Это что за остановка? Это город Сталинштадт

Ничего святого

«похороны Сталина были столь скоротечными, что возникло ощущение, что в Кремле хотят побыстрее избавиться вообще от сталинского периода. Послы стран народной демократии в СССР в середине марта 1953 г. запросили советский МИД о планах по увековечиванию памяти Сталина. Конкретного ответа так и не последовало».

«по инициативе трудящихся Катовице и с одобрения руководства ПОРП и правительства ПНР, наш город, освобожденный возглавляемой генералиссимусом Сталиным доблестной Советской армией от нацистской оккупации, получает название в честь Памяти И. В. Сталина».

Немецкая пунктуальность

«Сталин начал мешать советскому руководству, как только умер».

Время ещё не рассудило