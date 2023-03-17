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Освободив Красногоровку, российские войска ведут наступательные действия в районе Степового, стараясь сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

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Освободив Красногоровку, российские войска ведут наступательные действия в районе Степового, стараясь сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

После освобождения села Красногоровка, что к северу от Авдеевки, российские войска стараются развить наступление к северо-западу от города. Потери территорий противник признаёт, публикуя в социальных сетях ролики и посты, где говорится, что «пришлось перейти на другие позиции».


Понеся потери и отступив от Красногоровки, украинские подразделения пытаются окопаться в районе Степового, у железнодорожной станции 437-й км. Станция находится на железнодорожной ветке, которая соединяет Авдеевку с Покровском. Ранее противник использовал эту железную дорогу в своих целях, в том числе для переброски военной техники и боеприпасов.

Теперь российские войска, продвинувшись от Красногоровки, предпринимают усилия по освобождению указанной выше железнодорожной станции и села Степовое.



Перерезание путей снабжения группировки противника в Авдеевке позволит блокировать гарнизон ВСУ, сомкнув кольцо. Чтобы блокирование было максимальным, российские войска ведут наступательные действия и к юго-западу от Авдеевки - в направлении Северного и Ласточкино. Пока противнику там удаётся отбивать российские атаки. В ВСУ понимают, что при освобождении ВС РФ того же Ласточкино будет перекрыта единственная остающаяся под украинским контролем автомобильная дорога из Авдеевки - в сторону линии Покровск-Селидово-Курахово. Все остальные, включая дорогу через Красногоровку, уже под российским контролем.
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4 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:38
    +2
    Эх. Хорошо бы по отступающим наносить эффективные удары. Они то уже обстреляны и более опытные. Особенно по первым отступающим. Эти вообще отморозки или иностранцы и скорее "в одном флаконе"!
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:39
    +1
    Цитата: Аргон
    Эх. Хорошо бы по отступающим наносить эффективные удары. Они то уже обстреляны и более опытные.

    И чем больше и точнее, тем лучше
  3. Илия
    Илия Сегодня, 07:46
    0
    Перерезание путей снабжения группировки противника в Авдеевке позволит блокировать гарнизон ВСУ, сомкнув кольцо.
    А потом, с поднятыми руками, потянутся колонны поваров, водителей, медиков...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:48
    0
    Освободив Красногоровку, российские войска ведут наступательные действия в районе Степового, стараясь сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки
    . Что можно сказать... процесс идёт. Не так быстро, как хотелось бы, но противник держится крепко, сил не жалеет...