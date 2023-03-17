Немецкая пресса пишет об укреплении российской военной промышленности на фоне санкций

Сейчас российский оборонно-промышленный комплекс значительно усилился даже по сравнению с досанкционным периодом. Такой, не очень приятный для «коллективного Запада», вывод делает немецкая газета Die Welt.
Издание пишет, что расчеты Запада на истощение запасов ракет и снарядов у России после нескольких месяцев ведения специальной военной операции не оправдались. Более того, не был нанесен ущерб и производственным мощностям. Российская военная промышленность успешно модернизирует старые образцы вооружений и производит новое оружие.
Как пишет немецкая пресса, российские гражданские компании и фирмы сегодня в большей степени, чем раньше, задействованы в обеспечении функционирования предприятий оборонного сектора. Российские компании успешно обходят западные санкции, считает издание, в чем им помогают готовые сотрудничать с Москвой государства.
Отдельно издание отметило, что в оборонной промышленности нет кризиса кадров, так как в этот сегмент охотно трудоустраиваются как ИТ-специалисты, так и квалифицированные рабочие всех профессий. В числе главных привлекательных сторон работы в военной промышленности немецкое издание называет высокие зарплаты на оборонных заводах и «бронь» от призыва на военную службу и мобилизацию.
Действительно, повод для зависти у западных стран есть. Ведь в той же Германии в «оборонке» - дефицит и производственных мощностей, и кадров. Молодежь работать на оборонных заводах не хочет и профессий, нужных для этого, не имеет, а на многомиллионную массу африканских и ближневосточных иммигрантов в этом плане вообще нет никакой надежды: у них нет ни квалификации, ни образования, ни мотивации работать на промышленных предприятиях военного назначения.