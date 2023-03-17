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К месту крушения БПЛА США в Черном море направлен еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

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К месту крушения БПЛА США в Черном море направлен еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

История с падением беспилотного летательного аппарата ВС США MQ-9 Reaper в Черное море не повлияла на стремление американского руководства и далее осуществлять полеты дронов вблизи российских границ. Сейчас в зону падения БПЛА направляется второй такой же беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает американский телеканал CNN.


По утверждению американских СМИ, в Пентагоне рассчитывают изучить все возможные риски, в том числе и финансовые, от полетов дронов у российских рубежей. Американская сторона хочет подсчитать все затраты и сопоставить их с выгодами, после чего и принимать решение относительно дальнейших подобных полетов.

В задачи появляющихся над Черным морем беспилотников, и это в Америке даже не скрывают, входит ведение разведывательной деятельности и наблюдение за российскими военными. Тот дрон, который уже направлен к месту падения в море предыдущего беспилотника, будет осуществлять задачи по наблюдению за попытками российских военных достать со дна фрагменты БПЛА.

Ранее стало известно, что к месту падения MQ-9 Reaper в Черное море прибыли несколько российских военных кораблей. Позже в министерстве обороны США сообщили об активизации действий российских военных по извлечению из моря фрагментов БПЛА.

Впрочем, Россия и не скрывала, что собирается достать беспилотник. Об этом говорилось на очень высоком уровне – и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сразу признали наличие технических возможностей и целесообразность извлечения фрагментов дрона из морских глубин.
Автор:
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72 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:04
    -7
    Глушить его как Дональда Кука глушили. И все будэ ок.
    Да кстати, а кто в курсе по возможностям "хибин". Они вправду всю электронику могут вырубить?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:08
      +14
      Нормально, два беспилотника в коллекции для изучения ВС РФ лучше, главное не трухануть и облить его чем нибудь забористым, для этого на СУ-27 можно специальную емкость прикрутить с клапаном сброса. Это называется "грабли", афроамериканец может уже набирать телефон Шойгу.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:14
        -1
        Так они уже разговаривали и видать наши разрешили.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:49
        0
        Технология отработана ещё в 1915 году. К аэроплану на длинной верёвке привязывается кошка.... ( не живая, конечно же). А дальше дело индивидуального мастерства.
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 09:03
          -1
          Блин, придётся второй рояль из кустов выкатывать feel .....
        2. Бонифаций
          Бонифаций Сегодня, 09:10
          0
          С головой дружите ? Дрон 2,2 тонны весит! Какая «кошка»?
          1. akropin
            akropin Сегодня, 09:38
            0
            Тогда сеть ). Отличная рыбалка может получится!
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:13
      +10
      Цитата: Аргон
      как Дональда Кука глушили
      Хосподя!
      Ну когда эту сказку уже перестанут люди рассказывать?
      Ну как может подвесной контейнер РЭБ с несколькими КИЛОВАТТАМИ в импульсе самолета-разведчика Су-24Р забить помехами РЛС эсминца здоровенные АФАР антенны с несколькими МЕГАВАТТАМИ в импульсе? То есть в тысячу раз мощнее!
      Вот наоборот - запросто!
      А вишенку на торте Вы просто забыли, что команда массово стала списываться с корабля.
      Это даже не сказка, а бред.
      Для понимания, обычная стрельбовая станция Барс/Вымпел при облучении самолета импульсы пилот чувствует почками!
      Рассказывали мне, что реально болезненно попадать.
      1. AnAAsd
        AnAAsd Сегодня, 08:45
        +1
        Это хуже бреда, это шизофрения и маразм. Но видимо люди не понимают и в порыве патриотизма верят...
      2. JcVai
        JcVai Сегодня, 09:26
        +1
        Не рассматривая историю пока Кука, сугубо в части
        как может подвесной контейнер РЭБ с несколькими КИЛОВАТТАМИ в импульсе самолета-разведчика Су-24Р забить помехами РЛС эсминца здоровенные АФАР антенны с несколькими МЕГАВАТТАМИ в импульсе? То есть в тысячу раз мощнее!

