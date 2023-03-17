К месту крушения БПЛА США в Черном море направлен еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

История с падением беспилотного летательного аппарата ВС США MQ-9 Reaper в Черное море не повлияла на стремление американского руководства и далее осуществлять полеты дронов вблизи российских границ. Сейчас в зону падения БПЛА направляется второй такой же беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает американский телеканал CNN.
По утверждению американских СМИ, в Пентагоне рассчитывают изучить все возможные риски, в том числе и финансовые, от полетов дронов у российских рубежей. Американская сторона хочет подсчитать все затраты и сопоставить их с выгодами, после чего и принимать решение относительно дальнейших подобных полетов.
В задачи появляющихся над Черным морем беспилотников, и это в Америке даже не скрывают, входит ведение разведывательной деятельности и наблюдение за российскими военными. Тот дрон, который уже направлен к месту падения в море предыдущего беспилотника, будет осуществлять задачи по наблюдению за попытками российских военных достать со дна фрагменты БПЛА.
Ранее стало известно, что к месту падения MQ-9 Reaper в Черное море прибыли несколько российских военных кораблей. Позже в министерстве обороны США сообщили об активизации действий российских военных по извлечению из моря фрагментов БПЛА.
Впрочем, Россия и не скрывала, что собирается достать беспилотник. Об этом говорилось на очень высоком уровне – и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сразу признали наличие технических возможностей и целесообразность извлечения фрагментов дрона из морских глубин.