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Подписание Макроном закона о повышении пенсионного возраста без обсуждения в парламенте вывело на улицы сотни тысяч французов

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Подписание Макроном закона о повышении пенсионного возраста без обсуждения в парламенте вывело на улицы сотни тысяч французов

Во Франции впервые в новейшей истории применён конституционный закон в обход законодательного органа власти. Речь идёт о резонансном законе о повышении в стране пенсионного возраста с 62 до 64 лет.


Изначально предполагалось, что законопроект, который декларативно продвигала премьер-министр страны Элизабет Борн, будет рассматриваться депутатами французского парламента. Однако когда исполнительная власть поняла, что на фоне массовых протестов законопроект в парламенте может как минимум надолго увязнуть, решили применить так называемую президентскую прерогативу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, используя статью 49.3 конституции страны, даёт юридическую силу законопроекту.
Технически на этом основании закон принят, причём голосование парламентариев, как уже отмечено, не потребовалось.

Премьер-министр Борн пришла в зал заседаний парламента и попыталась высказаться по поводу закона, но депутаты выступление заблокировали.

Информация о принятии закона о повышении пенсионного возраста в обход парламента вызвала возмущение французской общественности. Как пишет Le Figaro, на площади Согласия началась «дикая манифестация». Люди держат в руках плакаты, на которых написано, что «президент ведёт Францию к социальному взрыву».

Депутат от партии «Непокорённая Франция» Франсуа Рюффен:

У нас был Макрон, который сокрушил трудящуюся Францию, теперь у нас есть Макрон, который сокрушил демократию. Эти многие и многие тысяч людей – сигнал правительству и президенту, что они потеряли опору народа и находятся в вакууме.

По самым скромным оценкам, в центре Парижа с утра собрались не менее 70 тысяч человек, причём народ продолжал прибывать. К вечеру счёт пошёл на сотни тысяч манифестантов по всей Франции.

Депутат Национального собрания:

Президент должен консолидировать Францию, иначе она развалится на части.

Экс-кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон:

Вы представляете, президент подписывает документ без обсуждения в парламенте. Это не просто какой-то рядовой документ. Это закон, касающийся миллионов французов. Думаю, это его политический провал и полный крах президентского меньшинства.

Высказалась по поводу сегодняшнего события и Марин Ле Пен. По её словам, премьер Борн обещала, что вопрос будет решён демократически, но своего слова не сдержала:

Премьер и все её министры должны уйти в отставку за обман французского народа.
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:22
    +4
    Арабы довольны, сейчас начнут грабить и будут ругаться на мове.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:25
      +1
      Смелые пенсионеры. Французам же недавно показвали, что будет с про-российскими активистами.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 19:22
    +4
    "Думаю, это его политический провал и полный крах президентского меньшинства."
    хм, а то что?
  3. Normann
    Normann Сегодня, 19:26
    +2
    Чем больше выйдет на улицы - тем лучше, может позабудут про поставку AMX-10RC на Украину в больших количествах и остальных видов вооружений, в том числе.
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:26
    +6
    молодцы люди, а у нас все языки в зад засунули ,поэтому и имеем одно недоразумение
    1. Самый вежливый
      Самый вежливый Сегодня, 19:34
      +4
      Один Президент на один вопрос как то ответил : «Вы что, хотите, как в Париже?»
      Хотелось бы laughing Чтобы профсоюзные лидеры , настоящие а не фальшивые, вывели бы людей на улицы и добились бы соблюдения прав трудящегося человека!!
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:35
      0
      Да ладно бы если одно...
      Для длинного комментария ума не хватает.
  5. Ольга Филина
    Ольга Филина Сегодня, 19:27
    0
    "То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет - ой-ё-ёй!" А французы молчать не будут, разозлятся - снесут Макрона и фамилии не спросят.
  6. Комментарий был удален.
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:28
    +2
    Пытаюсь понять посыл (или призыв) статьи. Пенсионный возраст во Франции ниже, чем в России. И там и там пенсионная реформа проведена вопреки желания большинства французов\россиян. «Премьер и все её министры должны уйти в отставку за обман французского народа»… запамятовал, что там Владимир Владимирович про повышение пенсионного возраста говорил…
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:41
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Пытаюсь понять посыл (или призыв) статьи.

      Все у них не как у людей. Нет бы ролики сначала месяц-два покрутить с 80-летними бабушками и дедушками, что по пруду на лисапеде катаются и в булонском лесу кроссы наворачивают, глядишь и поняли бы что до деревянного макинтоша вкалывать надо. А они не хотят чавой та. Странный народ. Нерусские, одним словом.
  8. Canecat
    Canecat Сегодня, 19:30
    +1
    Да, мера непопулярная... но это была бы не Франция, если бы не вышла на баррикады. ))
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 19:34
    +1
    Ну там народ протестует. А у нас ввели повышение на 5 лет- никто в госдуре и не хрюкнул. Все сказали "одобрямс" во главе с с бабулей Терешковой. Бабуля была в первых рядах.
  10. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 19:38
    0
    Нехорошие французы. Плохие. Аж на 2 года пенс. возраст подняли - и орут, бузят, сотни тысяч вышли. В прошлый раз бензин на 3% подорожал, так больше года жёлтые жилеты бузотёрили. Никакой дисциплины. Надо с нас пример брать. Наш народ всегда рад любой властной инициативе.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:39
    0
    Эх ,бронивичок бы во Францию подкинуть?!