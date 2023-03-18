Военное обозрение
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Побратимы и земляки. Нужно ли сохранять привязку частей и соединений к регионам

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Побратимы и земляки. Нужно ли сохранять привязку частей и соединений к регионам

Каюсь, не придал значения одной встрече, которая произошла пару недель назад на одном из городских рынков. Встречи с бойцом СВО. Ни имени, ни фамилии бойца я не спрашивал. Да и не нужно было. Случайная встреча двух мужиков, которые устали ходить по рядам и выпросили у своих половин возможность покурить у входа на рынок, пока они будут выбирать очередную покупку.


Парень лет 30 в обычной военной робе, каких сегодня можно встретить десяток за час, прогуливаясь по улицам любого российского города. Причем форма совсем не обязательно говорит о принадлежности к армии. Чаще это, скорее, дань удобству. Как когда-то джинсы. Единственное, что меня удивило, это георгиевские ленточки на погонах. Не лычки или звездочки, а лента.

Парень подошел ко мне, заметно прихрамывая на левую ногу, и попросил прикурить. Сейчас даже не помню, почему я спросил его, показывая глазами на ногу:

– Зацепило?..

Он так же просто ответил:

– Да, немного. Подлечили и в отпуск отправили.

Мы помолчали.

– А мне братаны позвонили. Мою «ласточку» починили. Надо ехать забирать. А то передадут какому-нибудь… Ребята-земляки молодцы. Быстро её вылечили, как обещали…

Тут вернулась спутница, и он, бросив недокуренную сигарету, поспешил к ней.

Вот такая встреча. Разговор вроде ни о чем. Но запал в душу. Я вспомнил, как в прошлом году читал объявления в автобусах о наборе добровольцев. В том числе и в ремроту. Так вот о ком говорил этот парень. О той самой ремроте, что прямо сейчас «лечит» технику в ближайшем нашем тылу.

А ведь тему-то, сам того не подозревая, парень поднял очень серьезную. В армии, а особенно на войне, земляк – это почти родственник. Почти брат. Наверное, людям очень важно, чтобы в бою был рядом кто-то, кто там, в мирной жизни, ходил по тем же улицам, дышал тем же воздухом, купался в той же реке... Это потом появятся побратимы, с которыми ты не раз был в бою.

Не случайно в фильмах о войне часто присутствует сцена, когда солдаты спрашивают у вновь прибывших, откуда они. Побратимы – это вот, рядом. Это такие же люди войны, как и ты. А земляк – это оттуда, из другой жизни. Это тоненькая ниточка, связывающая с домом.

Возникает вопрос – так нужно ли командирам формировать подразделения с учетом места призыва? Как это повлияет на боевой дух подразделения? Не «всплывут» ли какие-то «домашние разборки» в боевых условиях? Или наоборот, не станут ли воспоминания о «молодости» поводом к нарушению воинской дисциплины или даже присяги?

Порождение контрактной системы формирования


Не так давно я смотрел видео с очередной речью Евгения Пригожина перед потенциальными сотрудниками ЧВК «Вагнер», пока находящимися в местах не очень отдаленных. Речь, прямо скажу, не агитатора на призывном пункте. Я даже не о лексиконе, тут ясно – с людьми надо говорить на понятном им языке, я о том, как мастерски Пригожин формирует группы.

«Вы сами соберетесь в группы… с теми, с кем потом пойдете в бой».

Понятно, что люди, которые провели в условиях заключения достаточно много лет, впитали в себя законы зоны и нарушать их не намерены. Слишком дорого за такие нарушения приходится расплачиваться «в том мире». Заключенные четко разделены между собой и прекрасно знают, как легко можно потерять статус и скатиться на самый низ.

Пригожин сразу расставляет все точки над и. Вот этот тезис о том, что «в бой только рядом с теми, кого вы сами выберете», и дает гарантию. Да ещё подкрепленный другим тезисом – «опущенных мы не берем никогда».

Как это связано с землячеством? Прямо! ЧВК работает с определенным контингентом, и там несколько другое деление. Вербовщики прекрасно понимают, на что надо «давить». Именно на статус, на место в иерархии. И только потом на возможность получить помилование, стать другим человеком и прочее.

