Побратимы и земляки. Нужно ли сохранять привязку частей и соединений к регионам

Порождение контрактной системы формирования

«Вы сами соберетесь в группы… с теми, с кем потом пойдете в бой».

Так хорошо или плохо воевать в одном строю с земляками?

«Командир полка у нас что надо. С соседнего района. Депутат. Отслужил свой срок офицером. Ушел в запас и вернулся добровольцем. Гонял нас как сидоровых коз. «Русский солдат должен уметь и иметь все на войне». А сам этнический казах. Сын степей. Дотошный, пробивной, но требовательный. Повезло нам».