«Пошлая оперетка» Скоропадского

Украинская оперетта

Гетманщина

«Передайте генералу Скоропадскому, что я согласен на избрание гетмана, если гетман обязуется неукоснительно следовать нашим советам».

Украинская держава



Павел Скоропадский на смотре Серожупанной дивизии в сопровождении германских офицеров. Август 1918 года