        Помимо силы есть еще и умение.
        "Как может маленькая флешка с вирусом" вывести из строя такой большой и мощный компьютер..."
        Для того, чтоб посадить дрон: не обязательно устраивать эми ядерного взрыва - достаточно заглушить или перехватить заданные частоты.
        Что же касается Хибин, по крайней мере их ранние версии были заточены на защиту: зачем самолету мощность наземной РЛС, если для генерации ложных и искажения достаточно мощности, сопоставимой с отраженными сигналами. А у обновленных - еще системы перехвата: чтоб вывести из строя РЛС не нужно ее бить излучением большей мощности, достаточно суметь внести хаос в системы управления этой РЛС, а тут уже важнее автоматизированные системы перехвата и декодирования.
        А теперь возвращаясь к юсовскому эсминцу: там наша СУшка, скорей всего, занималась радиоразведкой (как раз перехватом и декодированием). И, если у ов отвалилась система - скорей всего либо из-за успешного перехвата, либо сами вырубили во избежание такового.
      3. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:31
        0
        Так то не вера в сказку ,а больше вопрос с сарказмом.
    3. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 08:16
      +1
      Поймать бы его...в целости и сохранности..Вот, кстати и задача для русских военных инженеров- разработать комплекс отлова всяких чернозадых "Рэперов".. hi
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:25
        +1
        Цитата: Злой 55
        Поймать бы его...в целости и сохранности..Вот, кстати и задача для русских военных инженеров- разработать комплекс отлова всяких чернозадых "Рэперов".. hi

        Чем его ловить то? Сачком? Чтобы получить Жнеца целым, нужно перехватить его управление и посадить на аэродром. Лучше сбить второй. Обломки двух Беспилотников лучше, чем одного. А там глядишь и третий поставят заклятые враги.
    4. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:22
      +1
      Не согласен с Вами.
      Если опять не включит транспондер и залетит в закрытый район, то тогда опять сбивать ненасильственными методами.
      А если будет держаться нейтральных вод, то просто заслонять от него интересные моменты поднятия рипера. По другому нельзя. Надеюсь так и останется и американцы черту не перейдут. Иначе ядерная война. А она сейчас нам нужна?
      А показывать сейчас возможности наших РЭБ - раскрывать наши возможности. Пока не стоит.
      1. БорзРио
        БорзРио Сегодня, 09:16
        0
        США и Запад поставляют на Украину уже и танки, и САУ, и ракеты, и самолеты, и ПКР, все это против наших военных и гражданских в открытуюю используется. И ничего, никакой ядерной войны. А тут дрон сбить в зоне боевых действий - ядерная война? laughing
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:27
      -2
      Ещё вчера ,с утра набрал необычную активность в одном из районов чёрного моря.Там находилось 8 специализированных судов - суда спасатели.Ввели в взаблуждение сообщение ,первого севастопольский что беспилотник нашли в 60 км от Севастополя.Что оказалось не соответствует действительности,после предоставления координат падения БПЛА.

