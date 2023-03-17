Освободив Красногоровку, российские войска ведут наступательные действия в районе Степового, стараясь сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

После освобождения села Красногоровка, что к северу от Авдеевки, российские войска стараются развить наступление к северо-западу от города. Потери территорий противник признаёт, публикуя в социальных сетях ролики и посты, где говорится, что «пришлось перейти на другие позиции».Понеся потери и отступив от Красногоровки, украинские подразделения пытаются окопаться в районе Степового, у железнодорожной станции 437-й км. Станция находится на железнодорожной ветке, которая соединяет Авдеевку с Покровском. Ранее противник использовал эту железную дорогу в своих целях, в том числе для переброски военной техники и боеприпасов.Теперь российские войска, продвинувшись от Красногоровки, предпринимают усилия по освобождению указанной выше железнодорожной станции и села Степовое.Перерезание путей снабжения группировки противника в Авдеевке позволит блокировать гарнизон ВСУ, сомкнув кольцо. Чтобы блокирование было максимальным, российские войска ведут наступательные действия и к юго-западу от Авдеевки - в направлении Северного и Ласточкино. Пока противнику там удаётся отбивать российские атаки. В ВСУ понимают, что при освобождении ВС РФ того же Ласточкино будет перекрыта единственная остающаяся под украинским контролем автомобильная дорога из Авдеевки - в сторону линии Покровск-Селидово-Курахово. Все остальные, включая дорогу через Красногоровку, уже под российским контролем.