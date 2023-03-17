Представитель Пентагона: Есть основания говорить об активизации действий России по поднятию упавшего в море БПЛА MQ-9

Официальный представитель Пентагона заявил о том, что у США «есть основания говорить об активизации действий России в поисках обломков беспилотника MQ-9 Reaper юго-западнее Крыма». Речь идёт о дроне, который упал в море, проводя разведку объектов на российском Крымском полуострове. Американская сторона настаивает на том, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве. Минобороны России парирует тем, что этот участок воздушного пространства был обозначен с ограничением полётов в связи с проведением специальной военной операции, а американский дрон выполнял полёт с выключенными транспондерами.
В США заявляют, что Россия «не имеет права ограничивать полёты авиации (в том числе беспилотной) над нейтральными водами. Но на каком тогда основании полёты и судоходство ограничивают сами США в случае, например, проведения натовских военных маневров в той или иной точке мира? Есть понятие «безопасность полётов и судоходства», и оно актуально в обоих случаях.
По словам представителя американского военного ведомства, получены данные о том, что несколько российских кораблей прибыли к месту падения MQ-9 в Чёрном море:
Это место находится примерно в 70-80 милях к юго-западу от Крыма. Там фиксируется скопление российских кораблей.
Отмечено, некоторые обломки уже обнаружены на поверхности и могли быть подняты.
Напомним, что ранее, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина по поводу поднятия беспилотника, секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что это дело военных, и что если они решат, что это нужно сделать, то поднять беспилотник следует.
Ранее американские журналисты задали аналогичный вопрос своими чиновникам. В Пентагоне заявили, что такая операция «представляется крайне сложной для американской стороны», так как обломки дрона находятся на глубине около 850 м, а потому нужно использовать специальное оборудование.
В США считают, что интерес для России представляет двигатель беспилотника, а также оборудование для слежение, «которое может быть скопировано для создания российских аналогов».