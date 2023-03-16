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Проект Blackjack: в США решили отложить испытания межспутниковой лазерной связи

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Проект Blackjack: в США решили отложить испытания межспутниковой лазерной связи

В США решили отложить испытания межспутниковой лазерной связи, проект создания которой получил наименование Blackjack. Об этом свидетельствует то, что официальный представитель подчиненной Пентагону исследовательской организацию DARPA не смог назвать точную дату запуска на орбиту Земли двух спутников Telesat birds.


К такому выводу пришла Тереза Хитченс в своей статье, опубликованной в американском журнале Breaking Defense.

Представитель DARPA сообщил, что запуск космических аппаратов ожидается, не называя при этом его даты. Предполагается в рамках проекта провести тестовый сеанс лазерной связи между двумя спутниками. Но, согласно заявлениям правительства и представителей компаний, задействованных в проекте, доступное окно, позволяющее запустить аппараты, в ближайшее время отсутствует.

На данный момент мы находимся в процессе тестовой интеграции, ожидая поставки оборудования, предоставленного правительством

- заявил вице-президент Telesat по корпоративному развитию Рич Панг, участвующий в выставке Satellite 2023.

Он отметил, что компания совместно с DARPA использует для запуска ракету-носитель Falcon 9 от SpaceX. Панг сообщил, что, согласно последним данным, старт аппаратов состоится в январе следующего года.


Ранее сообщалось, что целью проекта Blackjack является создание системы интернет-связи для армии США на базе информационно-командных спутниковых сетей. Интегрировать работу компаний, участвующих в проекте, правительство поручило Lockheed Martin.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin, DARPA
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2 комментария
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  1. dump22
    dump22 Сегодня, 18:22
    0
    Инноваторы фиговые в погонах. Маск похоже раньше Пентагона лазерную связь у себя на спутниках запустит:

    https://lenta.ru/news/2021/08/28/starlink/
    Все новые спутники Starlink получат лазерную связь

    Первые десять экспериментальных спутников системы, получивших лазеры, были запущены на полярную орбиту в январе.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: dump22
      Инноваторы фиговые в погонах. Маск похоже раньше Пентагона лазерную связь у себя на спутниках запустит:

      https://lenta.ru/news/2021/08/28/starlink/
      Все новые спутники Starlink получат лазерную связь

      Первые десять экспериментальных спутников системы, получивших лазеры, были запущены на полярную орбиту в январе.

      Он уже давно запустил, сейчас там больше 1000 спутников с лазерной связью. Только вот Блэкджек это Старлинк от военных, который они поручили разработать Локхиду. А не лазерная связь, технология которой есть у НАСА, СпейсИкс и ещё ряда фирм.