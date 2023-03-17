В России продолжается доработка подсистем и устройств судна на воздушной подушке «Хаска-10»

В настоящее время на предприятии «Рыбинская верфь» продолжаются работы по доводке судна на воздушной подушке «Хаска-10». Специалисты дорабатывают подсистемы и устройства судна. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.
В конце декабря 2022 года судно «Хаска-10» впервые вышло для проведения пуско-наладочных работ системы управления движением судна. В результате динамических испытаний было принято решение доработать ряд подсистем и устройств.
В настоящее время специалистами ООО «Рыбинская верфь» ведется их доводка. Планируемый срок очередного этапа динамических испытаний судна - конец марта - начало апреля нынешнего года
- заявил ТАСС Алан Лушников.
Топ-менеджер также отметил, что в российском военном ведомстве проявляют заинтересованность в «Хаска-10». Компания-производитель постоянно информирует командование Военно-морского флота РФ о степени готовности судна данного типа. Специалисты занимаются проработкой вопроса о возможности использования судна в интересах других российских силовых ведомств, однако пока заказов от них нет.
Напомним, что разработкой судна на воздушной подушке «Хаска-10» компания занялась в начале 2018 года, в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Судно может передвигаться в любых погодных и температурных условиях, при температуре до минус 50 градусов. Именно эти возможности судна и привлекли к нему внимание военных.