Развитие и модернизация ЗРК «Тор-М2»

ЗРК "Тор-М2", задействованный в Спецоперации, февраль 2023 г.
На протяжении нескольких последних десятилетий на вооружении нашей армии состоит зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор». За время эксплуатации и производства он неоднократно проходил модернизацию, в т.ч. с созданием совершенно новых модификаций. Как сообщается, процесс обновления не прекращается, и прямо сейчас ведутся работы по очередной модернизации актуальной версии комплекса «Тор-М2».
Новые цели
Последним представителем семейства «Тор», принятым на вооружение войсковой ПВО российской армии, является ЗРК 9К332 «Тор-М2». За счет внедрения ряда новых компонентов, в т.ч. современной управляемой ракеты, он имеет значительные преимущества перед другими комплексами линейки. При этом развитие линейки ЗРК не останавливается, и проводятся необходимые работы.
Последние новости о модернизации ЗРК «Тор-М2» поступили 15 марта от агентства ТАСС. О проведении работ ему рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанил Зиятдинов. Руководитель организации-производителя отметил, что работы по модернизации комплекса «Тор-М2» продолжаются и не прекращаются. В ходе этого процесса ЗРК получает возможность поражать новые типы воздушных целей, в т.ч. только появляющихся.
Специалисты ИЭМЗ «Купол» оценивают потенциал комплекса, а также выполняют математическое моделирование его боевой работы по различным целям, в т.ч. перспективным. При появлении соответствующих возможностей, расчеты проверяются на практике, после чего проводится оценка фактических результатов.
Ф. Зиятдинов также обозначил основные пути развития «Тора-М2» и цели этого процесса. По его словам, применяемые технические решения позволяют значительно повысить характеристики ЗРК в контексте обнаружения малоразмерных целей. Кроме того, продолжается повышение степени автоматизации. Все основные процессы будут выполняться практически без участия оператора. Человеку останется только давать команду на пуск, а все остальное комплекс сделает сам.
Когда будут получены подобные результаты, и как скоро обновленная техника с улучшенными характеристиками пойдет в войска, гендиректор «Купола» не уточнил. Можно ожидать, что предприятие делает все возможное для скорейшего выполнения работ и быстрого обновления ЗРК в войсках.
Современный комплекс
Изделие «Тор-М2», как и его предшественники, является самоходным зенитным ракетным комплексом малой дальности. Этот ЗРК предназначается для войсковой ПВО, что определяет круг решаемых задач. «Торы» должны сопровождать войска и защищать их от средств воздушного нападения на марше, на позициях или в местах дислокации.
Основным элементом ЗРК 9К332 «Тор-М2» является боевая машина 9А331М2. Она является автономным боевым средством и может решать все задачи самостоятельно; возможно включение в подразделения разного состава с применением других средств ПВО. Машина построена на гусеничном шасси с высокими характеристиками подвижности и проходимости, за счет чего способна сопровождать любую военную технику.
Боевая машина несет модуль-башню с необходимым оснащением. Имеется собственная радиолокационная станция обнаружения целей, аппаратура определения государственной принадлежности, а также РЛС и оптико-электронная станция наведения. Не используя внешнее целеуказание, «Тор-М2» контролирует воздушную обстановку в радиусе 32 км.
Специально для последней модификации «Тора» была разработана ЗУР 3М338К. Ракеты поставляются в транспортно-пусковых контейнерах с несколькими ячейками для вертикального старта. Боевой модуль машины 9А331М2 вмещает 16 ракет. Перезарядка осуществляется при помощи крановой установки на транспортно-заряжающей машине.
Ракета 3М338К оснащена радиокомандной системой наведения; РЛС наведения имеет четыре канала управления. При помощи твердотопливного двигателя ЗУР развивает скорость до 1000 м/с. Дальность пуска достигает 12 км, высота поражения – 10 км. Ракета способна маневрировать с продольной перегрузкой до 30 ед., что обеспечивает поражение цели с перегрузкой до 10-12.
Боевой расчет ЗРК состоит из трех человек. Водитель управляет шасси, а оператор и командир отвечают за применение зенитных средств. Перевод комплекса из походного положения в боевое производится расчетом; на это требуется не более 3 мин.
Круг задач
ЗРК 9К332 «Тор-М2» предназначается для борьбы с широким кругом средств воздушного нападения, угрожающих сухопутным войскам. Он должен засекать и поражать самолеты тактической авиации, ударные и транспортно-боевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты разных классов, а также разнообразные образцы высокоточного оружия воздушного и иного базирования.
В ходе испытаний и многочисленных учений «Торы-М2» и их расчеты неоднократно демонстрировали эффективную борьбу со всеми предполагаемыми целями. С 2015 г. такие ЗРК участвуют в обороне российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Им неоднократно приходилось перехватывать воздушные цели в виде коммерческих или кустарно изготовленных БПЛА с боевой нагрузкой. Более крупные цели, такие как полноценные самолеты, на этом театре фактически отсутствуют.
С февраля 2022 г. большое количество ЗРК «Тор-М2» участвует в Спецоперации по защите Донбасса. На этот раз комплексы решают более сложные задачи и работают с более широким кругом целей. У противника пока сохраняется боевая авиация и управляемое вооружение для нее. Кроме того, украинские формирования широко применяют разнообразные беспилотники и реактивную артиллерию, в т.ч. современные иностранные образцы.
По известным причинам, именно БПЛА и реактивные снаряды чаще всего появляются в воздушном пространстве и являются основными целями для российской ПВО. Как сообщается, «Тор-М2» и другие отечественные ЗРК вполне способны бороться с такими целями и показывают высокую эффективность. Радиолокационные или оптические средства успешно засекают беспилотники и обеспечивают наведение ракет. ЗУР из состава комплекса 9К332 так же демонстрируют высокую эффективность.
При всем этом, перехват некоторых целей, в основном мелких БПЛА, достаточно сложен. Кроме того, противник и его поставщики следят за нашей ПВО и своими потерями, и делают необходимые выводы. Принимаются меры разного рода по защите новых и перспективных БПЛА и иных изделий от обнаружения и воздействия зенитных средств.
Все это предъявляет к нашим средствам ПВО дополнительные требования. Необходимо не только сохранять эффективность боевой работы, но и повышать все основные характеристики. Именно с этой целью осуществляются работы, недавно упомянутые гендиректором ИЭМЗ «Купол». Их результатом станет очередное улучшение серийного ЗРК «Тор-М2», имеющего широкое распространение в войсках.
Следует отметить, что на вооружении нашей войсковой ПВО состоят не только комплексы семейства «Тор». Имеются и другие изделия и системы, которые тоже должны бороться со всеми актуальными и перспективными угрозами. По всей видимости, развитием своих разработок с учетом недавно полученного опыта занимается не только ИЭМЗ «Купол». Аналогичные работы должны идти и на других предприятиях.
В процессе развития
На данный момент войсковая ПВО российской армии располагает целым рядом зенитных систем и комплексов разных классов с высокими характеристиками. Важное место в ней занимает ЗРК «Тор-М2». Такие комплексы демонстрируют высокие характеристики и эффективно перехватывают различные цели, от беспилотников до ракет.
При этом «Тор-М2» продолжает развиваться. По итогам очередного этапа доработок его характеристики вырастут, а кроме того, комплекс сможет бороться с совершенно новыми угрозами, в т.ч. пока отсутствующими у противника. Осталось только дождаться завершения работ и появления обновленных ЗРК в войсках.