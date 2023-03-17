Южная Корея пересмотрит планы по строительству авианосца

Макеты авианосцев CVX от двух разработчиков. На переднем плане - от DSME, сзади - от HHI
Южная Корея собирается разработать и построить свой первый авианосец. Согласно ранее составленным планам, это будет корабль легкого класса с авиационной группой ограниченных размеров. Однако теперь не исключается возможность изменения технического задания и последующая разработка более крупного корабля. Соответствующие решения будут приняты до конца текущего года.
Первый южнокорейский
Принципиальная возможность строительства собственного авианосца для ВМС Республики Корея обсуждалась в течение длительного времени, но без реальных результатов. Только в феврале 2021 г. министерство национальной обороны и Администрация программ оборонных закупок (DAPA) приняли соответствующее решение и утвердили программу разработки и строительства авианосца.
Программа под шифром CVX предусматривает создание авианосца «легкого» класса с полным водоизмещением на уровне 30 тыс. т. Полномасштабную разработку нового корабля планировали начать не позднее 2022 г. В середине десятилетия должно было начаться строительство, а сдачу готового корабля запланировали на 2033 г.
На момент старта программы CVX стоимость разработки проекта и строительства корабля оценивалась в 2,03 трлн вон (1,87 млрд долл. США). В дальнейшем планы скорректировали, и программа подорожала до 2,6 трлн вон (2,34 млрд долл.) Кроме того, порядка 3 трлн вон (2,7 млрд долл.) собирались потратить на закупку авиационной техники – 20 палубных истребителей и 8 вертолетов.
Авианосец CVX от DSME. Слева - секция корпуса с ангарной палубой
В июне 2021 г. ведущие южнокорейские судостроительные предприятия показали на одной из выставок два предварительных проекта авианосца CVX. Любопытно, что уже на этой стадии оба проекта вышли за установленные рамки. Так, один корабль имел расчетное водоизмещение 45 тыс. т, второй – 60 тыс. т.
Программа CVX на ранних стадиях пользовалась поддержкой высшего руководства Южной Кореи, что способствовало ее прогрессу. Однако в марте 2022 г. в стране сменился президент. Новый глава государства Юн Сок Ёль не разделял энтузиазма предшественника. Как следствие, работы замедлились, и будущее авианосной программы оказалось под вопросом.
Новые планы
Как сообщают южнокорейские СМИ, несколько дней назад текущая ситуация вокруг программы CVX прояснилась. Оказалось, что военное ведомство планирует продолжать работы по авианосцам. При этом не исключается возможность отказа от текущей программы и ее замены более сложным и амбициозным проектом.
Сообщается, что недавно Минобороны Южной Кореи получило официальный запрос о программе CVX от одного из членов Комитета по обороне Национальной ассамблеи. В официальном ответе министерство раскрыло планы на ближайшие месяцы.
Так, в марте начинается «политическое исследование» перспектив существующей программы и возможности ее замены. При наличии потребностей и возможностей, вместо легкого авианосца CVX могут разработать более тяжелый корабль. Он будет отличаться большими размерами, а водоизмещение достигнет 50 тыс. т. Такой пересмотр ключевых параметров прямо связан с предложениями о перестройке авиационной группы.
Полетная палуба из проекта от DSME
В программе CVX предусматривалось использование истребителей укороченного взлета F-35B американской разработки, не предъявляющих высоких требований к полетной палубе. Теперь вместо них предлагается использовать перспективный палубный истребитель KF-21N собственной разработки. Он должен взлетать с трамплина или катапульты, и потому требует более крупную палубу.
Перспективы существующего и перспективного проектов будут изучать до конца текущего года. Минобороны должно будет оценить технический потенциал двух проектов, возможности кораблей, а также стоимость и сложность реализации программ. Затем южнокорейское руководство примет принципиальное решение, в соответствии с которым пойдут дальнейшие работы. Какой вариант выберут для дальнейшей реализации, неизвестно.