      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:16
        -1
        Район по маринтрафику ,это голубенькая точка по середине скрина.Не известно сколько из 8 судов турецкие ,они там точно есть .Наблюдал по трафику смену турецких судов .По американскому снимку можно определить из восьми судов один - военный и два спасателя.У нас на чёрном море есть судно оборудованное подводными дронами,есть флот подводных дронов с глубиной погружения до 11км.Есть дроны с функцией стропления под водой.Для подъёма есть ,суда с функцией динамического позиционирования с подъёмными механизмами ,для которых Репир с ваером ,с подьёмной системой - игрушка .Всё это на Чёрном море есть сейчас.Радует что кто то принял решение ,встретить Репира на таком расстоянии 150 - 180 км и в кои веки у нас всё есть дляглубоководных работ на месте,что понадобится доставим самолётом с других регионов.Верить надо ,только официальной информации ,я в этом убедился.
    6. okunevich_rv
      okunevich_rv Сегодня, 08:37
      +1
      Отправить к берегам страны предоставившей аэродром беспилотник похожий на Посейдон, даже написать на борту Посейдон, так что бы покружил вдоль берега, до образования признаков всеобщей диареи :)
    7. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 09:11
      +1
      Простите, а как Дональда Кука глушили? laughing
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:35
        0
        А никак! Говаривал один литературный герой : " Сказка для дефективных детей младшего школьного возраста"
    8. barclay
      barclay Сегодня, 09:41
      0
      Глушить его как Дональда Кука ...
      "И боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет" (Собачье сердце)
      Уважаемый, изучите поглубже тему. Просто смешно до сих пор вестись на примитивную пропаганду.
  2. marc75
    marc75 Сегодня, 08:05
    -5
    Хватит разводить сопли, сбить и долбануть по аэродрому вылета
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:05
    0
    Очень полезно изучить движок и бортовое оборудование.
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:05
    +6
    Может и этого - тово?
    Ибо наглые...
    Наглосаксы, чего уж...
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 08:43
      -1
      Обязательно - тово! И пусть только вякнут что-нибудь, заявить: "Вы нам ещё за Северный поток ответите!"
      Они то наглые и прощупывают нас, насколько мы настроены решительно. И запуск второго беспилотника - своего рода тест, насколько русские дерзки или наоборот трусливы. Если второе, то ничего хорошего нам это не сулит, противник будет и дальше наглеть
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 08:43
      +3
      Цитата: Victor_B
      Может и этого - тово?
      Ибо наглые...
      Наглосаксы, чего уж...

      Если зайдёт в установленную зону ограничения полётов, как его предшественник, то можно и "тово", а если будет болтаться на кромке, то уже не "тово". Скорее всего будет на кромке, т.к. матрасы не любят дважды получать по сусалам.
      Когда в Сирии наши пошли на таран их бибикалок, то после этого, новости о том, что матрасы мешают прохождению наших конвоев исчезли от слова совсем.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:05
    +4
    Интересно, что проще - поднимать старый или приводнить новый? Надо тоже оценить экономическую целесообразность. Тем более, что второй сам в руки идёт, даже искать его потом долго не придется

    Вполне возможно, что затраты на подъем дрона со дна можно частично компенсировать продажей второго экземпляра китайцам.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:13
      0
      Один иранцам, второй китайцам. После изучения.
      1. -Paul-
        -Paul- Сегодня, 08:23
        +2
        Один иранцам, второй китайцам.

        А себе?! Бог троицу любит (с)
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:26
          +2
          Предлагаете позвонить Байдену и попросить третий послать для ровного счета?? laughing Не ну они явно зажмотят.
        2. alexey2073
          alexey2073 Сегодня, 08:28
          -1
          Себе, потом у Ирана возьмём. Или на Али у китайцев приобретем hi
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:26
        0
        Цитата: Nexcom
        Один иранцам, второй китайцам. После изучения.

        А хо - хо не хо хо ! Щедрый Вы ... наш ... Сначала самим всё изучить и дать обширное интервью и разведывательной деятельности американцев . Уверен там есть такое , что всколыхнёт мир ... А затем поделиться с вероятными союзниками ... И не за их красивые глазки , а за аналогичную информацию ... drinks
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:28
          +1
          Вообще то я так и написал - после изучения.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:05
    0
    По утверждению американских СМИ, в Пентагоне рассчитывают изучить все возможные риски, в том числе и финансовые, от полетов дронов у российских рубежей. Американская сторона хочет подсчитать все затраты и сопоставить их с выгодами, после чего и принимать решение относительно дальнейших подобных полетов.
    . КРАСАВЧИКИ! Сначала посчитают, а потом...
    А свидомые то, так радовались, так радовались, рассаживались поудобнее в ожидании, в предвкушении и... ничего, спектакля нет, антракт затянулся до... фиг её знает, на сколько.
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:06
    +7
    "На бис" второй что ли послали? Каждой твари по паре? laughing
    От ведь неугомонные....
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:22
      +1
      Договорились по телефону, что ещё один поставят. За отдельную плату и путевку в Сибирь. laughing
    2. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 08:28
      +1
      Так это же тReaper - сразу то не проходит, требуется хотя бы недельное лечение...
      А насчет послали второй, так это же американцы. Помните как говаривал Михал Николаевич Задорнов?.. Ну тупые!
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:06
    0
    К месту крушения БПЛА США в Черном море направлен еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

