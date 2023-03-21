«Пошлая оперетка» Скоропадского

Украинская оперетта
О том, что Центральная рада, а затем Гетманщина и Директория были опереттой, цирком в период их существования, писали не только русские и немцы, но сами «украинофилы» (представители южнорусской интеллигенции, которая старательно формировала украинский миф, чаще всего по западному заказу).
Украинские вожди, создававшие государственный проект «Украина» – Грушевский, Винниченко, Петлюра, Дорошенко и другие, изначально создавали химеру. Они были историками, публицистами, поэтами, журналистами, адвокатами, они жаждали славы, популярности. Но они не были государственниками, управленцами. Они и создание «украйны» рассматривали как театральную постановку. Отсюда яркие названия. «Украинская армия», сошедшая с театральных постановок, с оселедцами на бритых головах, гайдамаки с кривыми саблями и огромными кинжалами (настоящие были в дефиците, поэтому вешали бутафорские), гарцевавшие на белых конях. Пышные молебны, смотры, шествия и прочее, всё в духе культурно-массовых постановок.
Хорошо всю суть этой украинской оперетты выразил гетман Скоропадский в своих воспоминаниях: «Всё поколение нынешних украинских деятелей воспитаны на театре, откуда пошла любовь ко всякой театральности и увлечение не сколько сутью дела, сколько её внешней формой. Например, многие украинцы действительно считали, что объявлением в Центральной раде самостоятельной Украины Украинское государство становится совершенным фактом. Для них украинская вывеска была уже чем-то, что они считали незыблемым».
На самом деле Центральная рада была лишь театром, сборищем болтунов, не имеющих реальной власти. Киевляне и другие горожане это быстро поняли. Крестьян волновала не политика, не пустая болтовня, не язык и форма новоиспеченных гайдамаков, а конкретные вопросы права собственности на землю и передел земли. Рабочие были за различных социалистов, большевиков.
Одновременно проходила криминальная революция, в смутное время плодились самые разные батьки и атаманы. Поэтому Рада моментально проиграла войну красным (Как большевики первый раз освободили русскую украйну), которые имели в этот момент минимальные силы и ресурсы. А затем пришли германцы и навели свой порядок («Заграница нам поможет!» Как Рада продала русскую украйну немцам; Часть 2).
Германцы быстро поняли, что такое Центральная рада. Украинские власти на словах во всём соглашались с германцами, боясь их, но на деле давали установку чиновникам тормозить и саботировать. Немцам приходилось брать силой те ресурсы, которые им обещали. Народ негодовал, началось сопротивление, партизанское движение. Экономика стремительно разваливалась и деградировала до натурального обмена.
В области украинской культуры, о которой так много кричали, ничего не делалось. Рада не открыла ни одного украинского учебного заведения, не считая народного украинского университета, где как обычно только митинговали и болтали, а не учились. Да и все лекции читались на русском языке, так как страшную смесь южнорусских говоров (мова), польских и просто придуманных слов – т. н. «украинский», фактически никто не знал. Вся украинская культура выражалась в элементах «народной украинской» одежды, огромных кинжалах гайдамаков и оселедцах.
Гетманщина
Понятно, что в сложившейся ситуации германское оккупационное командование решило заменить Раду на более эффективное туземное правительство (Как немцы сменили вывеску на карте южных губерний России). 28 апреля 1918 года немецкий патруль зашел в зал Педагогического музея, где заседала Центральная рада, арестовал министров Любинского и Гаевского (МИД и МВД), а депутатов обыскал, переписал и разогнал по домам. Никакого сопротивления не было, так как Рада не имела никакой поддержки в народе.
Взамен генерал-фельдмаршал Эйхгорн решил дать «украйне» гетмана (гауптмана – начальника). На следующий день после разгона Рады в здании цирка (очень символично) съезд украинских «хлеборобов» (собственников-землевладельцев) провозгласил гетманом Украины Павла Петровича Скоропадского. Он принадлежал к одной из знатнейших и богатейших семей Малороссии. Его предок, Иван Скоропадский, уже был в начале XVIII века малороссийским гетманом. Входил в свиту императора Николая II. Во время Первой мировой войны командовал 34-м армейским корпусом, который после Февральской революции пытались украинизировать.
13 апреля 1918 года в телеграмме Эйхгорну германский кайзер Вильгельм II указывал:
«Передайте генералу Скоропадскому, что я согласен на избрание гетмана, если гетман обязуется неукоснительно следовать нашим советам».
