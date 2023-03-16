Генштаб ВСУ впервые упоминает в сводке атаку российских сил на Григоровку, что говорит о приближении ЧВК «Вагнер» к Часову Яру ещё и с северного направления

В вечерней сводке Генштаба ВСУ появляются названия, которые в последнее время не фигурировали. При этом ГШ ВСУ взял особую «моду» - заявлять об отбитых атаках в этих населённых пунктах. Однако это лишь подтверждает продвижение российских войск, так как в предыдущих сводках отдельные сёла не фигурировали.Например, в сводке украинского военного ведомства впервые указан населённый пункт Григоровка в Бахмутской агломерации и атаки на него. Это село примечательно тем, что находится оно примерно в 5 километрах к северу от Часова Яра и северо-западнее Богдановки. Таким образом, продвижение ЧВК «Вагнер» идёт в самом Бахмуте (Артёмовске), также с юго-востока к Часову Яру, а теперь с севера в направлении этого города.Эти действия в значительной степени усложняют противнику задачу по деблокированию своего бахмутского гарнизона, если, конечно, украинское командование вообще собирается своих в этом городе деблокировать.Интересно то, что в случае освобождения Григоровки перед российскими силами открывается перспектива не только сжатия полукольца вокруг Часова Яра, но и дальнейшего продвижения, например, в сторону Краматорска, причём с возможным форсированием канала Северский Донец-Донбасс.В любом случае бои за Григоровку говорят о том, что ЧВК «Вагнер» продолжают расширять территорию контроля вокруг Артёмовска (Бахмута) и препятствовать свободной переброске резервов ВСУ.