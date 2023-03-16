Проект Blackjack: в США решили отложить испытания межспутниковой лазерной связи

На данный момент мы находимся в процессе тестовой интеграции, ожидая поставки оборудования, предоставленного правительством

В США решили отложить испытания межспутниковой лазерной связи, проект создания которой получил наименование Blackjack. Об этом свидетельствует то, что официальный представитель подчиненной Пентагону исследовательской организацию DARPA не смог назвать точную дату запуска на орбиту Земли двух спутников Telesat birds.К такому выводу пришла Тереза Хитченс в своей статье, опубликованной в американском журнале Breaking Defense.Представитель DARPA сообщил, что запуск космических аппаратов ожидается, не называя при этом его даты. Предполагается в рамках проекта провести тестовый сеанс лазерной связи между двумя спутниками. Но, согласно заявлениям правительства и представителей компаний, задействованных в проекте, доступное окно, позволяющее запустить аппараты, в ближайшее время отсутствует.- заявил вице-президент Telesat по корпоративному развитию Рич Панг, участвующий в выставке Satellite 2023.Он отметил, что компания совместно с DARPA использует для запуска ракету-носитель Falcon 9 от SpaceX. Панг сообщил, что, согласно последним данным, старт аппаратов состоится в январе следующего года.Ранее сообщалось, что целью проекта Blackjack является создание системы интернет-связи для армии США на базе информационно-командных спутниковых сетей. Интегрировать работу компаний, участвующих в проекте, правительство поручило Lockheed Martin.