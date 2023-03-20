Из Китая с любовью: перспективы поставок в зону СВО тяжёлых вооружений из КНР

Когда говорят о Китайской Народной Республике (КНР), то зачастую мнения разнятся. Кто-то говорит, что Китай – это друг Российской Федерации, кто-то считает, что Китай сам может напасть на Россию ради северных территорий. В реальности всё куда проще, Китай – это страна, которая чётко придерживается стратегии realpolitik (реальная политика). Если Китаю будет выгодно – он будет поддерживать Россию, изменится военная, политическая и/или экономическая ситуация – и Китай вполне может поменять свою позицию на диаметрально противоположную.
Сейчас Китай явно ощущает угрозу, исходящую от США и их сателлитов. Можно с уверенностью утверждать, что в одиночку Китаю с США не справиться – уже сейчас его окружают враждебные страны, со многими из которых у Китая есть неразрешённые территориальные споры. США и Великобритания фактически оторвали от Китая его неотъемлемую часть – Тайвань. США и Великобритания вполне могут использовать Индию как противовес Китаю, накачав её «западной помощью» – оружием и технологиями, а затем стравить две эти державы в самоубийственной войне. США и Великобритания вполне могут организовать союз, включающий Японию, Южную Корею, Вьетнам и другие страны региона, для организации многосторонней блокады Китая, а возможно, что и для войны против него.
Но во всех этих планах есть одна загвоздка – это Россия. Да, во многих сферах Россия уже уступает Китаю, уже не скажешь, как во времена СССР, что мы «старший брат» по отношению к Китаю, скорее – всё наоборот. Но тем не менее Россия по-прежнему обладает мощнейшим арсеналом ядерного оружия. Также Россия по-прежнему является мировым лидером в некоторых, критически важных отраслях человеческой деятельности, например, в ядерной энергетике. Ну и наконец, Россия обладает огромными природными ресурсами – в случае изоляции Китая именно Россия может стать для Китая их единственным источником.
Есть ещё одна причина, по которой Китаю лучше дружить с нашей страной, чем враждовать – у России имеется уникальный многовековой опыт ведения боевых действий против стран Запада и достижения победы над ними.
Как бы ни была слаба наша страна, но для Китая она может стать могучим союзником. Или противником, если странам Запада удастся добиться своего и получить контроль над руководством нашей страны, чего им почти удалось добиться в 90-е годы. После этого они могут использовать Россию как таран для сокрушения Китая – в этом случае вместо Украины, нацеленной на Россию, будет Россия, нацеленная на Китай (или оставшиеся от России осколки – квазигосударства, предназначенные для той же цели).
Таким образом, политическая устойчивость Российской Федерации на текущем историческом отрезке вполне соответствует интересам КНР, а учитывая то, что политическая ситуация в нашей стране во многом будет зависеть от развития ситуации на Украине, то Китай вполне может быть заинтересован в оказании поддержки нашей стране, пусть даже об этом не будет говориться открыто, так как официальное появление военного-политического блока на основе России и Китая вполне может напугать другие страны и сделать их уязвимыми для американо-британской дипломатии.
Если отбросить в сторону чисто экономические преимущества от сотрудничества между нашими странами, то какую помощь в военной сфере Китай потенциально может предоставить России?
Необходимо сразу уточнить несколько моментов.
Во-первых, как мы уже говорили выше, КНР, как и обязано поступать любое разумное государство, в первую очередь будет думать о своих интересах. Соответственно, в зависимости от политической и экономической ситуации, поставки могут быть как открытыми, так и скрытыми. Второй вариант более вероятен, соответственно, уменьшаются шансы на получение вооружений, которые однозначно могут быть идентифицированы как китайские.
Во-вторых, нет смысла поставлять ВС РФ то вооружение, которое потребует специфических китайских боеприпасов, например, стрелкового оружия под патрон 5,8х42 мм или самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 155 мм. То есть более логичными видятся поставки вооружений под стандартизированные в России типы боеприпасов, либо вооружений, количество «нестандартных» боеприпасов для которых не будет исчисляться десятками – сотнями тысяч.
В-третьих, вполне вероятно, что Китаю ещё предстоит битва за Тайвань, поэтому те вооружения, которые будут играть в ней важную роль, также вряд ли будут поставляться. Исключение – Китай сам может быть заинтересован в ограниченных поставках некоторых образцов вооружений для проведения их полевых испытаний в условиях реального военного конфликта высокой интенсивности.
