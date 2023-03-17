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В России продолжается доработка подсистем и устройств судна на воздушной подушке «Хаска-10»

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В России продолжается доработка подсистем и устройств судна на воздушной подушке «Хаска-10»

В настоящее время на предприятии «Рыбинская верфь» продолжаются работы по доводке судна на воздушной подушке «Хаска-10». Специалисты дорабатывают подсистемы и устройства судна. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.


В конце декабря 2022 года судно «Хаска-10» впервые вышло для проведения пуско-наладочных работ системы управления движением судна. В результате динамических испытаний было принято решение доработать ряд подсистем и устройств.

В настоящее время специалистами ООО «Рыбинская верфь» ведется их доводка. Планируемый срок очередного этапа динамических испытаний судна - конец марта - начало апреля нынешнего года

- заявил ТАСС Алан Лушников.


Топ-менеджер также отметил, что в российском военном ведомстве проявляют заинтересованность в «Хаска-10». Компания-производитель постоянно информирует командование Военно-морского флота РФ о степени готовности судна данного типа. Специалисты занимаются проработкой вопроса о возможности использования судна в интересах других российских силовых ведомств, однако пока заказов от них нет.

Напомним, что разработкой судна на воздушной подушке «Хаска-10» компания занялась в начале 2018 года, в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Судно может передвигаться в любых погодных и температурных условиях, при температуре до минус 50 градусов. Именно эти возможности судна и привлекли к нему внимание военных.
Использованы фотографии:
концерн "Калашников" / https://kalashnikovgroup.ru
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14 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:35
    -1
    продолжается доработка подсистем и устройств судна на воздушной подушке

    То есть этого судна ещё нет, и нет гарантий, что оно появится. Есть какая-то деятельность (доработка подсистем) - то есть сразу налажали и теперь идёт толи исправление ошибок, толи попытка выдать баги за фичи. А между тем мы живём в суровом дискретном мире, в котором либо что-то есть, либо чего-то нет. Нельзя вынырнуть на 90%, нельзя совершить полёт на 99% и отчитаться этими цифрами. Спросите - к чему это я? А к тому, что вот когда появятся серийные изделия - тогда и можно дифирамбы петь и победные реляции декламировать. А пока этой шалабушки НЕТ! И не надо об этом писать.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 09:04
      +2
      Вы походу половину статьи только прочитали. Судно есть, его испытали и по результатам было принято решение доработать некоторые системы и узлы. Это нормально. Если есть возможность испытать аппарат целиком, его испытывают сразу, если нет - по частям.
      А между тем мы живём в суровом дискретном мире, в котором либо что-то есть, либо чего-то нет.

      Да? То есть процесс разработки у вас куда-то выпал.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:12
        +1
        Всё, что разрабатывается - того ещё нет. О военной продукции можно говорить, что она есть только в одном случае - она выпускается серийно и поступает в войска.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 09:32
          0
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          О военной продукции можно говорить, что она есть только в одном случае - она выпускается серийно и поступает в войска.

          Логично... Только кто вам сказал о военной продукции? Этот пепелац - разрабатывается как гражданская техника. А военные всего лишь проявляют к нему интерес (чего они не стали бы делать, если бы судно создавалось бы по их заказу - а просто ждали бы его готовности)..
          Ну действительно, прочтите статью-то целиком! hi
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:24
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      То есть этого судна ещё нет, и нет гарантий, что оно появится.

      Ясно - нет! Откуда ему взяться? А на фотке (нижней) - это камуфлированный под судно детский батут в парке развлечений...
  2. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 08:35
    +3
    Раньше, при разработке СВП принималась в расчёт парусность и аэродинамика судна для уменьшения расхода топлива, курсовой устойчивости и сноса судна, мореходности и т.п. А сейчас тупо кубики ставят и всё прекрасно. request может чего-то не понимаю?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:45
      0
      Всё то что вы описали как то справедливо для закрытого размещения техники, а тут наверное дешевле кубики, чем заморачиваться аэродинамикой, да и скорость менее 80 км тоже как то не вдохновляет на зализы.
    2. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 09:06
      +1
      Внезапно F-117 тоже был кубический... и внезапно даже летал. Аэродинамика СВП на втором месте, тут главное проходимость и перевозимый груз.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:41
    0
    Молодцы что не бросают проект. Получается конечно платформа по мотивам американских, но это видимо дешевле в производстве чем советские зубры.
  4. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 08:56
    0
    СВП - штука крайне специфичная. Ну примерно как диетическая кока-кола или собачья парикмахерская.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:06
    -1
    Как же этой поделке далеко до проекта 12322. Который делался высокоразвитой цивилизацией.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 09:07
      +1
      Эта поделка не предназначена для перевозки танков и огневой поддержки. Не нужно сравнивать Камаз с легковушкой.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 09:34
      0
      Зубр конечно серьёзный аппарат, но в корабль-док его при всём желании не запихать. А если масштабировать Хаску под вес танка, то её наверное можно.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Как же этой поделке далеко до проекта 12322.

      Тут весь вопрос в назначении и областях применения.
      Ведь даже высокоразвитая цивилизация выпускала БДК проекта 775 - и одновременно с ними корабли проекта 1176 Акула - который 30 раз меньше...
      Любой технике найдется область применения... главное, чтобы техника была надежная hi