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Украинские беженцы в ФРГ возмущены карантинными мероприятиями в палаточном городке из-за ветрянки

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Украинские беженцы в ФРГ возмущены карантинными мероприятиями в палаточном городке из-за ветрянки

Украинские беженцы снова возмущены «ненадлежащим» к ним отношением со стороны европейцев. На этот раз недовольство граждан нашей «западной соседки» вызвали карантинные мероприятия в палаточном городке в аэропорту Берлин-Тегель после выявления у ребенка ветрянки.


Подробности происходящего у себя в соцсети публикует беженка Лилия Брагар.

Со слов женщины, ребенок заболел ветрянкой еще неделю назад. Но как только у него обнаружили это заболевание, то многие палатки закрыли на карантин.

Выходить запретили. Никого не пускают. А сегодня вообще всех по желанию будут прививать

- возмущается женщина.

Как пишет Баргар, особое недовольство у украинцев вызывает запрет покидать палаточный городок. С ее слов, у многих беженцев дети не едят ту пищу, которую там дают. Поэтому родители ходят за продуктами в магазин. Но теперь они не знают, где брать еду для детей.

В то же время, беженка-блогер добавила, что возмущенных граждан уже посетил представитель посольства Украины в Германии.

Стоит отметить, что в данном случае возмущения украинских беженцев выглядят как минимум странными. Карантин и вакцинация (причем не принудительная) являются необходимой мерой в том числе для их же безопасности.

Еще более нелепым кажется заявление о том, что немцы обеспечивают их едой, от которой отказываются дети, поэтому беженцам приходится ходить в магазин за продуктами.

Едва ли продукты в Германии хуже, чем на Украине. Да и в отличие от Минобороны нашей «западной соседки», немецкие волонтерские организации не станут раздавать «похлебку», отчитываясь о выдаче на десерт тирамису.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:59
    +7
    Немчура..вы что там над украми полубогами издеваетесь..голодомор устроили негодяи этакиеlol
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:08
      0
      Параметры 3х4 гарных жiнок, не то что худощавые и плоские немки . love
      Сало у них є, потрібна доставка.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:01
    +2
    Эти беженцы шакалье! Требуют к себе особого внимания и почтения! Только вот вопрос: - А вы заслужили это внимание?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:06
      0
      Прародителям всех земных народов это внимание положено от рождения. laughing Будда, Христос, Александр Македонский подтвердят. wink
  3. Альф
    Альф Сегодня, 19:05
    +4
    Ни фига себе "палатки"...
  4. Lomo
    Lomo Сегодня, 19:07
    +5
    А я не понимаю немецких работяг, которые до сих пор не видят, что у правительства Германии есть деньги на всё и всех, кроме самой Германии и немцев.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:07
    +1
    Они думали ,что из за того что они говорят на мове,каждому дадут по дому и арабов домработниками?
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:11
    +3
    беженка-блогер добавила, что возмущенных граждан уже посетил представитель посольства Украины в Германии.

    Он принёс обиженным беженцам ливерную колбасу?
  7. poquello
    poquello Сегодня, 19:17
    +2
    "в палаточном городке в аэропорту Берлин-Тегель"
    афигеть, вот так вот наверное когда-то цыгане появились
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:19
    +2
    Между прочим, подхватить ветрянку в зрелом возрасте- это мама не горюй как неприятно, летальность на уровне 0.5%. Прививаться просто необходимо!
    И лагерь желательно колючей проволокой огородить и вышки, обязательно вышки с пулеметами. laughing
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:23
      +1
      Цитата: михаилл
      И лагерь желательно колючей проволокой огородить и вышки, обязательно вышки с пулеметами.

      Гены подскажут, как это сделать.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 19:37
      0
      А если они с западной) сами будут возводить и охранять.
  9. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 19:37
    0
    Стоит отметить, что в данном случае возмущения украинских беженцев выглядят как минимум странными.
    Для бешенцев это просто повод закатить скандал.