Так началась короткая эпоха новой Гетманщины, как её называли сами киевляне, «гетманшафт». Гетман поселился в доме киевского генерал-губернатора. Над кабинетом гетмана на втором этаже размещалось помещение германского караула. В сущности, власть Скоропадского стояла только на германских штыках. То есть вывеска сменилась, а театр, цирк остался.
Украинская держава
Гетман был своего рода монархом, он сам назначал и смещал министров, издавал законы и следил за их выполнением. Его опорой были сторонники порядка: чиновники, офицерство, крупные землевладельцы, владельцы фабрик, заводов, банков, газет и пароходов.
Создавалась новая армия: набрана Отдельная Сердюкская дивизия для охраны гетмана, дивизия в Харькове, несколько охранных и пограничных сотен. Во Владимире-Волынском австрийцы сформировали из русских военнопленных, живших в Малороссии, 1-ю стрелецко-казацкую дивизию. Их называли «серожупанники» – по цвету верхней формы одежды (вроде куртки – т. н. жупана), пошитой из серого сукна, которую в более восточных и северных территориях Российской империи было принято называть «зипун». Формированием и военной подготовкой «серожупанников» занимались австрийцы.
В июле 1918 года Совет министров Украинской державы принял закон о всеобщей войсковой повинности и утвердил план организации армии, подготовленный Генштабом. По территориальному принципу создавалось 8 пехотных корпусов. Также имелся Отдельный корпус морской охраны (береговая охрана) и Отдельный корпус пограничной охраны. Стоит отметить, что новая «украинская» армия, кроме символики, была полностью русской по своему командному и рядовому составу. Так как «украинцами» в это время были только политики и украинствующая интеллигенция.
В целом «украйна» в это время становится местом притяжения для всех спасающихся от большевиков из Петрограда, Москвы, других крупных городов и регионов России. К лету 1918 года в Малороссии и Новороссии находилось не менее трети всего русского офицерства. Скоропадский разрешил формировать отряды белого офицерства.
Казакам был предоставлен особый статус, в документах использовалось обращение «граждане и казаки», для них предполагалось выделить в районе Запорожья отдельные территории под казачьи поселения. Правда, создать новое Запорожское войско не успели.
Продолжалась политика украинизаторства. Правительство признало украинский язык государственным и обязало перевести на него работу всех учреждений и армии. Объявления на вокзалах, работу почты и телеграфа, преподавание в школах и университетах – все сферы общественной жизни предписывалось перевести с русского на украинский язык. Правда, всё это было пока только формальным, нельзя было одномоментно переделать русскую «украйну» в «Украинскую державу». Увеличился выпуск украиноязычных книг и газет, открылись украинские университеты в Киеве и Каменец-Подольском, историко-филологический факультет в Полтаве, Государственный украинский архив, Национальная галерея искусств, Украинский исторический музей, Национальная библиотека Украинской державы, Украинский театр драмы и оперы, Академия наук и т. д.
В экономике и социальной сфере правительство отменило все социалистические преобразования: длительность рабочего дня на промышленных предприятиях была увеличена до 12 часов, стачки и забастовки были запрещены. Были созданы Государственный и Земельный банки, восстановлена работа железных дорог. Но в целом промышленность продолжала деградировать.
Земельная политика Рады была отменена, делалась ставка на восстановление крупных помещичьих и середняцких хозяйств. Сохранялась государственная хлебная монополия в интересах Германии и Австро-Венгрии. Значительная часть собранного крестьянами урожая подлежала реквизиции, был введён продналог. Естественно, что это вызывало сопротивление крестьянства.
Оккупационные германо-австрийские войска принимали самые решительные меры, чтобы навести свой порядок. Помещикам возвращали земли, скот и оборудование. Помещики наводили порядок в своих землях. Карательные отряды жгли села, производили массовые расстрелы. Но это только озлобляло русских-малороссов.
Активность различных банд – от простых криминальных до идейных, резко возрастает. Начинается настоящая крестьянская война. Крестьяне самоорганизуются и ведут борьбу против помещиков, чиновников, власти вообще и германо-австрийских оккупантов. Крестьянские восстания практически срывают продовольственную политику оккупационных властей.
В это время формируется настоящая армия батьки Махно, которая действовала на огромной территории от Лозовой до Бердянска, Мариуполя и Таганрога и от Луганска до Екатеринослава, Александровска и Мелитополя. Также большую популярность имели банды Зелёного, Струка, Соколовского, Тютюнника, Маруси и др.
Павел Скоропадский на смотре Серожупанной дивизии в сопровождении германских офицеров. Август 1918 года
Продолжение следует…