У армейского командира место статуса как раз и занимает землячество. Да и выбора у такого командира часто просто нет. Части и соединения, которые участвуют в СВО, укомплектованы контрактниками. Значит – подавляющее число личного состава набрано из числа жителей какого-то, прилегающего к месту дислокации региона. Что мы и наблюдаем сегодня на ЛБС.

Точно так же произошло с мобилизованными военнослужащими. Призыв в регионе, обучение в регионе, боевое слаживание в регионе и выдвижение к месту проведения СВО уже готовым подразделением или даже частью. Даже специалисты – саперы, снайперы, пулеметчики и прочие, после дообучения в ближайшем тылу (на полигонах ДНР и ЛНР) возвращаются в свои подразделения.

Таким образом, наши части и соединения во многом состоят из земляков. Появление «боевых бурятов», «кадыровцев», «сибиряков», дальневосточников», «москвичей», «татар» и прочих вполне закономерно. Связь таких подразделений и частей сохраняется в дальнейшем. Люди собирают гуманитарку для «своих». Губернаторы приезжают к своим. Даже отпускников своих подразделений вывозят и возвращают своими автобусами, поездами, самолетами…

Ничего плохого в этом я не вижу. Даже наоборот, регионы обеспечивают дополнительное снабжение своих подразделений необходимыми вещами, иногда вводящими в ступор представителей соседних подразделений. Напомню мерзкую дискуссию в соцсетях, которая возникла на пустом месте. Жители региона прислали своим солдатам национальные музыкальные инструменты…

Сколько грязи я увидел тогда. «Лучше бы носки и трусы прислали, их всегда не хватает...» и подобный бред. Да, носки рвутся, но очень часто звук какой-нибудь гармошки, бэшхуура, дечиг по́ндара или курая гораздо нужнее, чем носки или трусы. На войне душа важнее тела.

Но есть и негативные стороны такого формирования. Увы, но это тоже объективный, да и субъективный фактор. Представьте себе комбата, которому как манну небесную вдруг присылают взвод или даже роту подготовленного пополнения. Бравые ребята, рвутся в бой, имеют боевой опыт чеченской кампании или сирийской. Мотивированные донельзя.

А у него люди безвылазно сидят на ЛБС три-четыре месяца. Или разведка доложила о подготовке очередного «наступа» на какой-то опорник. И мчится это подразделение на помощь тем, кому требуется помощь. Взвод в помощь роте – это же почти чудо.

При всех плюсах, подразделение ещё не знает местных условий, овражков разных, лесополос опасных, грязи и прочих мелочей. И нарывается на противника или на минное поле... Или подставляется под арту противника. Кто виноват в том, что подразделение несет потери?

Солдаты стоят насмерть. Офицеры даже ранеными не уходят с поля боя. Комбат выполняет задачу всеми силами и средствами, которые у него есть... Проводник из бывалых бойцов дорогу знает... Виновата обычная психология и недооценка противника. Сейчас приедем и покажем им… А потом в сети появляются ролики о «перемогах» или о том, что какое-то подразделение сразу бросили в мясорубку...

Так хорошо или плохо воевать в одном строю с земляками?


По моему мнению, вопрос надуман. В 1941 под Москвой немцев били сибирские дивизии, земляки-казахстанцы вошли в историю как герои-панфиловцы… При этом москвичи показали себя с самой лучшей стороны. Ленинград защищали ленинградцы. Севастополь севастопольцы. Это потом, после переформирований и комплектований, после возвращения раненых из госпиталей все перемешалось.

Применительно к сегодняшней ситуации части и соединения, привязанные к определенным регионам, это очень разумно и хорошо для Российской армии. Объединение понятий земляк и побратим дает дополнительный стимул солдатам и офицерам быть хорошими бойцами. Многие из них знают друг друга ещё с гражданки и понимают, что рассказы о том, кто и как воюет, станут известны в родном городе или селе достаточно быстро.

Точно так же это сказывается и на взаимоотношениях командир – подчиненный. Взводный или ротный, комбат или комполка тоже из числа мобилизованных. Офицеры тоже заботятся о своем имидже. Там дома важно знать, что командир, тот самый, что жил на соседней улице или в соседнем селе, настоящий отец солдатам, грамотный, требовательный, смелый, свой.

Я вспоминаю разговор с одним из мобилизованных ещё осенью, перед отправкой его подразделения в зону СВО. Тогда как раз разгоняли тему участия депутатов в операции.

