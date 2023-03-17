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Представитель Пентагона: Есть основания говорить об активизации действий России по поднятию упавшего в море БПЛА MQ-9

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Представитель Пентагона: Есть основания говорить об активизации действий России по поднятию упавшего в море БПЛА MQ-9

Официальный представитель Пентагона заявил о том, что у США «есть основания говорить об активизации действий России в поисках обломков беспилотника MQ-9 Reaper юго-западнее Крыма». Речь идёт о дроне, который упал в море, проводя разведку объектов на российском Крымском полуострове. Американская сторона настаивает на том, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве. Минобороны России парирует тем, что этот участок воздушного пространства был обозначен с ограничением полётов в связи с проведением специальной военной операции, а американский дрон выполнял полёт с выключенными транспондерами.


В США заявляют, что Россия «не имеет права ограничивать полёты авиации (в том числе беспилотной) над нейтральными водами. Но на каком тогда основании полёты и судоходство ограничивают сами США в случае, например, проведения натовских военных маневров в той или иной точке мира? Есть понятие «безопасность полётов и судоходства», и оно актуально в обоих случаях.

По словам представителя американского военного ведомства, получены данные о том, что несколько российских кораблей прибыли к месту падения MQ-9 в Чёрном море:

Это место находится примерно в 70-80 милях к юго-западу от Крыма. Там фиксируется скопление российских кораблей.

Отмечено, некоторые обломки уже обнаружены на поверхности и могли быть подняты.

Напомним, что ранее, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина по поводу поднятия беспилотника, секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что это дело военных, и что если они решат, что это нужно сделать, то поднять беспилотник следует.

Ранее американские журналисты задали аналогичный вопрос своими чиновникам. В Пентагоне заявили, что такая операция «представляется крайне сложной для американской стороны», так как обломки дрона находятся на глубине около 850 м, а потому нужно использовать специальное оборудование.

В США считают, что интерес для России представляет двигатель беспилотника, а также оборудование для слежение, «которое может быть скопировано для создания российских аналогов».
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21 комментарий
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 06:39
    +7
    заерзали гаденыши...что б им пусто было
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 06:57
      -9
      Че им ёрзать то..
      Рипер древний уже как гуано мамонта..
      Где только их уже не теряли
      1. Maverick1812
        Maverick1812 Сегодня, 07:39
        +1
        Планер и движка может и древние, а вот начинка то меняется. Да и настройки начинки явно не старые.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:45
      +1
      Грех не поднять трофей что в 70 км от Севастополя, много интересного можно срисовать. Для нагона тумана точного места можно вести работы для вида в нескольких местах.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:39
    +4
    Несомненно поднять, просушить, разобрать, скопировать содержимое до винтика, собрать и отдать американцам...нам чужого не жалко забирайте.
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 06:57
      +1
      Зачем отдавать весь беспилотник? отдать несколько обломков корпуса, типа, "больша нэту", а остальное использовать для производства своего. Пусть потом сами разыскивают свои запчасти. потратив при этом кывырнадцать миллионов баксов
    2. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 06:58
      -9
      Технологии то есть скопировать?
      Дрон двадцатилетней давности
      1. Володин
        Володин Сегодня, 07:09
        +6
        Цитата: ishinmaikl
        Дрон двадцатилетней давности

        Это вам только что из Пентагона позвонили и сказали? Ну тогда да. И ещё, наверное, сказали, что дрон так с оборудованием из 90-х "всю дорогу" и летает, на дискеты 1,44 пишет...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:12
          +4
          Неее, коллега, какие 1.44 ??? там дискеты размерности 5.25 lol
      2. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:12
        +5
        Он прошёл полную модернизацию 2 года назад. Во вторых, у него модульная конструкция и те или иные приборы ставятся в зависимости от целей. Уверен, что здесь всё на максималках.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:51
    +5
    Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м. В районе его падения дежурят силы ВМФ России, сообщает издание ForPost.

    https://news.mail.ru/incident/55446586/
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:29
      0
      В Комерсанте статья с картой (США), судя по ней место падения в 130-140 км от суши и Турция вроде поближе.
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:18
    +1
    Надо не только БПЛА гасить, а так же западные спутники, которые в онлайн сливают в 404 все перемещения наших войск и техники. Это очень осложняет жизнь нашим воинам на передовой!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:20
      +1
      16 марта 2023 г., AviaStat.ru – Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью примерно 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на агентство Reuters.

      "Я не трачу время на размышления об этом. Мы полностью продвинулись вперед… Есть смысл вернуть (спутники — ред.), но я могу сказать вам, что не верну их в ближайшее время", — заявил Нил Мастерсон.

      Как отмечается, Мастерсон, отвечая на вопрос, не вызовет ли хранение Россией конфиденциальной коммерческой технологии проблемы с безопасностью или конкурентоспособностью для OneWeb, заявил, что "это несущественная проблема".

      В марте 2022 года Россия отказалась запускать очередные 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии их неприменения в военных целях. Как сообщалось, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.
      1. Maverick1812
        Maverick1812 Сегодня, 07:42
        +1
        Нужно пару-другую матерых прапорщиков туда отправить! Замки на помещении будут, а спутников внутри нет.....
        1. Илия
          Илия Сегодня, 07:53
          0

          Maverick1812 (Василий)
          Сегодня, 07:42
          НОВЫЙ

          +1
          Нужно пару-другую матерых прапорщиков туда отправить! Замки на помещении будут, а спутников внутри нет.....
          Водичкой их сверху, крыша мол прохудилась!
  5. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 07:23
    +3
    Если бы было всё так просто, то американцы не ëрзали бы. Если озабочены - значит есть что посмотреть и скопировать а они не любят терять технологии. Поднять, разобрать и изучить а там видно будет, возвращать обломки иль нет.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:26
    +3
    Технологии- это хорошо. Даже очень. Но, на мой взгляд, сам этот "почин" куда важнее. Особенно в идеологическом и психологическом плане. Ибо- нечего...
  7. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:36
    0
    Так на Юго-Востоке или Юго -западе?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:47
      0
      на северо юге....................
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:45
    0
    Нам пора уже не оправдываться и говорить на языке америкосов, это наша корова (участок черного моря) и мы ее доим. И так будет с каждым, кто в наши зоны будет залетать. Главное не проморгать как в 1983 году, англосаксы любят мирняк подставлять что под нашу ракету, что в первой мировой под немецкую торпеду пароход. Поднять стоит, да их много падало, но они модернизируются, и какое поколение оборудования стояло на этом экземпляре надо узнать.