Уже не вызывает сомнений факт, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны по инициативе американской стороны. Об этом рассказал в интервью РИА Новости лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее подобную версию первым озвучил американский журналист Сеймур Херш. Он заявил, что президент США Джо Байден отдал распоряжение «разобраться» с газопроводами, после чего американские спецслужбы под общим руководством советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, провели диверсию.
Еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы
- заявил Филиппо РИА Новости.
По утверждению французского политика, задолго до начала спецоперации на Украине американские власти препятствовали строительству и запуску газопровода «Северный поток». В начале февраля 2022 года президент США Джо Байден открыто заявил о том, что Вашингтон способен ликвидировать газопровод.
Сейчас, утверждает политик, главный вопрос заключается в том, совершили американцы диверсии самостоятельно или же привлекли Норвегию. Кстати, Норвегия является конкурентом России в плане поставок газа в континентальную Европу. После введения антироссийских санкций именно Норвегия вытеснила в ряде стран Россию в качестве поставщика газа. Поэтому, считает Филиппо, ничего удивительного в возможном участии Норвегии в диверсиях также нет.