«Командир полка у нас что надо. С соседнего района. Депутат. Отслужил свой срок офицером. Ушел в запас и вернулся добровольцем. Гонял нас как сидоровых коз. «Русский солдат должен уметь и иметь все на войне». А сам этнический казах. Сын степей. Дотошный, пробивной, но требовательный. Повезло нам».

Это мнение подчиненного! Я уверен, что такой командир соберет и офицеров под стать себе. Так рождается монолит. Так рождается, уже тогда родилась – хорошая боеспособная часть. Думаю, в военкоматах сейчас достаточно заявлений от добровольцев, желающих служить именно в этом полку.

А боец тот, который так озабочен судьбой своей «ласточки», уверен, уже там. Месит донбасскую грязь колесами или гусеницами. И уже сказал «спасибо за хорошую работу» своим землякам. Я так думаю...
Автор:
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 05:20
    +2
    Сам столкнулся с этим принципом в составе добровольческих подразделений. Надо сказать, что принципы "землячества" значительно укрепляют коллектив, позволяют снимать в нем внутренние противоречия и делают невозможной такое явление как дедовщина, например. Тут важно еще и то, что кроме горизонтальных связей-все из одного региона или культуры, принцип землячества запускает и вертикальные связи-бойцы разных возрастов чувствуют свою общность. Более молодые и физические крепкие сами опекают более возрастных при тяжелых физических работах, обустройство блиндажей погрузка снарядных ящиков в грузовики, переноска тяжестей и так далее, зато и взамен обладающие большим жизненным опытом и профессиями прикладывают свои знания и умения на пользу подразделения. Чинят камазы в чистом поле куском проволоки, пользуются сварочными аппаратами, складывают печки , готовят пищу буквально из топора , чинят обувь и так далее. А ведь война на 80 % это бытовуха , это мокрые ноги, сушка обмундирования, добыча еды, обустройство в бытовом плане и так далее. А ведь есть всякие национальные культурные особенности у разных народностей большой России. Кто-то готовит специфические блюда, кто-то имеет свои санитарные традиции -кто служил с мусульманами понимает о чем я говорю, наверное, но в большим подразделениях, состоящих из земляков или люде одно культуры эти противоречия снимаются.
    Но и в чисто боевом плане, земляки более стойко сражаются-не хотят опозориться на малой родине среди своих знакомых и родственников. ну и соответственно не бросают своих товарищей , жестко держат свои позиции чтоб не отступить и не подставить своих бросив позиции и так далее.
    Вспомнился один из вечеров в блиндаже смешанного подразделения где часть была дальневосточников, а часть казачки с Кубани. Разговор зашел про вторую из интересующих мужские коллективы тем-про машины. очень интересно было слышать как приморцы со второго, с третьего раза переспрашивали что такое "приора" и взамен удивлялись, как это люди живущие рядом с Тольятти, не понимают почему для домашнего хозяйства нужно покупать "пробокс")))) Вот такая она Россия)
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 06:12
      0
      …. нужно ли командирам формировать подразделения с учетом места призыва

      —- Однозначно - да, по возможности. Возьмите казачьи соединения, или полки имперской армии… Или латышских стрелков... Или «мы - испанская пехота!!!» Или польских улан и венгерских гусар... А об армии Великобритании - там и ирландские, и шотландские полки. А гурки!!! И каждое соединение имеет свои, СВОИ ТРАДИЦИИ!! Да, это маленькие по территории страны, и после боев - все перемешивается. Но ГОРДОСТЬ И ПОБЕДЫ соединений, их названия - сохраняются. Так куются боевые традиции. Таковы основы братства ВДВ и морской пехоты… И это работает лучше чем политзанятия или патриотическое воспитание 40-летних зубров.

