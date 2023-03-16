Маневр ЧВК «Вагнер» при дальнейшем развитии успеха позволяет разрезать группировку противника в Артёмовске и блокировать гарнизон ВСУ в центре города

Продолжается битва за Артёмовск. К настоящему моменту обстановка в городе складывается такими образом, что до его центра передовым подразделениям ЧВК «Вагнер» остаётся менее 500 м. При этом, как говорят сами участники боёв, взятие под контроль кварталов, примыкающих к центру, имеет главным образом психологический эффект.По настоящему стратегический эффект во всей Бахмутской (Артёмовской) операции может иметь продвижение российских подразделений в юго-западной части города. Дело в том, что именно через эту часть Артёмовска проходят улицы, переходящие в автодороги в двух важнейших направлениях – на Константиновку через Ивановское (Красное) и на Часов Яр через Хромово (Артёмовское).К настоящему моменту сообщается о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» пересекли улицу Корсунского (бывшая – Некрасова) с юга на север и освободили от украинских формирований территории северо-восточнее того места, где ранее находился памятник советскому МиГ-17. Под контроль бойцов штурмовых отрядов перешли части улиц Корсунского, Крылова, Ивана Ивкина в районе её пересечения с упомянутой улицей Крылова.Таким образом, совершён обходной манёвр к северо-востоку от стыка улиц Корсунского (Некрасова) и Чайковского. Этот стык важен тем, что, находясь в районе сквера «Самолёт», составляющего его улицы Артёмовска переходят в междугородную дорогу – на Ивановское и далее на Константиновку.Обходной манёвр может позволить продвинуться к другому важному перекрёстку – улиц Чайковского и Юбилейной, с которого фактически начинается дорога на Часов Яр через упомянутое Артёмовское (Хромово).Соответственно, при развития успеха ЧВК «Вагнер» могут этим обходным манёвром занять ключевые кварталы на юго-западе Артёмовска, и это приведёт как к разрезанию группировки противника на части в городской черте и полному блокированию гарнизона ВСУ, засевшего в центре города.И для противника складывается сложная ситуация - бросать резервы в район «Самолёта» чревато тем, что их выбьет пристрелявшаяся российская артиллерия. Атаковать из городской черты от улицы Чайковского, значит оголить фланг. Снять часть войск из центра - высока вероятность того, что центр будет освобождён российскими силами и без необходимости блокирования украинского гарнизона на этом участке внутригородского фронта.