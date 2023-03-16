Украинские беженцы в ФРГ возмущены карантинными мероприятиями в палаточном городке из-за ветрянки

Выходить запретили. Никого не пускают. А сегодня вообще всех по желанию будут прививать

Украинские беженцы снова возмущены «ненадлежащим» к ним отношением со стороны европейцев. На этот раз недовольство граждан нашей «западной соседки» вызвали карантинные мероприятия в палаточном городке в аэропорту Берлин-Тегель после выявления у ребенка ветрянки.Подробности происходящего у себя в соцсети публикует беженка Лилия Брагар.Со слов женщины, ребенок заболел ветрянкой еще неделю назад. Но как только у него обнаружили это заболевание, то многие палатки закрыли на карантин.- возмущается женщина.Как пишет Баргар, особое недовольство у украинцев вызывает запрет покидать палаточный городок. С ее слов, у многих беженцев дети не едят ту пищу, которую там дают. Поэтому родители ходят за продуктами в магазин. Но теперь они не знают, где брать еду для детей.В то же время, беженка-блогер добавила, что возмущенных граждан уже посетил представитель посольства Украины в Германии.Стоит отметить, что в данном случае возмущения украинских беженцев выглядят как минимум странными. Карантин и вакцинация (причем не принудительная) являются необходимой мерой в том числе для их же безопасности.Еще более нелепым кажется заявление о том, что немцы обеспечивают их едой, от которой отказываются дети, поэтому беженцам приходится ходить в магазин за продуктами.Едва ли продукты в Германии хуже, чем на Украине. Да и в отличие от Минобороны нашей «западной соседки», немецкие волонтерские организации не станут раздавать «похлебку», отчитываясь о выдаче на десерт тирамису.