      —-Это подтверждает практика израильтян. Причем эти боевые связи, четырехлетней службы по призыву, военно учетные специальности, сохраняются и в ежегодных сборах покуда мужики в запасе. Конечно, Россия - необъятна, но помню когда служил - «земеля» это в Армии значило! В американской армии учат «we fight for our budies…” - « мы воюем за своих парней.. » и они воюют за нас. И мы никогда не оставляем своих, живых и мертвых». А в Национальной Гвардии - совершенно территориальный принцип формирования….
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 06:35
        +1
        Вы забыли упомянуть вермахт и сс формировавшихся по территориальному принципу(к 44 брали откуда могли)
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 07:50
        0
        Я вас жителей\граждан либо соплеменников из монокультурных стран понимаю...Но в моей стране ортодоксы(с крайним святым неудачником немцем колей),староверы,католики,протестанты,полуподпольные разные свидетелимусульмане различных конфессий,несколько восточных религий,национальностей столько что и академия наук точное число не знает.Сборы территориальные -да.Формирование армии..попринципу-"голубая дивизия"испанцы,"галичина"-окраинцы,Мертвая голова"-рур в корне противопоказана!!!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:40
    +2
    Всегда спокойней на душе когда за своей спиной находится товарищ на которого можно положиться в трудную минуту, а если это еще и земляк smile вдвойне приятней.
    Тем более процесс общения в скоротечной схватке убыстряется когда понимаешь товарища с полуслова...ведь земляка всегда узнаешь по неуловимым для постороннего человека признакам.
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 06:24
    +3
    Война и работа на вахте абсолютно разные, но обьединяет то что обе они, вдали от дома.
    Имею опыт общения с земляками и не очень, на вахтах.
    Там работать начальником у своих земляков, не хотелось бы больше.
    Земляки подчинннные начинают наглеть. А ты, и наказать то их по полной не можешь. Свои же! Еще и родственники и друзья среди подчиненнных попадаются.
    "Не земляки" это видят, и нарушают порядок, уже в купе с земляками руководителя.
    Коллектив расхолаживается.
    Мой частый вывод:
    Легче руководить чужими.
    А рабочему коллективу, легче работать со своими.
    Подразделения формировать по принципу землячества, но командир должен быть не с одного города, или района.
    А лучше из другой области!
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 06:26
    +1
    Я только "за" в этом смысле. Вот только слово "побратимы"... Для меня это отдаёт чем то с той стороны.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Для меня это отдаёт чем то с той стороны.

      Это русское слово. Означает, что кто-то стал названным братом. В старину два человека, обменявшись кровью, становились братьями- побратимами. Недаром во время ВОВ раненые после госпиталя стремились вернуться обратно в свою часть, туда, где их ждали. На Украине слово испоганили, стали очень широко применять ко всем. Потому так и режет слух. Побратим может быть один-два, но не вся рота.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 07:38
        +1
        Да дело не в том чьё это слово... дело в том, что они это очень часто используют. Для меня назвать человека братом... это не поле перейти и не одно горе вместе пережить, это очень серьёзно. А они используют это слово направо и налево. Именно поэтому это слово у меня вызывает чувство отторжения.
  5. Mordvin77
    Mordvin77 Сегодня, 06:31
    +2
    100% ...отряду одной национальности,общающийся по связи в бою на своëм родном языке не нужны зашифрованные сленги
  6. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:22
    0
    Эхх, зема зем, вместе мы мешали ногами чернозем. И лежали, и спали, а потом на нем умирали. Я считаю, что правильно создавать квазигруппы именно из земляков.
  7. Сергей Жихарев
    Сергей Жихарев Сегодня, 07:50
    0
    Вроде как в вов от землячества и отказались, ибо не шло. Причем интересно, что в гражданскую шло, когда власть была слабой, а потом... Взяли в подразделение жителей одной деревни/города, бой и бац и деревня недосчитывает кучу людей. И это характерно не только для ссср, но и других стран (ту же финляндию).
    Есть и негативные примеры.
    Когда подразделение из малых народов - керченский полуостров 42года...
    Или на каком уровне, подразделение не землячество? - рота, батальон, дивизия? Типа у комполка батальон чеченцев, батальон бурятов и батальон мурманских; и каждый батальон не любит другие баты?
  8. yawa63
    yawa63 Сегодня, 08:02
    0
    Тема очень интересная... Мне в далеком 1986 году довелось командовать подразделением, в котором были не просто земляки, а одноклассники, человек 6 было из одного класса из села Тамбовщины. У них была четкая установка - не опозорить свое село и самим не опозориться - помогали друг другу во всем, ничего плохого сказать не могу, более того, до сих пор переписывамся))) Мне кажется, что иметь подразделения из земляков - это неплохая идея, опять же, при хорошем моральном климате в подразделении.