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КСИР Ирана получил новые быстроходные катера, вооруженные ракетами с лазерным наведением

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КСИР Ирана получил новые быстроходные катера, вооруженные ракетами с лазерным наведением

Иран продолжает совершенствовать боевые возможности военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает информационное агентство Fars News.


На днях ВМС КСИР получили новые быстроходные катера, вооруженные ракетами с лазерным наведением и оснащенные системами противовоздушной обороны. От предыдущих катеров, используемых КСИР, новые катера отличаются конструкцией и возможность использовать ракеты с лазерным наведением.

Кроме того, ВМС КСИР получат быстроходные катера, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами с дальностью 180 км. Это уже новое поколение подобных катеров. Участие в презентации принял и быстроходный катер «Золфагар», который обладает возможностью запуска ракет противовоздушной обороны «Наваб».

Таким образом, КСИР Ирана стал первым в мире владельцем быстроходных катеров, вооруженных системами ПВО. Такие катера способны значительно повысить боевые возможности КСИР, в том числе по защите воздушного пространства страны над ее морскими территориями.

Ранее стало известно, что в состав ВМС КСИР вошел новый корабль «Мученик Махдави». Этот корабль предназначен для обеспечения военных операций КСИР и может нести на борту 2 вертолета Ми-17, различные типы беспилотных летательных аппаратов и малогабаритных катеров. Кроме того, на вооружении корабля находятся противокорабельные крылатые ракеты.

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Использованы фотографии:
Википедия / агентство "Тасним"
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11 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:54
    -6
    Каспийское море - это внутренний водоём не имеющий выхода в океан, Прикаспийских стран всего пять - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения. И вот тут возникает (уже в который раз) вопрос - против кого направлены все эти замечательные ракетные катера? Неужели против туркменов?
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 09:04
      +4
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Каспийское море

      Вы совсем забыли про Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив. Очень оживленный морской путь, танкеров полно yes
      [center]
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:09
        +2
        Вообще концепция москитного флота очень интересна.
        Да и на практике - в морских сражениях 20-ого века как правило всяких монстров валили не другие монстры, а разная мелочь. Или толпа мелочи.
        Другое дело, что "обрабатывать" берег куда удобнее именно с монстра.
        Так что москитный флот - это именно оборонительный флот.
        А мощные противокорабельные ракеты делают его ещё опаснее.
        1. solar
          solar Сегодня, 09:50
          -1
          Вообще концепция москитного флота очень интересна.

          Она уже проверена в реальных боевых условиях во время иракской войны. Москитный флот иракцев без больших больших проблем выбили палубной авиацией и вертолетами корабельного базирования, оставшиеся просто не выходили из баз.
    2. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 09:06
      +1
      А где вы прочитали что это на Каспии? :)
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:20
        0
        В отличии от вас, я никогда не ограничиваюсь урезанными статьями на ВО. Из более информированных источников можно узнать, что новые катера пришли на базы Бендер-Мехшехр и Бендер-Энзели. Обе эти базы находятся на каспийском побережье Ирана. Ещё вопросы есть?
    3. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Каспийское море - это внутренний водоём не имеющий выхода в океан, Прикаспийских стран всего пять - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения.
      вы не внимательно читали статью, там не ни слова про Каспий
    4. Kosh
      Kosh Сегодня, 09:51
      +1
      Эти катера вообще не для Каспийского моря. Согласно принятому разделению, основная зона ответственности ВМС КСИР - это Персидский залив и Ормузский пролив и вот данные катера как-раз туда поступают.
      Каспийское море - это одна из зон ответственности ВМС иранской армии и там другие катера служат.
  2. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:21
    -2
    Иран планомерно и последовательно готовит материально-техническую базу для удаления гнилостного нарыва.
  3. uav80
    uav80 Сегодня, 09:31
    +1
    Недавно в состав ВМС КСИР передано около сотни моторных лодок и катеров, включая различные ракетные катера.





    Среди переданных ВМС КСИР ракетных катеров промелькнул любопытный образец - новый иранский катер ПВО. Похоже что купол предназначен для защиты РЛС, а сзади находится пусковая установка для зенитных ракет. Пишут, что заявлено о том, что там ракеты корабельного ЗРК малой дальности Nawab с вертикальным пуском стоят. Должно быть это долгожданное прикрытие для групп ударных ракетных катеров ВМС КСИР. Самый главный враг таких катеров это вертолеты и БПЛА с управляемыми ракетами и вот тут катер ПВО их может прикрыть..




    (с)bmpd.livejournal.сом
  4. uav80
    uav80 Сегодня, 09:36
    0
    Вот еще немного фото и видео из того же источника: