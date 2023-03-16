Подписание Макроном закона о повышении пенсионного возраста без обсуждения в парламенте вывело на улицы сотни тысяч французов

Во Франции впервые в новейшей истории применён конституционный закон в обход законодательного органа власти. Речь идёт о резонансном законе о повышении в стране пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Изначально предполагалось, что законопроект, который декларативно продвигала премьер-министр страны Элизабет Борн, будет рассматриваться депутатами французского парламента. Однако когда исполнительная власть поняла, что на фоне массовых протестов законопроект в парламенте может как минимум надолго увязнуть, решили применить так называемую президентскую прерогативу.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, используя статью 49.3 конституции страны, даёт юридическую силу законопроекту.
Технически на этом основании закон принят, причём голосование парламентариев, как уже отмечено, не потребовалось.
Премьер-министр Борн пришла в зал заседаний парламента и попыталась высказаться по поводу закона, но депутаты выступление заблокировали.
Информация о принятии закона о повышении пенсионного возраста в обход парламента вызвала возмущение французской общественности. Как пишет Le Figaro, на площади Согласия началась «дикая манифестация». Люди держат в руках плакаты, на которых написано, что «президент ведёт Францию к социальному взрыву».
Депутат от партии «Непокорённая Франция» Франсуа Рюффен:
У нас был Макрон, который сокрушил трудящуюся Францию, теперь у нас есть Макрон, который сокрушил демократию. Эти многие и многие тысяч людей – сигнал правительству и президенту, что они потеряли опору народа и находятся в вакууме.
По самым скромным оценкам, в центре Парижа с утра собрались не менее 70 тысяч человек, причём народ продолжал прибывать. К вечеру счёт пошёл на сотни тысяч манифестантов по всей Франции.
Депутат Национального собрания:
Президент должен консолидировать Францию, иначе она развалится на части.
Экс-кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон:
Вы представляете, президент подписывает документ без обсуждения в парламенте. Это не просто какой-то рядовой документ. Это закон, касающийся миллионов французов. Думаю, это его политический провал и полный крах президентского меньшинства.
Высказалась по поводу сегодняшнего события и Марин Ле Пен. По её словам, премьер Борн обещала, что вопрос будет решён демократически, но своего слова не сдержала:
Премьер и все её министры должны уйти в отставку за обман французского народа.