Итак, какое тяжелое вооружение КНР может потенциально поставить России?
Бронетехника
Поставка новейших танков, например, таких как Тип 99 (ZTZ-99), изображение которого приведено в начале статьи, маловероятна – вряд ли Китай решится дать России доступ к новейшим достижениям своей бронетанковой промышленности. С другой стороны, теоретически Китай может быть заинтересован в оценке реального боевого потенциала своей бронетехники.
Но всё же больше шансов появиться в зоне СВО у танка Тип 96 / Тип 96А, которые китайская промышленность произвела в количестве порядка 2 400 штук.
Китайский основной боевой танк (ОБТ) Тип 96
Возможно, выше шансы попасть в зону СВО у боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортёров (БТР). Например, китайская БМП Тип 04 (ZBD-04) является аналогом российской БМП-3, а её башня и вовсе является лицензионной копией своего российского аналога. Выпущено БМП ZBD-04/ZBD-04А в КНР порядка 2 300 штук.
БМП Тип 04 (ZBD-04)
Также в КНР выпускается БМП ZBL-08 (экспортный вариант VN1). Эта машина фактически является бронетранспортёром, концептуально она близка к российскому БТР-82. Всего произведено 3 150 БМП ZBL-08, ещё выпущено 900 БТР ZSL-10 – модификации с крупнокалиберным пулемётом вместо 30-мм пушки, а также 1 250 единиц боевых машин огневой поддержки ZTL-11 (экспортный вариант ST1), вооружённых 105-мм пушкой.
БМП ZBL-08
Боевая машина огневой поддержки ZTL-11
В войне против Тайваня все вышеперечисленные боевые машины, в тех количествах, в которых они произведены промышленностью КНР, не потребуются.
Таким образом, потенциально Китай может поставить их ВС РФ в количестве по несколько сотен каждого типа, тем более что с ответными поставками аналогичной бронетехники после завершения СВО проблем у России не возникнет.
Артиллерия
Имеют ли смысл поставки возимой артиллерии?
Скорее всего, нет, её у нас и так достаточно. Да и опыт СВО показывает, что в современной войне возимые артиллерийские установки долго не живут – разве что использовать их для создания эрзац-САУ, однако и здесь мы вполне можем обойтись своими силами. Другое дело самоходные артиллерийские установки.
Новейшую САУ PLZ-05 калибра 155 мм, способную стрелять снарядом WS-35 на 100 километров китайцы нам не поставят. Кроме того, такую артсистему или придётся использовать только с управляемыми боеприпасами, или для неё потребуется поставлять сотни тысяч снарядов не используемого ВС РФ калибра.
САУ PLZ-05 калибра 155 мм
То же самое относится и к китайским САУ PLZ-45 и САУ SH1 калибра 155 мм, разработанным для экспортных поставок.
САУ PLZ-45 (слева) и САУ SH1 (справа)
Таким образом, наибольшие шансы попасть в зону СВО имеются у САУ PLZ-07 калибра 122 мм, снаряды для стрельбы из которой имеются в наличии у ВС РФ. Для сухопутных сил КНР было выпущено 550 единиц САУ PLZ-07, ещё некоторое количество САУ PLZ-07 было поставлено корпусу морской пехоты. Сотни полторы САУ PLZ-07 нам не помешают?
Реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Условно китайские РСЗО можно разделить на два типа – те, что развивались на базе советских разработок, советских калибров, и те, что были разработаны в КНР самостоятельно, под новые типы боеприпасов.
У России на вооружении и на хранении находится свыше 2 500 РСЗО «Град» калибра 122 мм, порядка 900 РСЗО «Ураган» калибра 220 мм и свыше 100 РСЗО «Смерч» калибра 300 мм. Предприятиями российского ВПК в настоящее время производятся модернизированные РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм и РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм – для последней боевой машины выпускаются высокоточные боеприпасы, аналогичные управляемым снарядам американской РСЗО HIMARS.
Таким образом, маловероятно, что у ВС РФ имеется потребность в китайских РСЗО калибра 122 мм, хотя в Китае и есть интересные модели под этот калибр.
Китайская РСЗО PR50 Sandstorm калибра 120 мм с боекомплектом, увеличенным в два раза по сравнению с РСЗО «Град»
РСЗО калибра 220 мм в Китае отсутствуют, а вот РСЗО калибра 300 мм и более России вполне могут пригодиться. Например, китайская РСЗО PHL-03 калибра 300 мм явно является идейным наследником РСЗО «Смерч», однако, судя по данным открытых источников, по тактико-техническим характеристикам она уже превзошла не только «Смерч», но и новейший российский РСЗО «Торнадо-С». По крайней мере, заявленная дальность стрельбы для РСЗО PHL-03 новыми боеприпасами составляет 160 километров, при 120 километрах у «Торнадо-С».
С высокой вероятностью РСЗО PHL-03 совместима по боеприпасам с РСЗО «Смерч», в этом случае ВС РФ не помешали бы несколько десятков этих боевых машин, тем более что для НОАК они произведены в количестве 175 штук, и ещё около 40 машин поставлены на экспорт.
РСЗО PHL-03
У КНР существуют ещё две РСЗО – WS-2/WS-2D калибра 400/425 мм и WS-3/WS-3D калибра 400 мм, с дальностью стрельбы до 400 километров. Маловероятно, что они могут быть востребованы в ВС РФ из-за отсутствия боеприпасов к этим машинам, однако для РСЗО WS-3/WS-3D существуют управляемые боеприпасы, которые могут быть использованы в значительно меньших количествах, чем неуправляемые, то есть РСЗО WS-3/WS-3D можно считать чем-то вроде аналога оперативно-тактической ракеты ATACMS, запускаемой РСЗО HIMARS. В случае, если США начнут поставки Украине ракет ATACMS, поставки РСЗО WS-3/WS-3D могли бы стать симметричным ответом из Китая.
Снарядный голод
Боеприпасов много не бывает. Учитывая артиллерийский характер этой войны, можно предположить, что наиболее простой и эффективной формой помощи со стороны Китая могли бы стать именно поставки боеприпасов. В первую очередь речь идёт об артиллерийских снарядах калибра 122 мм и 152 мм (тем более что сам Китай постепенно переходит на калибр 155 мм). То же относится и к снарядам для реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм и 300 мм. Возможно, не помешают ВС РФ и другие типы боеприпасов – мины калибра 120 мм, снаряды для танковых пушек калибра 125 мм, снаряды для малокалиберных пушек калибра 30 мм и так далее.
Значительное увеличение огневой производительности на всех участках фронта позволит ВС РФ быстро и с минимальными потерями «продавливать» оборону ВСУ.
Выводы
В данном материале приведён далеко не полный перечень вооружений производства КНР, которые потенциально могут быть полезны ВС РФ.
Существует ли вообще вероятность того, что Китай будет поставлять России вооружения для применения в зоне СВО?
Это нереально? А насколько реально то, что сейчас происходит на Украине? Даже два года назад много ли людей поверили бы в кровавый конфликт протяжённостью более года между Россией и Украиной? В мобилизацию? В затонувший крейсер «Москва»? Какие комментарии мог бы собрать материал «Возможность нанесения ударов украинскими БПЛА большого радиуса действия по аэродромам базирования стратегической авиации ВС РФ»? Кто бы поверил в то, что страны Персидского залива не пойдут на поводу у США и не обрушат цены на нефть, чтобы стереть экономику России в порошок после начала СВО? В то, что в Чёрное море «сам упал» БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США?
Мир меняется, и здравомыслящие лидеры понимают, что односторонний диктат США для них и для их стран – это дорога в один конец. Поэтому у Китая вполне может случиться «выбор без выбора», когда потребуется или поддержать Россию всеми силами, смирившись с возможными санкциями стран Запада, которые всё равно неминуемы в конечном итоге, или начинать готовиться к неизбежной капитуляции. В Китае ещё не забыли своё положение во времена «опиумных войн»?
Да, Китай всегда действует только в собственных интересах, и, как уже говорилось выше, так и должна поступать любая нормальная страна. Проблема в том, что поставки вооружений ВС РФ как раз могут быть именно в интересах Китая. Вопрос в том, когда эта необходимость возникнет и появится ли она вообще?
Поставки бронетехники и артсистем – это далеко не исчерпывающий перечень того, что Китай потенциально может предложить нашей стране и что может быть необходимо ВС РФ, но об этом мы поговорим в следующем материале.