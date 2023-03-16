Подписание Макроном закона о повышении пенсионного возраста без обсуждения в парламенте вывело на улицы сотни тысяч французов

У нас был Макрон, который сокрушил трудящуюся Францию, теперь у нас есть Макрон, который сокрушил демократию. Эти многие и многие тысяч людей – сигнал правительству и президенту, что они потеряли опору народа и находятся в вакууме.

Президент должен консолидировать Францию, иначе она развалится на части.

Вы представляете, президент подписывает документ без обсуждения в парламенте. Это не просто какой-то рядовой документ. Это закон, касающийся миллионов французов. Думаю, это его политический провал и полный крах президентского меньшинства.

Премьер и все её министры должны уйти в отставку за обман французского народа.