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Рамзан Кадыров обратился к сжегшим Коран украинским нацистам: «Вы сможете согреться в адском огне»

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Рамзан Кадыров обратился к сжегшим Коран украинским нацистам: «Вы сможете согреться в адском огне»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал неизбежную кару украинским боевикам, которые запечатлены на видеокадрах сжигающими страницы из священной книги мусульман – Корана. Свое обращение Кадыров опубликовал в Telegram.


Как отметил глава Чеченской Республики, видеокадры показывают истинное «фашистско-сатанинское нутро» украинских боевиков. По словам Кадырова, они не посмели бы решиться на такой кощунственный поступок, если бы подобный подход к чужим нациям, культурам и религиям не был бы частью господствующей на современной Украине государственной идеологии.

Вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!

- обратился Кадыров к сжегшим Коран украинским нацистам.

Отдельно глава Чеченской Республики затронул и тему мусульман, которые якобы могут находиться в составе украинских формирований. Он задал им вопрос, каково им, как мусульманам, быть в одних рядах с врагами Аллаха?

Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда? Нет вам оправдания! Вы будете прокляты, как и те, кто посмел посягнуть на Священный Коран

- заявил Кадыров.

Напомним, что ранее в интернете появились видеокадры, на которых некие украинские военнослужащие греются у костра, а чтобы хворост побыстрее разгорелся, подбрасывают страницы из священной книги мусульман – Корана. Естественно, что такой провокационный поступок не мог не вызвать оторопь и гневную реакцию мусульманской общественности.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:03
    +22
    Интересно,а как к этому отнесутся черти из мусульманского батальона имени какого там ушлепка из крымских татар?У них что,Коран другой?Или они скажут-"ну,это же совсем другое,вы не понимаете"
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:06
      +16
      И как они относятся к культу содомии, внедряемому в украинском обществе и армии Западом? В Коране же ясно написано, что содомитов следует камнями побивать без скидок на текущую политическую ситуацию.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:37
        0
        ......обратился Кадыров к сжегшим Коран украинским нацистам.

        У этих сатанистов нет ничего святого. Им что Коран, что Библия или Тора, все едино.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:41
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      а как к этому отнесутся черти из мусульманского батальона

      Очень интересный вопрос. Там не только из крымских татар, там есть и чеченский батальон (чеченцы из европы) и кто там нет. Там всех хватает, но в любом случае, интересно было бы посмотреть на них....
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:54
        +3
        Цитата: Azerbaijan2023
        Цитата: dmi.pris1
        а как к этому отнесутся черти из мусульманского батальона

        Очень интересный вопрос. Там не только из крымских татар, там есть и чеченский батальон (чеченцы из европы) и кто там нет. Там всех хватает, но в любом случае, интересно было бы посмотреть на них....

        Они давно не мусульмане, кто воюет на стороне сатанистов.
        Одна вывеска осталась.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:07
    +7
    Ох зря эти ки это сделали. И надо честно сказать,что их воспитала нЭзАлЭжная украина...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:33
      +5
      Пусть Эрдоган теперь обтекает и продолжает украм помогать!
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:12
    +8
    Тут даже элементарный инстинкт самосохранения не сработал. И, что ожидать от этих нелюдей тем, кто попал под их власть?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:13
    +9
    Посмотрим кого постигнет кара раньше - сжегжих Коран в Европе, на Украине или убивших российских военнопленных. Всё это страшные преступления заслуживающие самого серьёзного наказания.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: Лешак
      Посмотрим кого постигнет кара раньше - сжегжих Коран в Европе, на Украине или убивших российских военнопленных. Всё это страшные преступления заслуживающие самого серьёзного наказания.

      Уже даже в ООН признали, что укрофашисты преступники не только по отношению к нашим бойцам, но и по отношению к пленным и собственному гражданскому населению!
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 19:32
      0
      Всё это страшные преступления заслуживающие самого серьёзного наказания.

      Человек издевающийся над другим также грешен перед богом. Необходимо без извращенческих излишеств максимально быстро их отправлять на божий суд.
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 18:18
    +3
    Мозгов у каклов нет совсем, как и уважения к кому-либо...
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: Buyan
      Мозгов у каклов нет совсем, как и уважения к кому-либо...

