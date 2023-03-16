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Европейский Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

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Европейский Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании принял решение с 22 марта увеличить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, подняв ее с 3 до 3,5%. Это уже шестое к ряду повышение ключевой ставки, предыдущее подняло ее тоже на 50 б. п. Регулятор увеличил также и ставку по депозитам на те же 50 базисных пунктов, теперь она составляет три процента. Еще больше выросла ставка по маржинальным кредитам, достигнув 3,75%


К продолжению ужесточения кредитно-денежной политики ЕЦБ подталкивает непрекращающийся рост инфляции в большинстве стран Евросоюза, в некоторых из которых этот показатель достиг двузначной величины. При этом регулятор предупредил, что высокий уровень инфляции будет сохраняться продолжительное время. Соответственно, сегодняшние повышения ставок, скорее всего, станут не последними.

В пресс-релизе, выпущенном по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ прогнозирует, что европейскую экономику ожидают довольно трудные времена в долгосрочной перспективе. Регулятор намерен внимательно следить за финансовыми индикаторами и оперативно принимать решения, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить скатывания экономики стран ЕС в рецессию.

Однако более важной задачей ЕЦБ считает борьбу с инфляцией, которую намерен вернуть к среднесрочному показателю в 2%. И это при том, что по данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat) по итогам февраля инфляция в еврозоне может достичь среднего показателя 8,5%, что выше прогнозного значения. Самый высокий рост цен в феврале зафиксирован в прибалтийских государствах: в Латвии инфляция составила 20,1%, в Эстонии 17,8%, в Литве — 17,2% в годовом выражении. Медленнее всего цены росли в Люксембурге, где февральская инфляция зафиксирована на уровне 5,5%.

ЕЦБ прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 5,3% в 2023 году, на уровне 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания, по ожиданиям регулятора, в 2023 году составит в среднем 4,6%. В дальнейшем прогнозируется снижение до 2,5% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

При этом ЕЦБ, несмотря на серьезные проблемы у второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse на фоне банкротства нескольких американских финансово-кредитных учреждений, утверждает, что банковский сектор еврозоны устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/europeancentralbank/48518437536
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10 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 18:53
    +2
    Деньги будут стоить дороже и брать их будут меньше
    1. poquello
      poquello Сегодня, 19:13
      +2
      Цитата: Маз
      Деньги будут стоить дороже и брать их будут меньше

      отсутствие возможности взять дешевых денег неблагоприятно сказывается на развитии бизнеса
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:23
        +1
        Бизнес переезжает из европы в америку. Снаряды они надеются им возместят соседи, наивные. Так что могут себе и ставку поднять.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 19:32
        +1
        Цитата: poquello
        отсутствие возможности взять дешевых денег неблагоприятно сказывается на развитии бизнеса

        Складывается впечатление, что идея повысить ставку из Штатов подброшена в ЕС.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:58
    +2
    Странно ,вроде Европейский Союз, а везде инфляция разная,западные еэсовцы грабят восточных.Другим не объяснить.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 19:11
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Странно ,вроде Европейский Союз, а везде инфляция разная,западные еэсовцы грабят восточных.Другим не объяснить.

      Цитата: Mitroha
      И всех их грабит США, но хомячки и рады этому

      во, а любимых жен много не бывает
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 19:15
      0
      В Германии (Дюссельдорф) на один евро вы чашку кофе не купите, в Греции (Янина) вы на этот же один евро сможете весьма сытно поесть в далеко не самом худшем кафе. Цена евро в ЕС никогда не была одинаковой, чем, кстати, местные жулики очень неплохо пользовались. Это примерно как в 70-е годы во Вьетнаме ананасы были - на севере деликатес, на юге сорняк.
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 19:05
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Странно ,вроде Европейский Союз а везде инфляция разная,западные еэсовцы грабят восточных.Другим не объяснить.

    И всех их грабит США, но хомячки и рады этому
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:20
    0
    До всего этого ещё я читал, что в Европе есть такая проблема - дефляция. В Дании в рамках борьбы с ней ЦБ вообще держал отрицательную ключевую ставку. Не намного меньше нуля, но всё же. Вроде бы, -0,5%. Коммерческие банки, конечно, отрицательную не держали, насколько я знаю, но ситуация всё равно была явно нездоровая.
    Я вот слегка опасаюсь, как бы так не вышло, чтоб нынешние проблемы Европы оказались не проблемами, а жёсткой диетой, после которой сбросится жир, зато останутся кости и мышцы.
  5. kot423
    kot423 Сегодня, 19:35
    0
    Цитата: Mitos
    Бизнес переезжает из европы в америку.

    Не по теме, но оченно интересно, а гейропейцы тоже после прибытия будут неграм ступни целовать? Или как то не толерантненько, могут и раком за неправильный приезд нагнуть...