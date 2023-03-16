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Несколько французских колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину

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Несколько французских колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину

В Минобороны Франции сообщили, что некоторое количество колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину.


Министр обороны Франции Себастьен Лекорню перед заседанием комиссии Национального собрания страны по вопросам обороны сообщил присутствовавшим журналистам, что первая партия из обещанных Киеву 14 единиц военной техники этого типа уже прибыла на Украину и отправилась на линию боевого соприкосновения. Однако, количество колесных танков, доставленных украинской армии, глава французского Минобороны не назвал.

Колесный танк AMX-10 RC производился в период с 1976 по 1994 годы. За это время было выпущено 457 боевых машин этого типа, около половины из которых до сих пор стоят на вооружении французской армии, однако в 2022 году была запущена программа, предусматривающая замену AMX-10 RC на более современные модели военной техники. Остававшиеся в наличии вооруженных сил Франции колесные танки были поставлены в другие страны.

Шасси AMX-10 RC предназначено для передвижения по определенным типам местности и не способно преодолевать глубокую грязь, болота и сильно изрезанную пересеченную местность. Французский колесный танк обладает броней, способной защитить от огня орудий малого калибра и осколков.

Орудие колесного танка AMX-10 RC использует исключительно специальные боеприпасы, выпускаемые только во Франции, что значительно осложнит использование украинской армией этих боевых машин.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/David Monniaux
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25 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 18:26
    +1

    И это называется танк, может БМП или БТР с башней (105мм пушка) от танка?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:39
      +4
      Это называется именно колесный танк. Или вы можете привести пример колёсного танка с иными ТТХ?
      Mobile Gun System. Тяжелый пушечный бронеавтомобиль. Истребитель танков. Бронированная боевая машина. Названий много, суть одна.
      СССР мог получить аналогичную машину и одногодку AMX-10RC, но машину (Жало-С) на вооружение не приняли.
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 19:27
        +1
        Я вам могу БМП привести с более впечатляющими характеристиками - это БМП-3.
      2. Normann
        Normann Сегодня, 19:28
        0
        Сарказм, наверное, совсем не Ваше.)
      3. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 19:44
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Mobile Gun System.

        Перевод этого один: мобильная пушечная система. В России это классифицируется как самоходное орудие. Например Спрут. «Танк» говорится только для упрощения.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 18:28
    +1
    танк обладает броней, способной защитить от огня орудий малого калибра и осколков.

    очень серьезный танк
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:11
      0
      Не понял, БК прилагается, или для покатушек?
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 19:29
      0
      Да, я уже смотрел его на украинских ресурсах. По сути этот "танк" одноклассник БМП-3. Вообще, он задумывался французами как местный вариант под задачи БРДМ.
  3. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 18:30
    0
    А лягушатники распоясались!Забыли дети трансгендеров кто их в ВОВ победителями сделал.Не умаляя подвиги Нормандии Неман всеж за гансов их воевало в разы больше чем за Союз.Не может бабушкин угодник забыть позора в Африке сученок!!!!
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:43
      +3
      справедливости ради, в ВОВ они не участвовали, а участвовали во 2МВ (символически), а броневики поставляют одной части СССР, воюющей против другой, а не его врагам.. но то, что они по факту, на сегодня, союзники наших противников- это однозначно..
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 18:45
        +2
        Участвовали французские летчики из Нормандии Неман например помогавшие СССР.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 18:48
          +1
          Цитата: Кронос
          Участвовали французские летчики из Нормандии Неман например помогавшие СССР.

          ну в этой части, конечно-да, даже 4 Героя было... но и на стороне фашиков было немало, так что я именно про страну и именно советский фронт..
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 18:49
          +1
          Цитата: Кронос
          Участвовали французские летчики из Нормандии Неман например помогавшие СССР.

          Так же были партизаны, плюс войска из колоний которые перешли на сторону Свободной Франции, часть кораблей перешедших туда же, плюс различные Французы которые вступили в войска Союзников. Там даже из Поляков танковые дивизии формировали, не то что из Французов.
          1. Хагакуре
            Хагакуре Сегодня, 19:33
            -1
            А ещё около 200 000 тыс французов воевало против СССР на стороне Германии, и этих комбатантов было больше чем всего франузского сопротивления вместе взятого. К слову книгу "Последний солдат Третьего Рейха" написал вот такой вот француз под немецким псевдонимом. О чем он сам в книге и говорит.
            1. Стирбьорн
              Стирбьорн Сегодня, 19:46
              0
              Цитата: Хагакуре
              К слову книгу "Последний солдат Третьего Рейха" написал вот такой вот француз под немецким псевдонимом.

              Так он шел как мобилизованный, Эльзас же передали Германии. Выбора у него не было. И причем тут псевдоним немецкий? Ги Сайер вполне себе француз
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:31
    -4
    Металлолом из Франции лучше чем металлом из Германии?Потом будем сортировать.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:08
      +1
      Цитата: Александр 3
      Металлолом из Франции лучше чем металлом из Германии?Потом будем сортировать.

      Не желаете съездить туда, помочь в сортировке ? Только не в тыл, а на передовую.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 19:47
        0
        Да я не против.Только на свою должность.Жаль молодых.У меня не тот тип самолёта ,ну и возраст.Переучиваться ,время и деньги.Я не против.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 19:48
          0
          Цитата: Александр 3
          Да я не против.Только на свою должность.Жаль молодых.У меня не тот тип самолёта ,ну и возраст.Переучиваться ,время и деньги.Я не против.

          А просто в пехоту ? Заодно и 10 лимонов заработаете, если, конечно, живы останетесь...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:32
    +2
    Хорошая машина АМХ 10 .Только это перекаченный бтр или танк дисторфик?Кстати канал Парвый Севастопольский сообщил беспилотник обнаружен на дне на глубине 900 метров ,подводным роботом.Район охраняется кораблём ЧФ.Будут думать как его поднимать.
    1. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 18:47
      +1
      глав
      Цитата: tralflot1832
      Хорошая машина АМХ 10 .Только это перекаченный бтр или танк дисторфик?Кстати канал Парвый Севастопольский сообщил беспилотник обнаружен на дне на глубине 900 метров ,подводным роботом.Район охраняется кораблём ЧФ.Будут думать как его поднимать.

      главное веревку как то к хвосту привязать...и м ожно обычной лебедкой достать..ни такой уж он и тяжелый..в воде тем более..крылья..наверняка отвалились...)
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:58
      +1
      Это машина, которая при учете и контроле над вооружениями не относится ни к БТР, ни к танкам. В Договоре об обычных вооружённых силах в Европе был зафиксирован термин «боевая бронированная машина, которая не попадает под определения бронетранспортёра, боевой машины пехоты или боевого танка». В тексте договора на английском языке употреблен термин тяжеловооруженная боевая машина («heavy armament combat vehicle» (HACV). Разговорных или внутренних названий для подобной техники может быть много.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:54
    +1
    Очень вовремя подогнали эти танки - прямо к весенней распутице. Ляжет на брюхо и бери его голыми руками. Это вам не в Европах на шоссе воевать.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 19:28
      -2
      А в Украине шоссе нет что ли?
      Это раз.
      А два- уж наверно не дурные там ребята этим делом занимаются что бы ванюм на радость их на брюхо пересажать все
    2. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 19:44
      0
      Не ляжет... Особенности ходовой +возможно сброса давления... А вот послераспутицы и по равнинам, в составе мангрупп они нам крови попортят..