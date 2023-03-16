Европейский Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании принял решение с 22 марта увеличить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, подняв ее с 3 до 3,5%. Это уже шестое к ряду повышение ключевой ставки, предыдущее подняло ее тоже на 50 б. п. Регулятор увеличил также и ставку по депозитам на те же 50 базисных пунктов, теперь она составляет три процента. Еще больше выросла ставка по маржинальным кредитам, достигнув 3,75%К продолжению ужесточения кредитно-денежной политики ЕЦБ подталкивает непрекращающийся рост инфляции в большинстве стран Евросоюза, в некоторых из которых этот показатель достиг двузначной величины. При этом регулятор предупредил, что высокий уровень инфляции будет сохраняться продолжительное время. Соответственно, сегодняшние повышения ставок, скорее всего, станут не последними.В пресс-релизе, выпущенном по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ прогнозирует, что европейскую экономику ожидают довольно трудные времена в долгосрочной перспективе. Регулятор намерен внимательно следить за финансовыми индикаторами и оперативно принимать решения, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить скатывания экономики стран ЕС в рецессию.Однако более важной задачей ЕЦБ считает борьбу с инфляцией, которую намерен вернуть к среднесрочному показателю в 2%. И это при том, что по данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat) по итогам февраля инфляция в еврозоне может достичь среднего показателя 8,5%, что выше прогнозного значения. Самый высокий рост цен в феврале зафиксирован в прибалтийских государствах: в Латвии инфляция составила 20,1%, в Эстонии 17,8%, в Литве — 17,2% в годовом выражении. Медленнее всего цены росли в Люксембурге, где февральская инфляция зафиксирована на уровне 5,5%.ЕЦБ прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 5,3% в 2023 году, на уровне 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания, по ожиданиям регулятора, в 2023 году составит в среднем 4,6%. В дальнейшем прогнозируется снижение до 2,5% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.При этом ЕЦБ, несмотря на серьезные проблемы у второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse на фоне банкротства нескольких американских финансово-кредитных учреждений, утверждает, что банковский сектор еврозоны устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью.