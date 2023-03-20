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Из Китая с любовью: перспективы поставок в зону СВО тяжёлых вооружений из КНР

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Из Китая с любовью: перспективы поставок в зону СВО тяжёлых вооружений из КНР

Когда говорят о Китайской Народной Республике (КНР), то зачастую мнения разнятся. Кто-то говорит, что Китай – это друг Российской Федерации, кто-то считает, что Китай сам может напасть на Россию ради северных территорий. В реальности всё куда проще, Китай – это страна, которая чётко придерживается стратегии realpolitik (реальная политика). Если Китаю будет выгодно – он будет поддерживать Россию, изменится военная, политическая и/или экономическая ситуация – и Китай вполне может поменять свою позицию на диаметрально противоположную.


Сейчас Китай явно ощущает угрозу, исходящую от США и их сателлитов. Можно с уверенностью утверждать, что в одиночку Китаю с США не справиться – уже сейчас его окружают враждебные страны, со многими из которых у Китая есть неразрешённые территориальные споры. США и Великобритания фактически оторвали от Китая его неотъемлемую часть – Тайвань. США и Великобритания вполне могут использовать Индию как противовес Китаю, накачав её «западной помощью» – оружием и технологиями, а затем стравить две эти державы в самоубийственной войне. США и Великобритания вполне могут организовать союз, включающий Японию, Южную Корею, Вьетнам и другие страны региона, для организации многосторонней блокады Китая, а возможно, что и для войны против него.

Но во всех этих планах есть одна загвоздка – это Россия. Да, во многих сферах Россия уже уступает Китаю, уже не скажешь, как во времена СССР, что мы «старший брат» по отношению к Китаю, скорее – всё наоборот. Но тем не менее Россия по-прежнему обладает мощнейшим арсеналом ядерного оружия. Также Россия по-прежнему является мировым лидером в некоторых, критически важных отраслях человеческой деятельности, например, в ядерной энергетике. Ну и наконец, Россия обладает огромными природными ресурсами – в случае изоляции Китая именно Россия может стать для Китая их единственным источником.

Есть ещё одна причина, по которой Китаю лучше дружить с нашей страной, чем враждовать – у России имеется уникальный многовековой опыт ведения боевых действий против стран Запада и достижения победы над ними.

Как бы ни была слаба наша страна, но для Китая она может стать могучим союзником. Или противником, если странам Запада удастся добиться своего и получить контроль над руководством нашей страны, чего им почти удалось добиться в 90-е годы. После этого они могут использовать Россию как таран для сокрушения Китая – в этом случае вместо Украины, нацеленной на Россию, будет Россия, нацеленная на Китай (или оставшиеся от России осколки – квазигосударства, предназначенные для той же цели).

Таким образом, политическая устойчивость Российской Федерации на текущем историческом отрезке вполне соответствует интересам КНР, а учитывая то, что политическая ситуация в нашей стране во многом будет зависеть от развития ситуации на Украине, то Китай вполне может быть заинтересован в оказании поддержки нашей стране, пусть даже об этом не будет говориться открыто, так как официальное появление военного-политического блока на основе России и Китая вполне может напугать другие страны и сделать их уязвимыми для американо-британской дипломатии.

Если отбросить в сторону чисто экономические преимущества от сотрудничества между нашими странами, то какую помощь в военной сфере Китай потенциально может предоставить России?

Необходимо сразу уточнить несколько моментов.

Во-первых, как мы уже говорили выше, КНР, как и обязано поступать любое разумное государство, в первую очередь будет думать о своих интересах. Соответственно, в зависимости от политической и экономической ситуации, поставки могут быть как открытыми, так и скрытыми. Второй вариант более вероятен, соответственно, уменьшаются шансы на получение вооружений, которые однозначно могут быть идентифицированы как китайские.

Во-вторых, нет смысла поставлять ВС РФ то вооружение, которое потребует специфических китайских боеприпасов, например, стрелкового оружия под патрон 5,8х42 мм или самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 155 мм. То есть более логичными видятся поставки вооружений под стандартизированные в России типы боеприпасов, либо вооружений, количество «нестандартных» боеприпасов для которых не будет исчисляться десятками – сотнями тысяч.

В-третьих, вполне вероятно, что Китаю ещё предстоит битва за Тайвань, поэтому те вооружения, которые будут играть в ней важную роль, также вряд ли будут поставляться. Исключение – Китай сам может быть заинтересован в ограниченных поставках некоторых образцов вооружений для проведения их полевых испытаний в условиях реального военного конфликта высокой интенсивности.

Итак, какое тяжелое вооружение КНР может потенциально поставить России?

Бронетехника


Поставка новейших танков, например, таких как Тип 99 (ZTZ-99), изображение которого приведено в начале статьи, маловероятна – вряд ли Китай решится дать России доступ к новейшим достижениям своей бронетанковой промышленности. С другой стороны, теоретически Китай может быть заинтересован в оценке реального боевого потенциала своей бронетехники.

Но всё же больше шансов появиться в зоне СВО у танка Тип 96 / Тип 96А, которые китайская промышленность произвела в количестве порядка 2 400 штук.


Китайский основной боевой танк (ОБТ) Тип 96

Возможно, выше шансы попасть в зону СВО у боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортёров (БТР). Например, китайская БМП Тип 04 (ZBD-04) является аналогом российской БМП-3, а её башня и вовсе является лицензионной копией своего российского аналога. Выпущено БМП ZBD-04/ZBD-04А в КНР порядка 2 300 штук.


БМП Тип 04 (ZBD-04)

Также в КНР выпускается БМП ZBL-08 (экспортный вариант VN1). Эта машина фактически является бронетранспортёром, концептуально она близка к российскому БТР-82. Всего произведено 3 150 БМП ZBL-08, ещё выпущено 900 БТР ZSL-10 – модификации с крупнокалиберным пулемётом вместо 30-мм пушки, а также 1 250 единиц боевых машин огневой поддержки ZTL-11 (экспортный вариант ST1), вооружённых 105-мм пушкой.


БМП ZBL-08


Боевая машина огневой поддержки ZTL-11

В войне против Тайваня все вышеперечисленные боевые машины, в тех количествах, в которых они произведены промышленностью КНР, не потребуются.

Таким образом, потенциально Китай может поставить их ВС РФ в количестве по несколько сотен каждого типа, тем более что с ответными поставками аналогичной бронетехники после завершения СВО проблем у России не возникнет.

Артиллерия


Имеют ли смысл поставки возимой артиллерии?

Скорее всего, нет, её у нас и так достаточно. Да и опыт СВО показывает, что в современной войне возимые артиллерийские установки долго не живут – разве что использовать их для создания эрзац-САУ, однако и здесь мы вполне можем обойтись своими силами. Другое дело самоходные артиллерийские установки.

Новейшую САУ PLZ-05 калибра 155 мм, способную стрелять снарядом WS-35 на 100 километров китайцы нам не поставят. Кроме того, такую артсистему или придётся использовать только с управляемыми боеприпасами, или для неё потребуется поставлять сотни тысяч снарядов не используемого ВС РФ калибра.


САУ PLZ-05 калибра 155 мм

То же самое относится и к китайским САУ PLZ-45 и САУ SH1 калибра 155 мм, разработанным для экспортных поставок.


САУ PLZ-45 (слева) и САУ SH1 (справа)

Таким образом, наибольшие шансы попасть в зону СВО имеются у САУ PLZ-07 калибра 122 мм, снаряды для стрельбы из которой имеются в наличии у ВС РФ. Для сухопутных сил КНР было выпущено 550 единиц САУ PLZ-07, ещё некоторое количество САУ PLZ-07 было поставлено корпусу морской пехоты. Сотни полторы САУ PLZ-07 нам не помешают?

Реактивные системы залпового огня (РСЗО)


Условно китайские РСЗО можно разделить на два типа – те, что развивались на базе советских разработок, советских калибров, и те, что были разработаны в КНР самостоятельно, под новые типы боеприпасов.

У России на вооружении и на хранении находится свыше 2 500 РСЗО «Град» калибра 122 мм, порядка 900 РСЗО «Ураган» калибра 220 мм и свыше 100 РСЗО «Смерч» калибра 300 мм. Предприятиями российского ВПК в настоящее время производятся модернизированные РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм и РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм – для последней боевой машины выпускаются высокоточные боеприпасы, аналогичные управляемым снарядам американской РСЗО HIMARS.

Таким образом, маловероятно, что у ВС РФ имеется потребность в китайских РСЗО калибра 122 мм, хотя в Китае и есть интересные модели под этот калибр.


Китайская РСЗО PR50 Sandstorm калибра 120 мм с боекомплектом, увеличенным в два раза по сравнению с РСЗО «Град»

РСЗО калибра 220 мм в Китае отсутствуют, а вот РСЗО калибра 300 мм и более России вполне могут пригодиться. Например, китайская РСЗО PHL-03 калибра 300 мм явно является идейным наследником РСЗО «Смерч», однако, судя по данным открытых источников, по тактико-техническим характеристикам она уже превзошла не только «Смерч», но и новейший российский РСЗО «Торнадо-С». По крайней мере, заявленная дальность стрельбы для РСЗО PHL-03 новыми боеприпасами составляет 160 километров, при 120 километрах у «Торнадо-С».

С высокой вероятностью РСЗО PHL-03 совместима по боеприпасам с РСЗО «Смерч», в этом случае ВС РФ не помешали бы несколько десятков этих боевых машин, тем более что для НОАК они произведены в количестве 175 штук, и ещё около 40 машин поставлены на экспорт.


РСЗО PHL-03

У КНР существуют ещё две РСЗО – WS-2/WS-2D калибра 400/425 мм и WS-3/WS-3D калибра 400 мм, с дальностью стрельбы до 400 километров. Маловероятно, что они могут быть востребованы в ВС РФ из-за отсутствия боеприпасов к этим машинам, однако для РСЗО WS-3/WS-3D существуют управляемые боеприпасы, которые могут быть использованы в значительно меньших количествах, чем неуправляемые, то есть РСЗО WS-3/WS-3D можно считать чем-то вроде аналога оперативно-тактической ракеты ATACMS, запускаемой РСЗО HIMARS. В случае, если США начнут поставки Украине ракет ATACMS, поставки РСЗО WS-3/WS-3D могли бы стать симметричным ответом из Китая.

Снарядный голод


Боеприпасов много не бывает. Учитывая артиллерийский характер этой войны, можно предположить, что наиболее простой и эффективной формой помощи со стороны Китая могли бы стать именно поставки боеприпасов. В первую очередь речь идёт об артиллерийских снарядах калибра 122 мм и 152 мм (тем более что сам Китай постепенно переходит на калибр 155 мм). То же относится и к снарядам для реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм и 300 мм. Возможно, не помешают ВС РФ и другие типы боеприпасов – мины калибра 120 мм, снаряды для танковых пушек калибра 125 мм, снаряды для малокалиберных пушек калибра 30 мм и так далее.

Значительное увеличение огневой производительности на всех участках фронта позволит ВС РФ быстро и с минимальными потерями «продавливать» оборону ВСУ.

Выводы


В данном материале приведён далеко не полный перечень вооружений производства КНР, которые потенциально могут быть полезны ВС РФ.

Существует ли вообще вероятность того, что Китай будет поставлять России вооружения для применения в зоне СВО?

Это нереально? А насколько реально то, что сейчас происходит на Украине? Даже два года назад много ли людей поверили бы в кровавый конфликт протяжённостью более года между Россией и Украиной? В мобилизацию? В затонувший крейсер «Москва»? Какие комментарии мог бы собрать материал «Возможность нанесения ударов украинскими БПЛА большого радиуса действия по аэродромам базирования стратегической авиации ВС РФ»? Кто бы поверил в то, что страны Персидского залива не пойдут на поводу у США и не обрушат цены на нефть, чтобы стереть экономику России в порошок после начала СВО? В то, что в Чёрное море «сам упал» БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США?

Мир меняется, и здравомыслящие лидеры понимают, что односторонний диктат США для них и для их стран – это дорога в один конец. Поэтому у Китая вполне может случиться «выбор без выбора», когда потребуется или поддержать Россию всеми силами, смирившись с возможными санкциями стран Запада, которые всё равно неминуемы в конечном итоге, или начинать готовиться к неизбежной капитуляции. В Китае ещё не забыли своё положение во времена «опиумных войн»?

Да, Китай всегда действует только в собственных интересах, и, как уже говорилось выше, так и должна поступать любая нормальная страна. Проблема в том, что поставки вооружений ВС РФ как раз могут быть именно в интересах Китая. Вопрос в том, когда эта необходимость возникнет и появится ли она вообще?

Поставки бронетехники и артсистем – это далеко не исчерпывающий перечень того, что Китай потенциально может предложить нашей стране и что может быть необходимо ВС РФ, но об этом мы поговорим в следующем материале.
Автор:
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29 комментариев
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  1. Tucan
    Tucan Сегодня, 04:36
    +9
    Крайне маловероятно, что Китай в нынешней ситуации решит оказать масштабную военно-техническую поддержку России, рискнув своим товарооборотом с США и ЕС. no
    1. bayard
      bayard Сегодня, 05:46
      +6
      Вряд ли Китай захочет подставляться прямыми поставками вооружений , но поставка некоторых стратегических товаров и ингредиетнов , вполне . Это могут стать станки и оборудование для наших оборонных предприятий , инредиентов для порохов и пр. взрывчатки , ткани и фурнитура для обмундирования ... Но главное - оборудование для модернизации наших предприятий ОПК , в т.ч. ремзаводов .
      А некоторые виды техники и вооружения Китай мог бы поставлять через страны посредники .
      А Вот Северная Корея ... fellow у этих точно нет никаких сдерживающих факторов и уязвимых мест - они в санкциях по уши , как и мы , только стаж побольше .
      Но расчитывать нужно в первую очередь на собственные силы , средства и производства . Так на сегодня многие наши металлургические компании потеряли рынки в странах запада и их сателитов , а у нас на фронте снарядов не хватает .
      ПОЧЕМУ ?
      Все свободные мощности металлургических предприятий РФ обязаны (!) в кратчайший срок организовать массовое производство снарядов . Производство взрывателей , взрывчатки и метательных порохов так же обязано возрасти даже не кратно (какое там производство было до СВО) а на порядки .
      Огромная нужда в ремзаводах для ремонта и модернизации техники , выводимой из резерва . Этих предприятий осталось не так много (а их ещё и продолжают банкротить !!) , они нуждаются в модернизации и обновлении станочного парка . Ряд других предприятий , пригодных для таких работ должна быть перепрофилирована , И ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ .
      Автотранспорт ! Его в войсках должно быть не просто достаточно , автомобильной техники должно быть избыточное количество , ибо потери на войне никто не отменял .
      Чем может помочь Китай ?
      Как прямыми поставками автомобильной техники , так и содействием к скорейшей модернизации и расширению производств военных и военизированных версий "Уралов" и КАМАЗов , поставкой оборудования , производственных линий и готовых компонентов .
      Взрывчатые вещества и инрадиенты к ним .
      Совместные меры по недопущению дестабилизации и поджигания конфликтов в Центральной и Южной Азии .
      Содействие РФ в становлении отечественного судостроения (строительство новых верфей и модернизации имеемых) с поставкой всего необходимого для этого оборудования и передача технологий в части интересующей нас . Причём речь в данном случае идёт именно о гражданском судостроении , ибо России (вот ведь неожиданность для "гусского бизнеса") внезапно потребовался мощный торговый флот , причём ещё вчера . И строить его надо самим ... и регистрировать у себя ... и обслуживать\ремонтировать - у себя ... причём вся кооперация в судостроительной отрасли , вся локализация обязана быть на 100% .
      Может в этом помочь Китай ?
      МОЖЕТ !! Причём с очень хорошей выгодой для себя .
      Тогда и сам Китай устоит в предстоящем ... да уже начавшемся , противостоянии с западом .
      Просто Китаю нужно снять все ограничения на торговлю с Россией . request Только и всего .
      Тогда можно будет обойтись и без прямых поставок вооружений , как рассуждают разные авторы и комментаторы . Достаточно будет ОБЫЧНОГО режима свободной взаимовыгодной торговли без каких либо ограничений .
      1. 77alex77
        77alex77 Сегодня, 08:23
        0
        Вот байярд какой умный все должны, а не хочешь капитализм? Деньги на бочку это раз и хозяин завода подумает надо ли ему это или нет и к кому у него симпатии, что сделаешь- расстреляешь?
      2. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:27
        +2
        1. В открытых источниках пишут, что КНР соблюдает санкции. Конечно понятно, что соблюдают то что им выгодно.
        2. Не забываем, что для китайских коммунистов - РФ это слабеющая капиталистическая держава, на опыте которой (как не надо делать) они развивают свое государство в том числе.
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 08:44
          0
          Стесняюсь спросить, а обслуживающий персонал, а также солдат и офицеров Китай поставлять не будет? Если пойдет все "на истощение" (а все к тому и идет), то живая сила- ой как, понадобится. yes
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Tucan
      Крайне маловероятно, что Китай в нынешней ситуации решит оказать масштабную военно-техническую поддержку России, рискнув своим товарооборотом с США и ЕС. no

      Более того, в Пекине могут решить, что им выгоднее поучаствовать в разделе России. Дождутся еще большего ослабления России в СВО, и заявят претензии на Дальний Восток и немалый кусок Сибири. И чем Россия ответит на эти претензии, если лучшие войска заняты на украинском фронте? У России, как и во времена Александра III, всего два союзника, армия и флот.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:57
        0
        заявят претензии на Дальний Восток

        На фейхоа это им? В тех краях нет особых сырьевых ресурсов, кроме Сахалина. В Восточной Сибири - есть, но нужны просто неимоверные вложения, которые даже могучий Советский Союз не смог себе позволить. Земля им там не интересна, эвон - у них вся Внутренняя Монголия пустая стоит..

        Нет - если конечно РФ рассыплется по частям, Китай те края приберёт. Просто чтобы не досталось оппонентам. Но чтобы сам полез - не представляю.. Они за все 4 тыщи лет своей истории за Амур не лазали, даже при самых мощных династиях..
  2. Joker62
    Joker62 Сегодня, 04:43
    +2
    Из Китая с любовью: перспективы поставок в зону СВО тяжёлых вооружений из КНР

    Зачем? Чтобы китайцы узнали о слабых и сильных места в своем вооружений???
    И после этого можно ожидать удар в спину после устранение слабых мест.
    И это ожидаемо.
    Лучше бы нашим по расторопнее выполнять ГосЗаказы по Оборонке, а не брать в долг у Китая.
  3. Joker62
    Joker62 Сегодня, 04:45
    -3
    Цитата: Tucan
    Крайне маловероятно, что Китай в нынешней ситуации решит оказать масштабную военно-техническую поддержку России, рискнув своим товарооборотом с США и ЕС. no

    Ему нужен Тайвань. Поэтому, Китай поставил на карту на то, чтобы обкатать свои техники и вооружений на поле боя Украины.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:37
      0
      Цитата: Joker62
      Ему нужен Тайвань.

      Сибирь ему тоже нужна, и еще не известно, что больше.
  4. одессит2023
    одессит2023 Сегодня, 05:04
    +4
    Не с того начали !Проблемы арты и бронетехники в ВС РФ уже имеют место, но они не столь критичны, как катастрофическое отставание от ВСУ в связи, в первую очередь (это одна из важнейших проблем почему ВС РФ не в состоянии проводить стратегическое наступление -нет возможности эффективно управлять массой разных войск с помощью закрытой связи - всё ПОЛНОСТЬЮ слушает ВСУ и вот одна из основных причин, почему ВСУ на шаг впереди ВС РФ); средства разведки, наблюдения, наведения (зато всю инфу чётко сливает ВСУ блок НАТО); использование автоматизированных систем управления боем разными подразделениями в онлайн режиме с использованием специального софта и ИИ (хотя когда-то СССР ещё в нач.80-хх уже пытался даже на учениях Запад81 использовать автоматизированные системы управлением массой войск, чем сильно поднапряг блок НАТО).Так же, как бы россияне не пытались сейчас рекламировать появление массовых всяких и в том числе и бла-камикадзе, но в ВСУ их есть давно и много изначально.Как и давно и массово ВСУ применяет корректируемые в полёте снаряды для арты, типа российского Краснополя, которые не хуже точно, а то и лучше по определенным параметрам.Так же ВКС РФ не имеет по факту и не может эффективно работать по ПВО ВСУ.Это только у Конашенкова она уничтожена давно в его фантазийных выступлениях.
    1. Сергей Венедиктов
      Сергей Венедиктов Сегодня, 06:20
      -7
      нет возможности эффективно управлять массой разных войск с помощью закрытой связи

      Простите, где вы такой ерунды наслушались?

      Азарты с 2012г закрыли эту проблему окончательно и бесповоротно (естественно при грамотном их использовании). Как бы это было не парадоксально, но после СВО Рогозину и Сердюкову поставят памятники за Азарты.


      Всё, что было заявлено в 2012г всё выполнено, первое видео подтверждает, сказанное ниже 11 лет назад:


      Если у связистов не хватает ума самостоятельно спаять провод для выносных антенн, то это проблема кривых рук (дома то для ТВ паяли?) и тогда, решается она вот так :)


      Кроме того, у всех есть возможность использовать российский "Старлинк", и если его где-то нет, то это проблемы тех, где его нет, как и тех, кто не удосужился прочитать руководство пользователя к Азартам:
      (Штурм Гостомеля)


      Обратите внимание на дату, все что сказано ниже подтверждается в первом ролике из СВО:
      11 дек 2020 ​​Военнослужащий разведывательного подразделений ВДВ об использование рации Р-187 "Азарт".
      https://vk.com/wall-125121854_263257

      У российской армии со связью проблемы только потому, что разрешены не штатные радиостанции, которые не только демаскируют расположение войск, но и явл. как правило не защищенными средствами связи.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:47
        +6
        Цитата: Сергей Венедиктов
        Азарты с 2012г закрыли эту проблему окончательно и бесповоротно (естественно при грамотном их использовании). Как бы это было не парадоксально, но после СВО Рогозину и Сердюкову поставят памятники за Азарты.

        При Сердюкове были рации "Акведук", с ними в 2014 году брали Крым. "Азарт" проект Шойгу, 7 лет покупали портативные радиостанции лишённые ретрансляционной базы и дальностью действия — до 4 км, которые созданы на американских комплектующих фирм Texas Instruments и Analog devices, с приобретением которых внезапно возникли проблемы. На "Азартах" выстроить полноценную систему связи невозможно, потому что рации, которые требуются для установки в качестве ретрансляторов, приходится забирать у людей на передовой. Печальным стандартом в ВС РФ стали китайские радиостанции Baofeng UV-5R и UV-82 без никакого шифрования. И только многочисленные поражения и потери заставили некоторых задуматься, не стоит ли покупать цифровые радиостанции и строить радиосети не "от портативок" а "от ретрансляторов". Спустя год СВО женералям кто-то подсказал, МО закупает 6 000 китайских портативных цифровых радиостанций Kirisun уже в комплекте с ретрансляторами, к ним хотя бы можно купить ретрансляторы, так как это гражданские радиостанции и они есть на рынке.
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 05:22
    +16
    Да хватит маниловщиной заниматься-Китай нам поможет, КНДР нам поможет, Иран нам поможет, Белоруссия... Им (и другим) этот гемморой не нужен - помоги себе сам.
    1. astronom1973n
      astronom1973n Сегодня, 06:17
      +6
      Цитата: mark1
      Да хватит маниловщиной заниматься-Китай нам поможет, КНДР нам поможет, Иран нам поможет, Белоруссия... Им (и другим) этот гемморой не нужен - помоги себе сам.
      Совершенно верно! Командир нашего соединения всегда говорил: "Если сам себе не нужен-зачем нужен ты другим." Самим надо все производить.
    2. Сергей Венедиктов
      Сергей Венедиктов Сегодня, 06:36
      -3
      Да хватит маниловщиной

      Это не маниловщина это стремление к лучшему.

      Союзники в любой войне на вес золота. Даже США, которым мы золото возвращали за ленд-лиз чуть ли не до 21 августа 2006 года.
    3. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:09
      +1
      Согласен полностью ! Вот все последнее время, после распада СССР, постоянно слышим, эти нам помогут, те помогут. А самим не судьба была заниматься развитием технологий, производством? Столько лет коту под хвост. Никто и никогда без собственной выгоды нам помогать не будет.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 05:31
    +7
    На данный момент ничего из бронетехники Россия покупать у Китая НЕ БУДЕТ. Но это не исключает просьб на поставку некоторых приборов для неё, особенно ночных приборов наблюдения и прицеливания, а так же боеприпасов, в том числе и для 125-мм ТП наших танков.
    Да и это не исключает покупок бронетехники для ознакомления, думаю, что это будет касаться боевых машин пехоты и БТР, ну и конечно же боевых машин ствольной и реактивной артиллерии.
    1. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 06:05
      -1
      Цитата: svp67
      Ничего из бронетехники Россия покупать у Китая НЕ БУДЕТ. Но это не исключает просьб на поставку некоторых приборов для неё, особенно ночных приборов наблюдения и прицеливания, а так же боеприпасов, в том числе и для 125-мм ТП наших танков

      Да в принципе из ударного вооружения, нам ничего и не нужно. Средств поражения у нас, хоть одним местом жуй.
      Чего нам не хватает, это качественных средств разведки и целеуказания.
      Вот чего нам не хватает,
      1. Комментарий был удален.
  7. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 05:32
    +2
    Все это время жил с понимание того, что запаса оружия на резервации от ссср осталось еще на 2-3 мировых войн. А оказалось на маленькую войнушку не хватает...
    1. bayard
      bayard Сегодня, 06:05
      0
      Цитата: arhitroll
      Все это время жил с понимание того, что запаса оружия на резервации от ссср осталось еще на 2-3 мировых войн. А оказалось на маленькую войнушку не хватает...

      Техника на хранении не вечна - 31+ год прошел с кончины Союза , далеко не всё уже можно поднять и в строй вернуть .
      Танки можно . С БМП уже сложней , но тоже не безнадёжно . А вот автотранспортная техника почти на 100% - фсё .
      Сроки хранения боеприпасов тоже не бесконечны .
      К тому же техники и вооружений на эту войну хватает вполне . Есть проблемы с мощностями по их ремонту и модернизации . Сами эти мощности нуждаются в расширении и модернизации . И с этим Китай как раз помочь может .
      Да и нет у башен задачи "достижение скорейшей победы над ВСУ . Там задачи другие и куда шире . А ВСУ ... подождут ... если доживут - с такими то потерями .
    2. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 06:18
      0
      Цитата: arhitroll
      Все это время жил с понимание того, что запаса оружия на резервации от ссср осталось еще на 2-3 мировых войн. А оказалось на маленькую войнушку не хватает...

      С чего вы взяли, что не хватает?
      У нас закончились танки на хранении?
      Закончилась арта, авиация?
      Что закончилось?
      О снарядном голоде твердят только украинцы.
      И связано это с тем, что "весь мир с ними" и этот мир снабжает их оружием и боеприпасами. И при этом боеприпасов им не хватает. И украинцев не укладывается в голове, что у России может быть боеприпасов больше чем у "всего мира".
      А значит у России "снарядный голод".
      И то что Россия каждый день выпускает снарядов в несколько раз больше чем ВСУ, украинцев ничуть не смущает.
      Украинцы давно привыкли жить в ситуации, когда вымышленная ими реальность грубо расходиться с наблюдаемой реальностью.
      Никакого дискомфорта у них это не вызывает.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:33
    +4
    "Спасение утопающих,дело рук самих утопающих"(с) Чип и Дейл не помогут..
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 05:39
    +3
    Кто нибудь слышал о нашем сотрудничестве с Китаем в космосе?Была такая тишина.Вот откуда нам может быть помощь.И не подкопаешься к КНР .Смотрим кто у КНР министр обороны и чем он до этого занимался.Спутники " метеорологические " у КНР наверно есть?Китайцы для нас будут скорее всего поставлять процессоры из " своих стиральных машин" .Процессоры это же ведь тоже сотрудничество в космосе.А всё остальное у нас есть.Но всё может изменится ,если запад решит обкладывать КНР санкциями.Тогда у нас может появится всё что угодно.И так были фото модернизированного Т72 ,на заводе в КНР,для неизвестного заказчика.16 марта был отправлен поезд из Пекина в Москву ,и он будет регулярным ,китайцы говорят что там товары - гражданские.Время в пути 18 дней.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:37
    +3
    Китай - сам по себе и сам за себя. А китайцы относятся ко всем не-китайцам с хорошо скрываемым презрением. Все, кто работал с их специалистами, знают это.
    p.s. А куда делись те десятки тысяч танков, которые были у СССР и которые должны были находиться на базах хранения?
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:41
    0
    . Китай всегда действует только в собственных интересах, и, как уже говорилось выше, так и должна поступать любая нормальная страна.

    Исходя из этого посыла несложно догадаться, что Китай будет вскоре диктовать свою политическую волю стране оказавшейся в полной китайской зависимости. И у нас есть большие перспективы стать сателлитом Великого Китая и следовать в фарватере его политики.

    Но насчёт вооружений - вряд ли. Ну скажите зачем Китаю подставляться поставками вооружения в Россию? Китай от этого только проиграет.
    Сейчас у Китая всё хорошо. Гигантский товарооборот Китая с США и Европой, не смотря на санкции и торговую войну, растёт. Россия после обрыва связей с Западом находится в жёсткой зависимости. Ничего менять не нужно.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    0
    Если Китай поинял решение о проведениии операции аналогичной СВО, но против Тайваня, то: поставит. У РФ должна быть свобода рук. Правда перед этим потребуются некие ( обоюдные) союзнические обязательства.
  13. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:00
    0
    Они уже давно обогнали нас во всём! И то что тут меня освистали за передачу им технологий, так это из трусости, у них и так уже все есть, огромными темпами появляется все новое. Если кто из наших боится что у нас что то там забирут, так тут если надо, так и так забирут. Нам уже нечего нос задирать, надо быть подобрее
  14. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:14
    +1
    Мы нужны Китаю, по столько,по скольку и не более..Запад,уже помог..Помните в 90-е,да и потом неслось..Запад,нам поможет...угу..Так и с Китаем.