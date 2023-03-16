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Украинский командующий решил понизить в должности комбрига ВСУ после его интервью прессе США, тот в ответ подал рапорт на увольнение

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Украинский командующий решил понизить в должности комбрига ВСУ после его интервью прессе США, тот в ответ подал рапорт на увольнение

Украинская пресса со ссылкой на военнослужащих 46-й бригады ВСУ пишет о том, что командира упомянутого формирования понизили в должности после его интервью американской газете «Вашингтон пост». Напомним, что речь идёт об украинском комбриге с позывным «Купол». В интервью американским журналистам он заявил о том, что ВСУ потеряли основную массу опытных бойцов, а их замена на необученных военнослужащих даже при активизации поставок западного оружия ставит под сомнение эффективность весеннего контрнаступления.


В украинской прессе утверждается, что когда высказывания «Купола» (имя комбата 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не называется) дошли до командующего десантно-штурмовыми войсками Украины генерала Миргородского, тот издал приказ о понижении комбрига в должности. По некоторым данным, «Купола» собирались перевести в заместители комбрига.

Из материалов украинской прессы:

В ответ на это «Купол» написал рапорт на увольнение из рядов ВСУ.

Ранее в офисе Зеленского тоже прокомментировали материал в американской прессе, заявив о том, что «на Западе зря сомневаются в силе и стойкости украинской армии». При этом почему-то не говорится о том, что сомневаются даже не столько на Западе, сколько в рядах самих ВСУ. И заявления того же комбрига – тому пример.

Однако есть и рассуждения о том, что история с «Куполом» на Украине якобы раскручена для того, чтобы «ввести противника в заблуждение в рамках информационной войны». Но пока в заблуждение в первую очередь, судя по разного рода публикациям в украинской и западной прессе, вводятся главным образом сами украинские граждане.
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19 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:41
    +14
    Рапорт он подал... Прикуют теперь к кулемёту, да на цепь посадят...
    1. Bacha
      Bacha Сегодня, 17:57
      +9
      Ну да, в танк посадят и люки заварят.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:05
        +6
        Вместе с бомбой сбросят и корректировать застаят
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 18:16
          +3
          полетит на ядре (экскалибуре) с М-16 наперевес
          1. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 19:25
            +1
            Привяжут к подводному дрону - и отправят сверлить дырки в кораблях ЧФ...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:42
    +4
    А он разве может уволиться?Этак пойдет этот комбриг "сичевым стрельцом"на передок.Ну,и ладно
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:47
      +1
      Ждите енерала в Ростове yes.
      Краткость не проблема.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:00
        +3
        Ростов-не резиновый.Закопают этого енерала свои же убытки
    2. hiller
      hiller Сегодня, 19:17
      0
      Не времена нынче петлюровцев на территории 404.
  3. alovrov
    alovrov Сегодня, 17:46
    +3
    Очередная деза, плохо что у нас на нее реагируют и тиражируют. Но хотя бы уже начали сомневаться.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:49
    +3
    Блин, по началу бегло прочел что командующий всу понизил в должности комбрига армии сша.)))
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:53
      +2
      С их наглостью и до этого дойдёт. Просить перестали, начали требовать.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:40
      +1
      Но вы не сильно ошиблись. Как дивизия Галичина была частью Вермахта,так и нынешняя ВСУ, только хозяин у них поменялся.
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:03
    +1
    Наоборот это повышает эффективность весеннего наступления.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:06
    +3
    Рапорт написал? И, что теперь отпустят хатку обустраивать, жить-поживать?
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:17
    +1
    Очередное укро-все-пропало.
    сколько уже таких было зомби-новостей...
  8. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 18:23
    +1
    Просто сказал правду что потери огромные . Понимает ,,сын собачий,, что в наступлении потери нужно будет умножить на три.Что как под Харьковым уже не прокатит сметать редкие блок посты.Может этим и спасет свою шкуру ,,собака дикая,Хотя вряд-ли отправят в первых рядах чтоб лишнего не моросил.
  9. potap6509
    potap6509 Сегодня, 18:31
    +1
    А не тот ли это купол, которому ещё в Донецком аэропорту тогда ещё ополченцы, по кумполу на стучали, никак в утилизацию попасть не может am
  10. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:03
    0
    а что можно в военный период или как он там у них называется-написать рапорт и домой? надо по всем солдатам ВСУ инфу распространить..