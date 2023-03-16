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Турецкий обозреватель: Соединенные Штаты пытаются сделать Черное море «озером НАТО»

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Турецкий обозреватель: Соединенные Штаты пытаются сделать Черное море «озером НАТО»

Выясняются стратегические планы Вашингтона относительно Черноморской акватории. Интерес к этой территории резко повысился как в медийном, так и политическом пространстве после вчерашнего инцидента с рухнувшим в воду вблизи с российской морской границей американским ударно-разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, не пережившим встречу с истребителями ВКС РФ.


Пока Вашингтон выбрал довольно нейтральную позицию по поводу «сбитого» дрона. В то же время, в белом доме и Пентагоне заявляют, что оставляют за США право на свободное использование нейтрального воздушного пространства, включая акваторию Черного моря, в военно-разведывательных целях.

Такой повышенный интерес США к данному региону совсем не случаен, считает обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. В редакционной колонке издания он выразил мнение, что Соединенные Штаты пытаются сделать Черное море «озером НАТО», дабы сохранить контроль как за самой акваторией, так и прибрежными государствами. В то время как Анкара прилагает усилия к тому, чтобы сохранить стабильность и баланс сил в Черноморском регионе, а само море оставить доступным для мирного использования всеми странами.

Какова стратегия США? Соединенные Штаты после распада СССР пытаются превратить Черное море в «озеро НАТО». Они пытаются нарушить баланс и гармонию, которых Турция добивалась в Черном море на протяжении всей холодной войны

— считает турецкий обозреватель.

Именно для реализации этой стратегии, уверен Гюллер, Вашингтон поспособствовал вхождению в состав Североатлантического альянса Болгарии и Румынии. С этой же целью, с подачи Соединенных Штатов, Грузия и Украина стали партнерами НАТО.

Вашингтон не особо скрывает и своей второй стратегической цели милитаризации Черноморского региона под контролем НАТО. Соединенные Штаты таким образом намерены усилить контроль над южной морской границей РФ и добиться превосходства в глобальном противостоянии, удержав важную часть Евразии, считает турецкий обозреватель. Тем более, что Черное море — это единственная акватория Мирового океана, в которую США не могут войти свободно из-за доктрины Монтрё, жестко соблюдаемой Турцией.

Нынешний статус Черного моря, основанный в Монтрё, препятствует свободной и неограниченной деятельности Соединенных Штатов

— резюмирует автор статьи.

Гюллер напоминает, что США неоднократно призывали к пересмотру Конвенции Монтрё от 1936 года с целью добиться снятия ограничений на свободный проход своих судов, в том числе военных кораблей, через Босфор и Дарданеллы в любое время.

В соответствии с Конвенцией, Анкара весной прошлого года закрыла проливы для прохода военных судов в связи со спецоперацией на Украине. При этом воздушное пространство Турция не контролирует. Но после вчерашнего инцидента с американским БПЛА, для Вашингтона стало потенциально опасным и присутствие своих воздушных судов военного назначения даже в нейтральном коридоре над Черным морем. Что очень непривычно и неприятно для Штатов, свободно отправляющих военные суда даже в Тайваньский пролив, который Китай считает своими внутренними территориальными водами.
Автор:
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/amp/ru/media/200724-n-no901-1005-black-sea
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4 комментария
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:06
    +3
    Если Эрдоган прогнётся (а к этому все ведёт) то не удивительно будет то,что корабли ВМФ будут в упор смотреть на НАТО!...но у нас ещё не использован БАЛ+ОНИКС а они там как раз ждут целеуказание yes
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:13
      +2
      Скоро выборы в Турции. Конечно ,Эрдоган хочет быть избранным. Но штаты помогали его противникам, вероятно и продолжают .
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:22
        0
        В Вашингтоне совсем обнаглели!
        США хотят на Чёрном море со своими пушками сесть на голову всем причерноморским странам - и спокойно так себе против всех стран Причерноморья со своим пушечным хлыстом в небе летать и по морю кататься.
        Где Чёрное море - где сами США со своею Северной Америкой!
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 17:18
      +1
      Если Эрдоган прогнётся (а к этому все ведёт)
      Совсем к этому ничего не ведёт. У него выборы на носу, и будет он нести предвыборную пургу "и нашим и вашим". Сейчас его ничего кроме выборов не должно интересовать, а после выборов и цыплят можно будет начать считать.
    3. Комментарий был удален.