Готовые наработки
Практически сразу после запуска программы CVX начался конкурс на разработку предварительных проектов. В борьбу за заказ на полноценное проектирование и строительство вступили компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Hyundai Heavy Industries (HHI). Первые результаты работ в виде макетов и рекламных материалов показали в июне 2021 г.
В силу разных причин оба разработчика не уложились в заданные рамки габаритов и водоизмещения – корабли оказались в полтора-два раза тяжелее, чем требовалось. На момент презентации проектов это выглядело странным. Однако на фоне новых планов и предложений такие проекты смотрятся иначе. Наработки по ним вполне могут быть использованы при создании перспективного «тяжелого» авианосца.
CVX в варианте от HHI
Проект 2021 г. от компании DSME, разработанный при участии британской Babcock International, предусматривал строительство корабля наибольшей длиной 263 м и шириной 46,5 м с водоизмещением 45 тыс. т. Предлагалась прямоугольная полетная палуба без носового трамплина и угловой взлетной позиции. На правом борту разместили две надстройки с разным оснащением. Корабль мог получить неатомную энергетическую установку с двумя гребными винтами. Максимальная расчетная скорость – 27 узлов.
Авиационная группа такого корабля могла бы включать 28 истребителей укороченного взлета F-35B и несколько вертолетов. На ангарной палубе смогли разместить 12 самолетов. Прочие должны были оставаться на летной палубе. Возможность базирования самолетов горизонтального взлета не уточнялась.
HHI представила проект авианосца длиной 270 м и водоизмещением 60 тыс. т. Он получил полетную палубу шириной 60 м с центральной взлетной позицией; по бокам от нее предусматривались места для размещения техники. За кормовым срезом основной полетной палубы предусмотрели дополнительную площадку малой площади для беспилотных летательных аппаратов. Надстройку разделили на две части. Энергетическая установка – неизвестного типа с тремя валами.
Авианосец от HHI должен нести смешанную авиационную группу с истребителями F-35B, а также с вертолетами и БПЛА разных типов. На полетной палубе выставочного макета демонстрировалось 5 истребителей и 6 вертолетов. Дополнительная площадка приняла 7 беспилотников. Размеры и вместимость ангарной палубы неясны.
Неопределенное будущее
Согласно последним новостям, Минобороны Южной Кореи до конца года проведет необходимые исследования и решит, как именно дальше будет развиваться его авианосная программа. В зависимости от разных факторов, могут продолжить существующую программу CVX или заменить ее новой. При этом оба решения имеют свои преимущества и недостатки, и пока не ясно, какое из них выберут.
Полетные палубы с самолетами, вертолетами и БПЛА
Продолжив имеющуюся программу, Сеул не потеряет уже вложенные в нее деньги и силы. Кроме того, появится возможность сэкономить на создании палубных истребителей. Техническое задание на авианосец CVX позволяет использовать только американские F-35B, которые уже производятся серийно.
Перезапуск программы с новым техническим заданием приведет к дополнительным затратам. Однако подрядчики смогут взять за основу ранее представленные проекты. По размерности и водоизмещению эти корабли вполне соответствуют новым требованиям, что в известной мере упростит разработку перспективных проектов. При всем этом появится возможность укомплектовать авианосец истребителями собственного производства.
Таким образом, Минобороны Южной Кореи должно оценить целый ряд факторов и определить, какие из них наиболее ценны в контексте развития флота. Ему предстоит рассмотреть вопросы экономики и сокращения расходов, промышленных возможностей, тактико-технических характеристик и т.д. При этом речь идет не только о судостроении, но и о смежной авиационной отрасли.
Исследовательская работа по определению перспектив авианосной программы начинается прямо сейчас и продлится до конца 2023 г. Ее результаты будут объявлены менее чем через год, после чего промышленность получит соответствующие заказы и приступит к их выполнению. Несмотря на все задержки и сложности последнего времени, у нее останется достаточно времени, чтобы уложиться в ранее озвученные сроки.