    Не надо торопиться, нам пока один понять надо, второй чуть позже, в очередь, в очередь...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:07
    +1
    Раз уж все равно там, какая разница поднимать один или два.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:10
      0
      дык оно и понятно - с двух то экземпляров явно выше вероятность выковырять информацию...
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:12
        +2
        Второй послали уже с дезинформацией на дисках. В первом же будет более интересное видео. Во втором - опровержение laughing laughing laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:22
          0
          Фотографии крупным планом нашего пилота как он вылезает из кабины, перелазит на беспилотник и молотком стучит по двигателю?? lol само собой на пилотском шлеме - большой триколор и звезда (это чтобы пен досс ники не перепутали с техсоставом своим).
  10. Мечеслав
    Мечеслав Сегодня, 08:08
    +1
    Определить аэродром вылета и нанести предупредительный удар !!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Мечеслав
      Определить аэродром вылета и нанести предупредительный удар !!

      По Румынии или Греции?Проще тогда сразу по Вашингтону
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:11
    +1
    Американцы поднимают ставки...посмотрим как он будет кружить над кораблями ВМФ России.
    Кирби похоже сильно обиделся на наших летчиков-истребителей.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Американцы поднимают ставки...посмотрим как он будет кружить над кораблями ВМФ России.
      Кирби похоже сильно обиделся на наших летчиков-истребителей.

      Сильно сомневаюсь что прямо над ними, очень в стороне скорее всего, благо разведвозможности позволяют. Но любопытно что предпримут украинцы в ответ на скопление кораблей...
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:26
        0
        Цитата: Владимир_2У
        Но любопытно что предпримут украинцы в ответ на скопление кораблей...

        Возможны опять же попытки нападения с помощью надводных, подводных и летающих беспилотников...других реальных вариантов у них нет, артиллерия и Хаймарсы не достают до этого района...могут еще диверсантов прислать...но смертником навряд ли кто захочет быть.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 09:37
          0
          Цитата: Леха с Андроида.
          Возможны опять же попытки нападения с помощью надводных, подводных и летающих беспилотников

