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Немецкая пресса пишет об укреплении российской военной промышленности на фоне санкций

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Немецкая пресса пишет об укреплении российской военной промышленности на фоне санкций

Сейчас российский оборонно-промышленный комплекс значительно усилился даже по сравнению с досанкционным периодом. Такой, не очень приятный для «коллективного Запада», вывод делает немецкая газета Die Welt.


Издание пишет, что расчеты Запада на истощение запасов ракет и снарядов у России после нескольких месяцев ведения специальной военной операции не оправдались. Более того, не был нанесен ущерб и производственным мощностям. Российская военная промышленность успешно модернизирует старые образцы вооружений и производит новое оружие.

Как пишет немецкая пресса, российские гражданские компании и фирмы сегодня в большей степени, чем раньше, задействованы в обеспечении функционирования предприятий оборонного сектора. Российские компании успешно обходят западные санкции, считает издание, в чем им помогают готовые сотрудничать с Москвой государства.

Отдельно издание отметило, что в оборонной промышленности нет кризиса кадров, так как в этот сегмент охотно трудоустраиваются как ИТ-специалисты, так и квалифицированные рабочие всех профессий. В числе главных привлекательных сторон работы в военной промышленности немецкое издание называет высокие зарплаты на оборонных заводах и «бронь» от призыва на военную службу и мобилизацию.

Действительно, повод для зависти у западных стран есть. Ведь в той же Германии в «оборонке» - дефицит и производственных мощностей, и кадров. Молодежь работать на оборонных заводах не хочет и профессий, нужных для этого, не имеет, а на многомиллионную массу африканских и ближневосточных иммигрантов в этом плане вообще нет никакой надежды: у них нет ни квалификации, ни образования, ни мотивации работать на промышленных предприятиях военного назначения.
Использованы фотографии:
корпорация "Ростех" / https://rostec.ru
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:12
    0
    Сейчас российский оборонно-промышленный комплекс значительно усилился даже по сравнению с досанкционным периодом. Такой, не очень приятный для «коллективного Запада», вывод делает немецкая газета Die Welt.
    . Вопрос... это очевидное или вероятное???
    То, что произошла интенсификация производства военной продукции, это понятно, а какое именно укрепление, в чем это выражается???
    1. Yang Yangov
      Yang Yangov Сегодня, 09:19
      +6
      Вы что ,на парады не ходите? или выставки не смотрите!!)
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:40
        0
        Это была ШУТКА?
        ХА, ХА...
        Хотя, на парадах всегда одно и тоже, "Броня крепка и танки наши быстры!"... а вот в полях, в окопах, вопросы задают, разные.
        Но, вопрос то по существ, про укрепление промышленности, а для этого надо заглянуть глубже, под капот, под броню, да всюду, где это должно проявится!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:45
          0
          Ооо!Скаро начнутся плац-парады в Кремле..Вот это красота и мощь...Кавалерии,выправки и качественной амуниции.. fellow
    2. PROVINCIAL
      PROVINCIAL Сегодня, 09:47
      0
      Обороты нарастают. График 24/7. Активный набор и обучение кадров.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:28
    0
    Аппарат на переднем плане похож на БРМ-3К, но полной уверенности нет.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:29
    0
    Если прочитать эту статью в "Welt".То мы узнаем следующее"Москва обходит санкции пользуясь различными методами.В том числе "циничными",по мнению издания-избавление от мобилизации занятых в ВПК.Далее идет заметка о Патрушеве который оказывается "против СВО"...Ну,как то так.Это для понятия того,что пишут в немецкой прессе о нас
  4. Lomo
    Lomo Сегодня, 09:36
    +3
    А можно ссылку на оригинал добавлять пожалуйста!? Уж очень интересно почитать.
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 09:54
      0
      Мне тоже интересен первоисточник. Думаю, это здесь: Die unverhoffte Stärke der russischen Rüstungs-Riesen https://www.welt.de/wirtschaft/plus244283487/Militaer-Die-unverhoffte-Staerke-der-russischen-Ruestungs-Riesen.html?source=puerto-reco-2_ABC-V22.2.B_CURRENT

      или здесь laughing https://inosmi.ru/20230317/opk-oboronka-261445034.html