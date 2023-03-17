Визит российского вице-премьера в Эр-Рияд заставил западных экспертов говорить о «намеренной координации действий РФ и Саудовской Аравии на рынке нефти»

Стабилизация цен на энергоносители является нашим основным интересом. И для всей мировой экономики это крайне важно.

Российская делегация посетила саудовскую столицу, где были проведены переговоры по вопросу сотрудничества в энергетической сфере. Возглавлял российскую делегацию зампред правительства страны Александр Новак, курирующий энергоотрасль.Александр Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдул Азизом бен Салманом.В ходе переговоров российский и саудовский министры подтвердили приверженность Москвы и Эр-Рияда договорённостям в рамках сделки ОПЕК+. Сделка предполагает сокращение добычи нефти до конца 2023 года.Как пишет саудовская пресса, Александр Новак и Абдул Азиз бен Салман обсудили глобальные энергетические рынки и сошлись во мнении о том, что решение, принятое в рамках ОПЕК+ прошлой осенью о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года, является правильным с точки зрения стабилизации ситуации на рынках.Саудовский министр:Напомним, что визит Александра Новака в Эр-Рияд проходит спустя пару дней после заявления саудовского министра энергетики о том, что Саудовская Аравия перестанет продавать нефть тем странам, которые намереваются ввести против её «чёрного золота» потолок цен.В связи с такими заявлениями главы саудовского Минэнерго и визитом Новака в королевство западные эксперты заявили, что Саудовская Аравия и Россия «теперь могут намеренно координировать свои действия на мировом энергетическом рынке». Эти слова стоит понимать как признание того, что координация действий между Москвой и Эр-Риядом крайне беспокоит западные элиты, особенно Вашингтон. Там заподозрили желание Саудовской Аравии отказываться от доллара при экспорте нефти. Ранее поступала информация о том, что Эр-Рияд договорился с Пекином о продаже нефти Китаю с оплатой в национальных валютах.