      Они мозги проскакали на майданах.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:18
    +8
    Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!

    И ведь найдёт и накажет. Анацефалы из ВСУ подписали себе не просто смертный приговор. Их жизнь, после того как Рамзан Ахматович возьмёт их за тёплое влажное вымя, будет невероятно насыщена самыми разнообразными событиями, и возможно, что умрут они далеко не сразу, но перед смертью у них будет сформировано абсолютное понимание, что зря они это сделали. А могли бы просто геройски погибнуть, но видимо это не их путь.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 18:23
      +2
      . умрут они далеко не сразу, но перед смертью
      . Не, вот тут вы точно перегнули, не положено по Корану врагов мучать, предписана быстрая и простая смерть. В средние века это было отрубание головы, а в наше время - как придется, можно просто пулю в лоб.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:49
        +1
        Позвольте поправку - по Корану нельзя мучать ЕДИНОВЕРЦЕВ-мусульман. Однако это не исключает причинение смерти способом, после которого душа наказуемого гарантировано не попадёт в рай. По шариату это удушение и утопление - это считается крайне позорной казнью. А за осквернение Корана наказание в диапазоне от побивания камнями (что крайне мучительно) до наматывания на шею детонирующего шнура, что тоже у казнимого настроения не повышает. Так что зря они так - будет не только больно, но и очень страшно и позорно.
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:21
    +6
    в сети есть свежие кадры..где укрофашисты нарезают сало на Коране
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 18:24
    +6
    Думаю, что наемникам из числа мусульман на службе укрорецха плевать на сожжение Корана.
    Им давно на все плевать.
    Каждый день переступают линии, которые должны быть для мусульман красными.
    И в Сирии и в Ливии. И здесь тоже. По большей части религиозность свою и веру вспоминают когда по красоваться нужно...
  9. Игорь Северов
    Игорь Северов Сегодня, 18:29
    +1
    Их надо поймать и показательно сжечь заживо...
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:39
    +1
    Естественно, что такой провокационный поступок не мог не вызвать оторопь и гневную реакцию мусульманской общественности.

    В мусульманском мире, теперь к Украине будет "особое" отношение.
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:52
    0
    Нужно быть последним ид... том ,чтобы оскорбить Кадырова, чеченцев и всех мусульман.
    Они оскорбили Аллаха. Я бы на месте Кадырова разослал это видео всем главам мусульманских государств с вопросом-вы будете терпеть оскорбление Аллаха?
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:52
    0
    - обратился Кадыров к сжегшим Коран украинским нацистам.

    Не надо к ним обращаться, унижаться перед свинорылами.
    Пример с дроном говорит, что только такой язык им понятен. Берите в плен и на камеру покажите, что это за дерьмо...
    В Азовстали тоже упирались, потом другие песни пели...
    Не хотят жить по-человечески, пусть подыхают, как скоты.
  13. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 19:03
    0
    Там, кажется, Пакистан снаряды и танки Т-80 бандерлогам поставляет? А на стороне бандерлогов таджики и казахи есть воюющие? Крымские татары? Ну, что ж. Теперь они, возможно, хоть что-нибудь поймут. А то ведь все претензии всегда русским адресованы.
  14. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 19:09
    0
    Может быть, Эрдоган в связи с этим побольше им корветов настроит и вообще, побольше оружия поставит? Он недоволен поведением шведского упыря, сжегшего Коран, а как он расценит теперь поведение бандерлогов? Что ему важнее, - деньги за то оружие, что он бандерлогам поставляет или вера ? И как относится к тем уродам в ЕС и НАТО, которые поддерживают этих упырей бандеровских? Что скажете, турки?
  15. Gunigunde von Wenstein
    Gunigunde von Wenstein Сегодня, 19:13
    -1
    Damit haben sich die Ukros denn Hass von Millionen Muslimen, auf sich gezogen. Der Komiker wird sich vor der Muslimischen Welt verantworten müssen. Ich bete zu Gott, dass eine Fatwa ausgesprochen wird!