните и Сусанин вас сопроводит yes
  4. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 16:57
    +2
    Киевский режим рассчитывает на появление к маю соглашения по конфискации российских активов

    теперь запануют на москальские денюжки...
  5. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 16:59
    +2
    Зачем им деньги, когда вооружения им поставляют в честь будущего закабаления (не рассчитаются и в 100 лет)? Только что по карманам распихать.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:28
    0
    На запланированную кражу необходимо реагировать соответствующим образом. Око за око и зуб за зуб.