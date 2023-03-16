Украинский командующий решил понизить в должности комбрига ВСУ после его интервью прессе США, тот в ответ подал рапорт на увольнение

Украинская пресса со ссылкой на военнослужащих 46-й бригады ВСУ пишет о том, что командира упомянутого формирования понизили в должности после его интервью американской газете «Вашингтон пост». Напомним, что речь идёт об украинском комбриге с позывным «Купол». В интервью американским журналистам он заявил о том, что ВСУ потеряли основную массу опытных бойцов, а их замена на необученных военнослужащих даже при активизации поставок западного оружия ставит под сомнение эффективность весеннего контрнаступления.
В украинской прессе утверждается, что когда высказывания «Купола» (имя комбата 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не называется) дошли до командующего десантно-штурмовыми войсками Украины генерала Миргородского, тот издал приказ о понижении комбрига в должности. По некоторым данным, «Купола» собирались перевести в заместители комбрига.
Из материалов украинской прессы:
В ответ на это «Купол» написал рапорт на увольнение из рядов ВСУ.
Ранее в офисе Зеленского тоже прокомментировали материал в американской прессе, заявив о том, что «на Западе зря сомневаются в силе и стойкости украинской армии». При этом почему-то не говорится о том, что сомневаются даже не столько на Западе, сколько в рядах самих ВСУ. И заявления того же комбрига – тому пример.
Однако есть и рассуждения о том, что история с «Куполом» на Украине якобы раскручена для того, чтобы «ввести противника в заблуждение в рамках информационной войны». Но пока в заблуждение в первую очередь, судя по разного рода публикациям в украинской и западной прессе, вводятся главным образом сами украинские граждане.