          А что беспилотники, с берега и Гарпунами могут достать, пусть и на пределе...
  12. vargo
    vargo Сегодня, 08:11
    +1
    Ещё один? Да нам пока и первого хватит. Хотя..., раз настаивают)
  13. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 08:11
    0
    Просто одному на дне скучно. Ну а если серьёзно, то подобные действия со стороны наших должны были быть с самого начала. Этот бла залетел не туда и работал против интересов России, поэтому вполне законная цель.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:13
    +1
    Предлагаю учредить медаль имени В.
    Цимбала. Также интересно попробовать вариант с РЭБ или антидроновыми ружьями, поднять на перехват, что нибудь двухместное или транспортник и оттуда попробовать.
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:17
    +2
    Надо приводнять и второй БПЛА. Хочу прочитать в некрологе - Рипер скоропостижно скончался от столкновения с Черным морем так коварно выкопанным шароварными шумерами.
  16. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:17
    +4
    winked Матрасам шлея под хвост попала. Решили норов показать. Переживают, что перед всем миром обделались.
  17. HAM
    HAM Сегодня, 08:18
    +1
    Это наступает "момент истины"....второй беспилотник- "упадёт по техническим причинам" или будет хотя бы отогнан или МО уже испугалось сделанного ранее..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:21
      +1
      ИМХО это будет позор если дадут улететь восвояси. А если не дадут - американцы могут и взбрыкнуть очень сильно. Дилемма.....
      1. HAM
        HAM Сегодня, 08:27
        +1
        Вчера была заметка-российский генерал описал двумя словами разговор Остина и Шойгу--"БОРЗОТА ЗАШКАЛИВАЕТ!"....так что "взбрыкивание" будет,однозначно...
  18. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 08:20
    0
    Срочно вызывайте наших докторов летающих! Опять нам трипер пытаются подсунуть. Заокеанские извращенцы никак не могут успокоиться.
  19. Arifon
    Arifon Сегодня, 08:21
    0
    Пора наш беспилотник к ним отправить побарражировать на границу. Кинжал. Пусть полетает.
  20. ZAVal
    ZAVal Сегодня, 08:27
    +2
    По данным Flightradar24 беспилотник сейчас висит междк Сицилией и Италией. Начитался коментов на нашем сайте и передумал laughing
  21. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 08:34
    0
    Эти гады могут навести ПКР или подводный(полупогружной) БП камикадзе украинц. на судна МО, участвующих в поднятии обломков!
  22. AnAAsd
    AnAAsd Сегодня, 08:38
    -3
    Второй свалить не решатся. У нас начальник, шаг вперед, два назад...
  23. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 08:41
    0
    Есть правила международного судоходства, воздушных полётов, а если ли такие же правила по полётам, плаванию беспилотников? Они же кроме бомб, разведки, могут и наркотики перевозить, та же контрабанда, про терроризм не забываем.
    На мой взгляд нужно запретить полёты беспилотников около границы на дальность их средств обнаружения и оружия.
    Главное в беспилотнике это отсутствие пилота. Если уничтожить пилота, экипаж вместе с летательным аппаратом то градус эскалации, ненависти, гнева будет намного больше, к войне ближе. soldier
  24. Ralex
    Ralex Сегодня, 08:51
    +1
    Проверяют нас на "слабо". Надо было не оправдываться ,а сразу твердо заявить, что все средства которые осуществляют разведку и целеуказания для ВСУ рассматриваются нами как участники конфликта и будут уничтожатся. А все наши оправдания воспринимаются как слабость. Вот сейчас и посмотрим есть ли "фаберже" у нашего руководства.
  25. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:56
    0
    Цитата: 30 вис
    Уверен там есть такое , что всколыхнёт мир ...

    Этот прогнивший западный мир ничего не всколыхнет, даже если будет снято, как украинцы на завтрак поедают младенцев, но это другое...а тут просто развединформация. Ну а изучить неплохо бы, хоть и дрон достаточно старый, но вдруг какую интересную идейку подкинут. Это как чтение литературы по специальности- обычно 99% прочитанного ты уже знаешь, но вот тот 1% зачастую стОит прочтения всей книги.
  26. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:58
    +1
    Сейчас в зону падения БПЛА направляется второй такой же беспилотник MQ-9 Reaper



    Анекдот вспомнил про горе-охотника и его неоднократную зимнюю охоту на одного медведя.

    Похоже решили закрепить науку.
  27. Stas157
    Stas157 Сегодня, 09:02
    0
    в Черном море направлен еще один американский беспилотник

    Тест на слабо.
    Про первый сказали что мол все случайно и мы не сбивали... ну вот вам второй. Что делать будете?
  28. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 09:10
    -1
    Цитата: AnAAsd
    Второй свалить не решатся. У нас начальник, шаг вперед, два назад...

    Так и есть... Робкие у нас начальники, чего там...
  29. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:12
    -1
    Как результат - дроны «дорогих товарищей» дальше будут летать и разведывать ! :(
    Кардинальных решений по ним в Кремле не примут!
    Увы это так и будет negative
  30. vadi64
    vadi64 Сегодня, 09:14
    0
    Мы же декларировали, что эта зона не для полетов, так и надо продолжать: ТОПИТЬ!
  31. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 09:14
    +1
    Крым им спать не даёт спокойно. Что то готовят, а вообще сбить его к бабушке. Ведение разведки в интересах противника во время боевых действий это что, как не законная цель.
  32. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:31
    0
    Американская сторона хочет подсчитать все затраты и сопоставить их с выгодами, после чего и принимать решение относительно дальнейших подобных полетов.

    Хлопотно это... СУшкам приготовиться!
  33. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:58
    0
    — Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы,— что СУшечка уже заправилась топливом, и не только заправилась, но даже и разлила. Так что приземление не состоится. am