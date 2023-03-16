Киевский режим рассчитывает на появление к маю соглашения по конфискации российских активов

Власти Украины надеются, что в мае-июне 2023 года уже будет принято некое «международное соглашение», предполагающее конфискацию российских активов в западных странах с их последующей передачей на дело «восстановления» украинского государства. Об этом сообщает украинская пресса.В то же время, агентство Reuters подчеркивает, что и США, и Евросоюз пока не спешат воплотить в жизнь устремления киевских лидеров. Украинские чиновники мечтают заполучить удерживаемые в западных банках российские средства, однако у Запада есть определенные преграды для этого. Вероятно, на Западе опасаются коррупции на Украине, ответных действий России по национализации западного имущества и неизбежного ответа на вопрос, что делать потом, когда спецоперация завершится.Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, слова которой приводит украинское издание «Страна», считает, что нерешительность западных стран объясняется возможным появлением прецедента, ставящего под угрозу их собственные финансовые активы.Например, могут возникнуть вопросы, почему это Россия должна направлять свои средства на восстановление Украины, а США, например, не должны финансировать восстановление Ирака?Киевский режим оценивает ущерб от специальной военной операции в 700 миллиардов долларов. Однако на какое «восстановление» могут пойти эти деньги, не очень понятно. Ведь спецоперация продолжается, и те же инфраструктурные объекты могут опять подвергнуться ракетным ударам. На Западе прекрасно понимают, что любые деньги будут просто разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.