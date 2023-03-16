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Генштаб ВСУ впервые упоминает в сводке атаку российских сил на Григоровку, что говорит о приближении ЧВК «Вагнер» к Часову Яру ещё и с северного направления

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Генштаб ВСУ впервые упоминает в сводке атаку российских сил на Григоровку, что говорит о приближении ЧВК «Вагнер» к Часову Яру ещё и с северного направления

В вечерней сводке Генштаба ВСУ появляются названия, которые в последнее время не фигурировали. При этом ГШ ВСУ взял особую «моду» - заявлять об отбитых атаках в этих населённых пунктах. Однако это лишь подтверждает продвижение российских войск, так как в предыдущих сводках отдельные сёла не фигурировали.


Например, в сводке украинского военного ведомства впервые указан населённый пункт Григоровка в Бахмутской агломерации и атаки на него. Это село примечательно тем, что находится оно примерно в 5 километрах к северу от Часова Яра и северо-западнее Богдановки. Таким образом, продвижение ЧВК «Вагнер» идёт в самом Бахмуте (Артёмовске), также с юго-востока к Часову Яру, а теперь с севера в направлении этого города.

Эти действия в значительной степени усложняют противнику задачу по деблокированию своего бахмутского гарнизона, если, конечно, украинское командование вообще собирается своих в этом городе деблокировать.

Интересно то, что в случае освобождения Григоровки перед российскими силами открывается перспектива не только сжатия полукольца вокруг Часова Яра, но и дальнейшего продвижения, например, в сторону Краматорска, причём с возможным форсированием канала Северский Донец-Донбасс.



В любом случае бои за Григоровку говорят о том, что ЧВК «Вагнер» продолжают расширять территорию контроля вокруг Артёмовска (Бахмута) и препятствовать свободной переброске резервов ВСУ.
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9 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:31
    0
    Пора на кладбище, свиньи.... хрюканье все громче wassat
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 21:43
      0
      Главное не терять темп и своих бойцов. soldier
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:36
    0
    Я, честно говоря, так и не понял почему так за Бахмут держаться?
    1. HEISENBERG WHITE
      HEISENBERG WHITE Сегодня, 21:45
      0
      Потому что символ "фортица бахмута" очень важен для режима зели
    2. ian
      ian Сегодня, 21:47
      0
      Цитата: михаилл
      Я, честно говоря, так и не понял почему так за Бахмут держаться?

      Во первых имиджевый момент. Так сказать реванш за Мариуполь. "Фортеця Бахмут" это уже почти мировой бренд.
      Во вторых - транспортный узел обеспечивающий логистику на этом участке фронта.. Опять же через него идут авто и жд магистрали на славянское направление. А это , вероятно следующий пункт...
    3. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 21:47
      0
      Да похоже просто как за символ. Свинофюрер же обещал ни в коем случае Бахмут не сдавать.
    4. Denis812
      Denis812 Сегодня, 21:52
      0
      Возможно, ВСУ так сковывают силы ВС РФ и ЧВК, выбивая одновременно наших опытных бойцов перед переходом в собственное наступление.
      То есть схема примерно такая же, что использовал Жуков при обороне Москвы. Когда Жуков не разрешал отводить войска ни на километр, более того когда Рокоссовский обратился в ГШ, Жуков отменил одобренное Генштабом решение. " приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать"

      Вопрос в том, окупится ли такой подход. А ответ на этот вопрос может дать тот, кто знает какие резервы создадутся у ВСУ за время обороны Бахмута.
      Если достаточные для прорыва обороны и выхода на Мелитополь, например, то ВСУ без разницы сколько в Бахмуте легло людей. Стратегический прорыв куда важнее.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:43
    0
    Вагнера не остановить. Его не остановить. Продвигайтесь вперед, пока другие кажутся окаменевшими.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 21:49
      0
      Так-то оно так, но вот оттого, что другие стоят у вагнеров фланги оголяются, а это не есть хорошо.