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Японский аналитик заявил о том, что из-за перестройки в сфере энергоресурсов страны Запада могут начать воевать друг против друга

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Японский аналитик заявил о том, что из-за перестройки в сфере энергоресурсов страны Запада могут начать воевать друг против друга

Зарубежные аналитики изучают складывающуюся экономическую ситуацию, так или иначе связанную с вооружённым конфликтом на Украине и тем тысячами санкций, которые были введены против Российской Федерации. Большинство аналитиков приходят к выводу о том, что мировая экономика претерпевает колоссальные изменения, своеобразную масштабную перестройку, после которой прежние союзы могут и не устоять.

Такого рода рассуждения публикует, например, японская пресса.

В издании «Маиничи Шимбун» вышла статья, в которой автор пишет, что страны Запада могут потерять доступ к стратегическим ресурсами и товарам, которые ранее обходились им весьма дёшево.

Из материала:

В связи с этим западные страны могут начать противостоять друг другу, даже воевать.

По словам японского автора, такой сценарий вполне вероятен из-за того, что нарушается баланс доступности ресурсов, к которому все на Западе успели привыкнуть. Когда Запад тратил на ресурсы одну сумму и вдруг она становится в разы больше, то это начинает вызывать недовольство, желание вернуть для себя приемлемый уровень затрат на ресурсообеспечение.

Обозреватель напоминает о кризисе полувековой давности, когда арабо-израильская война привела к взлёту цен на нефть. Японский аналитик считает, что сегодня, когда санкционная политика стала нормой, в плане доступности энергоресурсов ситуация может развиваться по куда более сложной траектории.

Проблемы с энергоресурсами в 2022 году уже привели к тому, что США впервые за долгие годы распечатали свой стратегический нефтяной резерв, не договорившись с Саудовской Аравией в вопросу наращивания объёмов нефтедобычи. Также проблема для тех же США теперь ещё и в том, что всё большее число стран переходит на взаиморасчёты в национальных валютах при оплате энергоносителей.
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14 комментариев
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  1. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:21
    +3
    Япония знает, что такое бартер. В конце 80-х наши предприятия так ввозили для своих сотрудников бытовую технику.
    Теперь можно предложить Японии бартер нового типа - они нам технологическое оборудование, мы им ресурсы в нужном количестве.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:47
      +3
      А еще раньше,в условиях санкций на технологии СССР ухитрился заполучить японские станки ..И изготовить винты для ПЛ,на порядок менее шумные
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
    +2
    Грабить анлосаксам дргуие государства в прежнем режиме стало намного труднее...аборигены сопротивляются...даром ничего не хотят отдавать. smile
    Лозунги о защите демократии в странах с избытком нефти и газа уже не канают...и не трогают души местных индейцев...надо что то новое придумать.
  3. dandi
    dandi Сегодня, 06:53
    +5
    Я мечтаю об этом,чтоб они друг другу глотки грызли.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:07
      +1
      Мечтать-не вредно.Вот как сделать,что бы они глотки перегрызли?
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:56
      0
      Они это уже делают, только всё культурно оформлено. Экономика Германии умирает, горло ей грызёт Америка и всё по закону - заводы уходят туда где есть более дешёвые ресурсы и энергия, а народ немецкий останется без работы и будет бедствовать (святые девяностые). hi
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:56
    +2
    А это уже, очень интересно и перспективно. Для нас..) Пусть воюют.. Мы рядом постоим..
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:02
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пусть воюют.. Мы рядом постоим..

      Пусть у них будет... как-то так.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:32
      +1
      А пока все наоборот.....
      Хотя оно все конечно может быть. Одного только быть не может. Чтобы идиоты, раздолбавшие свою страну в мирное время, сумели обмануть других.
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:34
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      А это уже, очень интересно и перспективно. Для нас..) Пусть воюют.. Мы рядом постоим..

      А пока наоборот, только дуракам и не везёт. Но зато как классно в мирное время свою собственную страну раздолбали!!!
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
    +1
    Цитата: Андрей Николаевич
    А это уже, очень интересно и перспективно. Для нас..) Пусть воюют.. Мы рядом постоим..

    Да да... керосинчиком попрыскаем. what
    Страны Запада слишком долго разбрасывали камни...теперь пришло время их собирать.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:19
    -1
    Все это, конечно возможно. Но, при одном условии- руководство заинтересованных стран не будет "сидеть на берегу". Это первое. И второе- не произойдет элементарного предательства со стороны этого самого руководства. Второе даже более вероятно и ПОЧТИ неизбежно, если мы сами будем сидеть на бережке.
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 07:37
      0
      Т. е. вы предлагаете не сидеть на берегу и смотреть как страны Запада воюют друг с другом, а превентивно, первыми напасть на них? А что это нам даст кроме того что они объединятся? Большей глупости в жизни не встречал... Вы ципсошник что ли?
  7. HAM
    HAM Сегодня, 07:56
    0
    Неужели всё пойдёт теперь на Западе по Горбачёву--"Перестройка-перестрелка-перекличка"?
    Дело Меченого живёт....ежели так...