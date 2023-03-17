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Визит российского вице-премьера в Эр-Рияд заставил западных экспертов говорить о «намеренной координации действий РФ и Саудовской Аравии на рынке нефти»

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Визит российского вице-премьера в Эр-Рияд заставил западных экспертов говорить о «намеренной координации действий РФ и Саудовской Аравии на рынке нефти»

Российская делегация посетила саудовскую столицу, где были проведены переговоры по вопросу сотрудничества в энергетической сфере. Возглавлял российскую делегацию зампред правительства страны Александр Новак, курирующий энергоотрасль.

Александр Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдул Азизом бен Салманом.

В ходе переговоров российский и саудовский министры подтвердили приверженность Москвы и Эр-Рияда договорённостям в рамках сделки ОПЕК+. Сделка предполагает сокращение добычи нефти до конца 2023 года.

Как пишет саудовская пресса, Александр Новак и Абдул Азиз бен Салман обсудили глобальные энергетические рынки и сошлись во мнении о том, что решение, принятое в рамках ОПЕК+ прошлой осенью о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года, является правильным с точки зрения стабилизации ситуации на рынках.

Саудовский министр:

Стабилизация цен на энергоносители является нашим основным интересом. И для всей мировой экономики это крайне важно.

Напомним, что визит Александра Новака в Эр-Рияд проходит спустя пару дней после заявления саудовского министра энергетики о том, что Саудовская Аравия перестанет продавать нефть тем странам, которые намереваются ввести против её «чёрного золота» потолок цен.

В связи с такими заявлениями главы саудовского Минэнерго и визитом Новака в королевство западные эксперты заявили, что Саудовская Аравия и Россия «теперь могут намеренно координировать свои действия на мировом энергетическом рынке». Эти слова стоит понимать как признание того, что координация действий между Москвой и Эр-Риядом крайне беспокоит западные элиты, особенно Вашингтон. Там заподозрили желание Саудовской Аравии отказываться от доллара при экспорте нефти. Ранее поступала информация о том, что Эр-Рияд договорился с Пекином о продаже нефти Китаю с оплатой в национальных валютах.
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9 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:39
    +3
    Такое тихое начало заката эры доллара .Ни где не объявлено,нет протестов из США ,просто Китай открыл кредитную линию Саудитам .Конечно доллар никуда не денется ,то его функции сильно сократятся. А возврат напечатанных долларов в США ,вызовет сдувание мыльного пузыря
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 08:43
      0
      Но может по стопам, начать надуватся китайский.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 08:54
        +2
        Все в мире циклично. Учитывая что доллар "надувался" лет 70 то у нас есть время подготовится:))
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:48
      +2
      СВО и введенные против России санкции значительно ударили по гегемонии доллара. Заблокировать одну седьмую часть суши, поставляющую значительную часть мировых критически важных ресурсов, оказалось невыполнимой задачей для США. Технический дефолт Запада и санкции против России заставляют другие страны вспоминать торговлю за собственную валюту. И вот уже по всему миру аборигены начинают трясти своими тугриками.
      Пожелаю доллару плавное пике в пропасть. drinks
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:53
        0
        Пожелаю доллару плавное пике в пропасть

        Желать мало. Помогать надо.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:53
    +1
    Вроде бы СА в ШОС просилась? Тогда о каком долларе идёт речь? Это уже вчерашний день цивилизации.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:14
    +1
    Визит российского вице-премьера в Эр-Рияд заставил западных экспертов говорить о «намеренной координации действий РФ и Саудовской Аравии на рынке нефти»
    . Почему нет?
    Всё под одним небом ходим и проблемы одни и те же, от одних и тех же имеем.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    -1
    Зачем качать нефти много,если можно качать меньше и получать те-же деньги.Это пусть США добычу наращивают ,фантики должны оставаться в США.Как их от этого коробит,бунт на корабле ,за стеклянные бусы отказывтся продавать " чёрное золото".
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:03
    0
    Все идёт своим чередом, доллар как появился так и канет в неизвестность! Жить надо со своим добром ( включая свою валюту) и самое главное мирно и по возможности дружно!