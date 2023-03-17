Японский аналитик заявил о том, что из-за перестройки в сфере энергоресурсов страны Запада могут начать воевать друг против друга

В связи с этим западные страны могут начать противостоять друг другу, даже воевать.

Зарубежные аналитики изучают складывающуюся экономическую ситуацию, так или иначе связанную с вооружённым конфликтом на Украине и тем тысячами санкций, которые были введены против Российской Федерации. Большинство аналитиков приходят к выводу о том, что мировая экономика претерпевает колоссальные изменения, своеобразную масштабную перестройку, после которой прежние союзы могут и не устоять.Такого рода рассуждения публикует, например, японская пресса.В издании «Маиничи Шимбун» вышла статья, в которой автор пишет, что страны Запада могут потерять доступ к стратегическим ресурсами и товарам, которые ранее обходились им весьма дёшево.Из материала:По словам японского автора, такой сценарий вполне вероятен из-за того, что нарушается баланс доступности ресурсов, к которому все на Западе успели привыкнуть. Когда Запад тратил на ресурсы одну сумму и вдруг она становится в разы больше, то это начинает вызывать недовольство, желание вернуть для себя приемлемый уровень затрат на ресурсообеспечение.Обозреватель напоминает о кризисе полувековой давности, когда арабо-израильская война привела к взлёту цен на нефть. Японский аналитик считает, что сегодня, когда санкционная политика стала нормой, в плане доступности энергоресурсов ситуация может развиваться по куда более сложной траектории.Проблемы с энергоресурсами в 2022 году уже привели к тому, что США впервые за долгие годы распечатали свой стратегический нефтяной резерв, не договорившись с Саудовской Аравией в вопросу наращивания объёмов нефтедобычи. Также проблема для тех же США теперь ещё и в том, что всё большее число стран переходит на взаиморасчёты в национальных валютах при оплате энергоносителей.