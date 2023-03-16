Рамзан Кадыров обратился к сжегшим Коран украинским нацистам: «Вы сможете согреться в адском огне»

Вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!

Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания! Вы будете прокляты, как и те, кто посмел посягнуть на Священный Коран

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал неизбежную кару украинским боевикам, которые запечатлены на видеокадрах сжигающими страницы из священной книги мусульман – Корана. Свое обращение Кадыров опубликовал в Telegram.Как отметил глава Чеченской Республики, видеокадры показывают истинное «фашистско-сатанинское нутро» украинских боевиков. По словам Кадырова, они не посмели бы решиться на такой кощунственный поступок, если бы подобный подход к чужим нациям, культурам и религиям не был бы частью господствующей на современной Украине государственной идеологии.- обратился Кадыров к сжегшим Коран украинским нацистам.Отдельно глава Чеченской Республики затронул и тему мусульман, которые якобы могут находиться в составе украинских формирований. Он задал им вопрос, каково им, как мусульманам, быть в одних рядах с врагами Аллаха?- заявил Кадыров.Напомним, что ранее в интернете появились видеокадры, на которых некие украинские военнослужащие греются у костра, а чтобы хворост побыстрее разгорелся, подбрасывают страницы из священной книги мусульман – Корана. Естественно, что такой провокационный поступок не мог не вызвать оторопь и гневную реакцию мусульманской общественности.